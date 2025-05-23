الجزائر العاصمة، الجزائر- تسلّم الفائزون بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م (فئة الإنجازات التنموية) جوائزهم خلال حفل أقيم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في 20 مايو 2025 بالجزائر العاصمة.

فازت "ميديكيدس Medikids" بجائزة المركز الأول عن مبادرتها الوقفية المبتكرة، التي تهدف إلى معالجة تحديات إدارة الأوقاف في إندونيسيا من خلال تخصيص جزء من صافي أرباحها الوقفية لتعزيز أصول الأوقاف ودعم العديد من برامج الرعاية الاجتماعية.

وفازت شركة "الفلتر الأزرق Blue Filter" بجائزة المركز الثالث عن مبادرتها الرائدة لتطوير نموذج أولي مصمم لتنقية المياه من خلال إزالة الملوثات الضارة، حيث يدمج تقنيات الترشيح الطبيعية بأنظمة أتمتة وتحكم متطورة بشكل يُنتج حلاً مستداماً وفعالاً بامتياز.

وقدّم نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية (الشؤون المالية) والمدير المالي، الدكتور زامير إقبال، جائزة الفائز بالمركز الأول للسيد/ أفضل ألياسار، قائد فريق مشروع "ميديكيدس"، خلال المنتدى العالمي التاسع عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي المنعقد بالتزامن مع الاجتماعات السنوية بالجزائر العاصمة، في حين لم يتمكن الفائز الثالث، السيد/ صلاح السعدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فلتر"، من حضور الحفل.

وتتضمن الجوائز مبالغ نقدية بقيمة 100,000 دولار أمريكي للفائز بالمركز الأول، و30,000 دولار أمريكي للفائز بالمركز الثالث.

وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مستقلة من الخبراء من داخل وخارج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويتولى معهد البنك الإسلامي للتنمية مهمة تنسيق أعمالها، وقد قررت اللجنة حجب جائزة المركز الثاني لهذا العام.

من جانبه هنأ الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، الفائزين وتمنى لهم التوفيق في مساعيهم.

وفي تعليقه بهذه المناسبة، قال السيد/ أفضل ألياسار، قائد فريق مشروع ميديكيدز: "تُمثل مبادرة ميديكيدز تجسيداً عملياً لحل مشكلات تطوير الأوقاف بطريقة منتجة ومستدامة، ويمكن تنفيذها بفعالية. إن أصول الوقف المنتجة، المتمثلة في عيادات ميديكيدز لطب الأسنان، قادرة على تلبية الحاجة المتزايدة للكوادر الطبية الماهرة من خلال تعليم عالي الجودة، بالإضافة إلى تلبية الطلب على خدمات رعاية صحية عالية الجودة للأطفال والمجتمع برمته".

وقال صلاح السعدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلو فلتر: "يشرفنا للغاية أن نحظى بهذا التقدير من البنك الإسلامي للتنمية. وقد تم تطوير مشروع بلو فلتر بهدف توفير حلول لتنقية المياه ميسورة التكلفة ومستدامة وصديقة للبيئة للاستخدامات الزراعية ومياه الشرب على حد سواء. وتعمل تقنيتنا دون استهلاك للطاقة أو النفايات الكيميائية، مما يجعلها ابتكاراً صديقاً للبيئة بامتياز. ومن خلال معالجة تلوث المياه وندرتها، نهدف إلى تحسين الصحة العامة، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ولا سيما في المجتمعات المحرومة".

نبذة عن معهد البنك الإسلامي للتنمية:

معهد البنك الإسلامي للتنمية هو منارة المعرفة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويضع على عاتقه مسؤولية قيادة تطوير الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة، مسترشداً بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من أجل دعم التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء وسائر المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم. ويضطلع المعهد في تمكين التنمية الاقتصادية من خلال إجراء البحوث الرائدة، وتنمية رأس المال البشري، واستحداث المعارف ونشرها وإدارتها، كما يقود المبادرات من أجل تمكين المنظومات المالية الإسلامية لمساعدة الدول الأعضاء في نهاية المطاف على تحقيق أهدافها التنموية. المزيد من المعلومات حول معهد البنك الإسلامي للتنمية متاحة على موقعه الإلكتروني: (https://isdbinstitute.org/).

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