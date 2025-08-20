القاهرة، يطلق سيتي سكيب مصر 2025، الذي يقام من 24 إلى 27 سبتمبر، أول جناح دولي في تاريخه لدعم تبادل الاستثمارات وتعزيز التعاون الإقليمي. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية مصر لتطوير قطاع العقارات والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث يوفر الجناح منصة مباشرة تجمع المطورين الدوليين بالمستثمرين المصريين وقادة القطاع.

وفي هذا الإطار، تستضيف منصة Cityscape Talks جلسة نقاشية حول أفضل الوجهات للاستثمار العقاري، يوم الجمعة 26 سبتمبر من الساعة 3:45 حتى 4:30 مساءً، بمشاركة أحمد عباسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Greca Developments، الذي سيطرح رؤيته حول الأسواق العالمية وما يبحث عنه المستثمرون.

قال روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب مصر: "يسعدنا إطلاق أول جناح دولي في سيتي سكيب مصر 2025، كخطوة تعكس التطور الكبير في السوق والاستثمارات الأجنبية المتزايدة. هذا الجناح سيكون منصة تفاعلية تربط المطورين العالميين بالمستثمرين المصريين، لفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي بارز في قطاع العقارات."

ويشهد الجناح الدولي مشاركة واسعة من شركات كبرى، منها داماك العقارية الإماراتية، الرائدة في مجال المشروعات السكنية والتجارية والترفيهية الفاخرة، والتي تعرض محفظة متنوعة تعكس حضورها القوي في دبي وأسواق عالمية أخرى.

كما تشارك Greca Developments من اليونان، ممثلة لمشروعات مجموعة Greca Group في أوروبا، والمتخصصة في تطوير منازل عصرية موفرة للطاقة تركز على التصميم المستدام والعائد طويل الأجل، مع اهتمام متزايد من المستثمرين المصريين بالوجهات الساحلية حول البحر المتوسط.

ومن سلطنة عمان، تقدم شركة وجهة للتطوير العقاري رؤيتها المميزة عبر مشروعات سكنية مبتكرة تجمع بين الحداثة والأصالة وتلبي احتياجات الباحثين عن أسلوب حياة متوازن واستثمارات مستقرة في الخليج.

وتشارك أيضًا Keller Williams من خلال New Life Team المتخصص في برامج الإقامة الذهبية، حيث يتيح للمستثمرين فرص امتلاك عقارات مميزة في مدن عديدة بالأخص في دول اليونان وتركيا.

ويأتي هذا التوسع الدولي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري تحولات متسارعة، حيث أصبحت الأسواق أكثر انفتاحاً والاستثمارات أكثر تنوعاً. ومن خلال الجناح الدولي، يعزز سيتي سكيب مصر 2025 مكانته ليس فقط كمنصة لعرض السوق المحلي، بل كمركز إقليمي يقود توجهات الاستثمار المستقبلية.

