دبي، الإمارات العربية المتحدة، شهد اليوم الثاني من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، الذي تتواصل فعالياته حتى 16 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين توافدوا للاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول المتقدمة في مجال النجارة وصناعة الأخشاب.

حيث قدم العارضون من الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع الصناعات الخشبية، أحدث منتجاتهم وتقنياتهم في السوق، مع التركيز على الابتكار، والاستدامة، والتوسع الإقليمي.

شاركت مجموعة سيجيزا الروسية القابضة للأخشاب من خلال رئيس قسم الاتصالات التسويقية، ميخائيل بويتشيف، الذي وصف المعرض بـ"المفضل" لديهم، مشيدًا بمستوى التنظيم الاحترافي، ومؤكدًا أن دبي ترسي معايير جديدة لإدارة وتنظيم المعارض. وأكد بويتشيف أن المعرض يشكّل فرصة متميزة للتواصل مع العملاء الحاليين واستكشاف أسواق جديدة، مع التركيز على التقنيات الصديقة للبيئة في معالجة الأخشاب والاستخدام الكامل للمواد الخام.

من تايلاند، شاركت مجموعة فاناتشاي، الشركة المصنعة الرائدة في جنوب شرق آسيا، حيث عبّر السيد فاثانيو، ممثل مبيعات التصدير، عن رضاهم بمشاركتهم المستمرة منذ ست أو سبع سنوات. وأشار إلى الإقبال القوي على جناحهم، رغم وجود وكلاء دائمين في المنطقة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الحضور السنوي لتعزيز التواصل مع العملاء. كما أشار إلى نمو السوق السعودي مع طلب مشابه لدبي، مع التأكيد على أن معرض دبي للأخشاب يبقى المنصة المفضلة للشركة. وسلط الضوء على التزام الشركة ببرنامج ESG، عبر تقليل النفايات والاعتماد على أدوات رقمية وتقنيات مستدامة في عملياتها.

من الإمارات، شاركت شركة فورستا للصناعات الخشبية ذ.م.م.، حيث أوضح سمير حسن أن منتجاتهم الأكريليكية المشابهة للرخام حظيت باهتمام كبير، خاصة من أسواق الخليج والمغرب. وأشار إلى أن المنتجات لا تزال حصرية في المنطقة، مع خطط مستقبلية لإثبات متانتها من خلال عرضها في أحواض مائية لإبراز خصائصها المقاومة للماء.

وشاركت نوهولز - شركة الخليج لتصنيع الأخشاب من خلال الخبيرة التجارية الأجنبية برديس ناصري، التي أثنت على التنظيم والتصاميم المميزة للمعرض. وقدّمت الشركة منتجًا جديدًا لفت الأنظار: ألواح MDF المقاومة للماء، ووصفتها بأنها إضافة فريدة إلى تشكيلتهم.

أما شركة هيميل، فقد شاركت من خلال نيلسيل ألتونتوبراك، مسؤولة التصدير، التي عبرت عن رضاها الكبير بالمشاركة، مشيرة إلى فرص اللقاء مع "مشترين حقيقيين". واستعرضت الشركة منتجها المميز زيت الشمع الصلب، المصنوع من مكونات طبيعية كزيت الكرنوبا، ويوفر حماية طويلة الأمد للأسطح الخشبية مع مقاومة عالية للتآكل والماء، دون التأثير على الجمال الطبيعي للخشب.

ومن الهند، أكدت شركة ويلميكا لامينيتس الخاصة المحدودة مكانتها كشركة رائدة في تصنيع الصفائح عالية الضغط (HPL)، حيث تقدم أكثر من 2500 منتج بتنوع تصميمي واسع يشمل أكثر من 1200 تصميم و250 ملمس مختلف. وأوضح ممثل الشركة أن هذا التنوع يُمكّنهم من تلبية احتياجات الأسواق المتعددة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والابتكار.

كما شارك أبيشيك بهانسال، المدير التنفيذي في شركة صناع الصفائح الزخرفية، حيث أعرب عن سعادته بعودة العملاء الأوفياء، وكشف عن إطلاق أقمشة وتصاميم تجريدية جديدة تستهدف السوق الحديثة. وأكد التزام الشركة بالاستدامة واحتفاظها بشهادات مجلس رعاية الغابات FSC.

من جهته، سلّط مهول أغاروال، المدير في شركة دوربي، الضوء على إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، منها صفائح مقاومة لبصمات الأصابع، وأخرى أكريليكية، إضافة إلى صفائح بسمك 1.25 ملم ذات ملمس عميق، والموزعة فعليًا في السوق الإماراتي.

وفي قطاع المعدات، برزت شركة AR MACHINERY، التي انطلقت من لبنان وأوضحت ستيفاني أن الشركة، التي تأسست قبل أكثر من عقدين، أصبحت اليوم رائدة في آلات النجارة، ليس فقط من خلال توفير أحدث المعدات، بل أيضًا عبر تقديم خدمات صيانة عالية الجودة، مما يجعلها اسمًا موثوقًا في هذه الصناعة.

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