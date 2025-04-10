دبي- شارك بنك الفجيرة الوطني عن مشاركته في ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود (فوجكون 2025)، والذي عُقدت فعالياته خلال الفترة من 7 -9 أبريل الجاري، تحت شعار "تحقيق الرؤية البحرية: الإبحار نحو الوقود المستدام"، والذي سلط الضوء على الحاجة الملحّة للانتقال إلى حلول طاقة منخفضة الكربون في القطاع البحري العالمي.

وانطلق الملتقى بدورته الرابعة عشرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتنظيم من ستاندرد آند بورز جلوبال، ليواصل دوره المحوري بصفته منصة تجمع أبرز الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة النفطية والبحرية، وجمع قادة القطاع والهيئات التنظيمية ومنتجي الطاقة والتجار ومالكي السفن والمؤسسات المالية والخبراء القانونيين من دولة الإمارات وخارجها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلال حسن أشرف، رئيس وحدة الطاقة والنقل البحري ورئيس شركة جي إل سي الفجيرة ضمن قسم الخدمات المصرفية للشركات في بنك الفجيرة الوطني: "إن مشاركتنا في فعاليات ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود 2025، ترسخ قناعتنا بأن التمويل المستدام محفز أساسي للتحول في قطاعي الملاحة البحرية والطاقة. ونحن ملتزمون بتوفير الدعم لمتعاملينا وشركائنا في التعامل مع معايير الوقود الجديدة والالتزامات البيئية والتحولات في سلاسل التوريد، مع الالتزام بتوفير القيمة طويلة الأمد".

وتناول بلال حسن أشرف في كلمته التي ألقاها بحضور لجنة رفيعة المستوى في اليوم الأول للملتقى، العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي ترسم ملامح مسارات النقل البحري العالمية، وتأثيرها على التدفق التجاري في منطقة الشرق الأوسط. كما ناقشت الجلسة التحديات التي تواجهها سفن الشحن في المسارات التجارية البحرية، مع التركيز على التكاليف المرتبطة بتعزيز حماية السفن من المخاطر الأمنية، والتغير في مشهد الاستيراد والتصدير في المنطقة.

وتناول ملتقى "فوجكون 2025" نقاط التلاقي بين مواضيع خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والتغيرات التنظيمية، مما وفر رؤىً وأفكاراً حول التوجهات الجديدة في جودة وقود السفن وآليات التسعير والتوقعات التجارية وتأثير الابتكارات التكنولوجية على عمليات قطاع الملاحة البحرية. ويُعد بنك الفجيرة الوطني من أبرز الداعمين للقطاع البحري وقطاع الطاقة، وقد أثرى النقاشات في الملتقى من خلال تقديم تحليلات معمّقة حول السوق وتسليط الضوء على التمويل المستدام.

لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:

تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري الاختصاصية، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.

تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 14 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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