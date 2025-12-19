محطات علمية تفاعلية اخذت الطلبة في رحلة تعليمية عبر العصور الثلاثة: العصر الذهبي، عصر الصناعة، وعصر الذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية فعاليات «ملتقى مهارات الغد الشتوي 2025»، الذي نظّمه مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار وشكّل منصة تعليمية متخصصة هدفت إلى تنمية مهارات الطلبة العلمية والتقنية، وتعزيز التعلم التطبيقي، ودعم الموهبة والابتكار لدى الفئات العمرية من 10 إلى 22 عامًا، من خلال مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: "يمثل ملتقى مهارات الغد إحدى المبادرات النوعية التي تترجم التزام المؤسسة بتوفير بيئات تعليمية مبتكرة تُسهم في تمكين الطلبة من مهارات المستقبل. ويأتي الملتقى امتدادًا لجهود المؤسسة في دعم الموهبة والابتكار، وتعزيز التعلم التطبيقي الذي يمكّن الطلبة من اكتشاف قدراتهم وتوسيع معارفهم العلمية والتقنية."

وتضمن الملتقى أكثر من عشرة برامج تدريبية متخصصة توزعت على مساري الموهبة والابتكار، شملت برامج تأسيسية وتطبيقية مثل Smart TECH Explorers، وHumanoid Robot، وFirst LEGO League، وCubeSat، وThe 5 Buckets، إلى جانب برامج ابتكارية ركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المجتمعية، والزراعة الرقمية، من بينها AI Smart Air Monitor، وCommunity Arcade Challenge، وDigital Green Farm، وذلك ضمن بيئات تعليمية مهيأة للتعلم القائم على المشاريع والعمل الجماعي.

كما شمل برنامج الملتقى جلسة حوارية مخصصة لأولياء أمور الطلبة الموهوبين، هدفت إلى تعزيز دور الأسرة كشريك داعم في رعاية الموهبة، وتمكين أولياء الأمور من فهم المسارات التعليمية المقدمة، ودورهم في دعم التطور العلمي والابتكاري لأبنائهم.

وشهد اليوم الختامي للملتقى تنظيم برنامج علمي وتفاعلي تضمّن تكريم المشاركين، ومعرضًا لنتاجات الطلبة، إضافة إلى عروض ومسابقات علمية، أتاح خلالها الطلبة استعراض المشاريع التي عملوا عليها خلال أيام الملتقى، بما يعكس مخرجات البرامج التدريبية وما اكتسبوه من مهارات علمية وتقنية قائمة على التطبيق والممارسة.

وأكدت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أن «ملتقى مهارات الغد الشتوي» يأتي ضمن برامجها المستمرة لدعم الموهبة والابتكار، وتطوير نماذج تعليمية حديثة تُسهم في إعداد جيل يمتلك الكفاءات العلمية والتقنية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.

