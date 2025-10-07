200 علامة تجارية وأكثر من 5,000 منتج

الشارقة: تنطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الأولى من "معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل 2025"، الحدث الأبرز الذي يُنظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، للمرة الأولى، ويستمر حتى 12 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية.

وعلى مدار خمسة أيام يشكل الحدث منصة إقليمية متخصصة تجمع نخبة من المبتكرين والموزعين وتجار التجزئة وخبراء القطاع من مختلف دول العالم، وذلك على مساحة عرض تزيد على 2,000 متر مربع، سيتم خلالها استعراض أكثر من 5,000 منتج تغطي مختلف مجالات التجميل والعناية الشخصية.

ويستهدف المعرض تعزيز قطاع مستحضرات التجميل في الإمارات والخليج، ودعم العلامات التجارية المحلية والمبدعين الإماراتيين، ويضم الحدث أكثر من 8 قطاعات رئيسية متخصصة في صناعة الجمال، تشمل العاملين في مجال مستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة، والعناية بالشعر، والعطور، ومستحضرات التجميل العضوية، ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى مصنعي وموردي مكونات مستحضرات التجميل، ومراكز وعيادات التجميل، وشركات التجارة الإلكترونية المتخصصة في مجال التجميل، كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في هذا القطاع المزدهر.

عروض حية للمكياج

وسيكون الزوار على موعد مع تجربة غنية لاستكشاف أحدث المنتجات والاتجاهات العالمية، حيث يتخلل المعرض فعاليات متنوعة تشمل 150 عرضاً حياً للمكياج وتقنيات الجمال، وورش عمل تعليمية بإشراف خبراء الصناعة، واستشارات مجانية. كما سيوفر المعرض خصومات حصرية على مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، وسيشكل منصة حيوية لإطلاق المنتجات الجديدة وتقديم أحدث ابتكارات العناية بالبشرة من العلامات التجارية الرائدة.

ويأتي إطلاق المعرض ليواكب النمو الذي يشهده سوق منتجات التجميل والعناية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.88%، فيما تبرز أهمية سوق دول مجلس التعاون الخليجي التي تستحوذ على مساحة كبيرة من سوق مستحضرات التجميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 10% بين عامي 2023 و2028.

فرصة لزيادة المبيعات

ويمثل المعرض فرصة استثنائية للعلامات التجارية الراغبة في زيادة مبيعاتها من خلال الحدث الذي يمكن المشاركين من تحقيق أقصى عائد على الاستثمار، ويتيح للعارضين التواصل المباشر مع آلاف الزوار والمشترين من ذوي الإنفاق العالي، وتكوين شبكة علاقات مع كبار الموزعين وتجار التجزئة والصالونات وعمالقة التجارة الإلكترونية، والحصول على انتشار إعلامي واسع وتفاعل كبير من المؤثرين.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض جمهوراً واسعاً ومتنوعاً يشمل الشخصيات العامة وسيدات المجتمع، وموزعي مستحضرات التجميل والعطور، ومراكز وعيادات التجميل، وتجار التجزئة وأصحاب الصالونات والمنتجعات الصحية، وشركات التجارة الإلكترونية، والمستهلكين من محبي المستحضرات الفاخرة، بالإضافة إلى المؤثرين وخبراء التجميل، والمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع التجميل.

يستقبل المعرض زواره يومي الأربعاء والخميس من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 10:30 مساءً، ويوم الجمعة من 3:00 عصراً وحتى 10:30 مساءً، ويومي السبت والأحد من 12:00 ظهراً حتى 10:30 مساءً.

