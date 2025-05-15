أبوظبي: تستعد الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظمها مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، لتقديم برنامج ثرّي وملهم في قاعة "الرؤية" بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، يتضمّن كلمات رئيسية يُلقيها عدد من الوزراء، إلى جانب جلسات حوارية قيادية، وطرح عقود شراء جديدة ضمن فرص استراتيجية للمستثمرين والمصنّعين.

وتُمثل قاعة الرؤية القلب النابض لمنصة "اصنع في الإمارات 2025"، إذ تستقبل أكثر من ألف شخص من قادة الصناعة وصنَّاع السياسات، لتكون مساحة حوارية حيوية لتعزيز الابتكار والاحتفاء بالإنجازات الصناعية الوطنية، فضلاً عن إلهام التعاون والطموح لدى الجيل القادم من الكوادر الإماراتية.

ومن المقرر أن تشهد القاعة حفل الافتتاح الرسمي، الذي سيتضمن كلمات ترحيبية من كبار المسؤولين في دولة الإمارات، كما ستستضيف على مدار أربعة أيام برنامجًا مكثفًا يشمل الكلمات الرئيسية، وجلسات نقاشية رفيعة المستوى، وحوارات تفاعلية، ومناقشات استراتيجية معمقة، تركز بشكل أساسي على موضوعات حيوية مثل التجارة، والاستثمار الصناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، ومستقبل الصناعة العالمية المتطورة، وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الصناعي الشامل.

وسيشهد اليوم الأول من فعاليات "اصنع في الإمارات" جلسة حوارية وزارية قيادية تحت عنوان " رؤية دولة الإمارات، صياغة مستقبل الصناعة"، تتناول الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والابتكارات السياسية، والأطر الاقتصادية. وسيتلوها، جلسة قيادية وزارية محورية بعنوان "تكامل سلاسل الإمداد العالمية: التحالفات والشراكات الصناعية الدولية"، تتركز على تعزيز جهود التوطين، وتيسير الوصول إلى التقنيات الحديثة، ودعم التنويع الصناعي ليشمل قطاعات جديدة تتجاوز المجالات التقليدية.

أما اليوم الثاني الذي يحمل عنوان "تأثير برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية"، سيُقام حوار جانبي رفيع المستوى يركز بشكل أساسي على التوطين و"عام المجتمع"، مستعرضًا الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال. فيما ستسلط حلقات نقاش "ريادة برنامج المحتوى الوطني" الضوء على آليات الشراكة بين أبرز المستفيدين من برنامج المحتوى الوطني والموردين؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تخلق قيمة مستدامة وتدعم النمو على المدى الطويل.

فيما ستتوافق موضوعات اليوم الثالث في قاعة "الرؤية" ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات" مع محور اليوم المتمثل في "التصنيع الذكي – الصناعة 0.4 والذكاء الاصطناعي". وستُفتتح الفعاليات بجلسة قيادية تحمل عنوان "رحلة الإمارات نحو الصناعة 0.5: الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والإبداع البشري"، إذ تستعرض كيف تسهم التقنيات المتقدمة والتكامل بين الإنسان والآلة، إلى جانب الابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي، في دفع المرحلة المقبلة من التطور الصناعي في الدولة.

وتليها جلسة قيادية ثانية بعنوان "الاقتصاد الإبداعي عن طريق التكنولوجيا: محفز لنمو التصنيع"، والتي تستعرض دور الابتكار التكنولوجي في تحفيز النمو الصناعي وتعزيز الاقتصاد الإبداعي في الإمارات.

أما اليوم الرابع من "اصنع في الإمارات" فيستهل فعالياته بجلسة وزارية حوارية تحت عنوان " الشباب، ونمو الصادرات وصناعات المستقبل"، والتي تستعرض جهود دولة الإمارات في دمج الشباب ضمن استراتيجياتها الصناعية والتصنيعية، وذلك بهدف إلهام المواهب الشابة وتمكينها من المساهمة بفاعلية في مستقبل البلاد. فيما ستركز جلسة الختام على تذليل العقبات أمام التصدير، بمشاركة نخبة من الخبراء الذين سيناقشون التحديات التي تواجه الصناعات الإماراتية، ويقدمون رؤى عملية لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وستشهد قاعة "الرؤية" تنظيم حفلات توزيع جوائز "اصنع في الإمارات" بشكل يومي، وذلك بهدف تكريم أبرز المتميزين والمبتكرين في القطاع الصناعي، وتكرم هذه الجوائز الرواد وأصحاب الرؤى والمبتكرين الذين يساهمون في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع المتقدم والابتكار، بالتوازي مع دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القيمة المحلية وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والمرونة.

ويُعد "اصنع في الإمارات 2025" في دورته الرابعة محفزًا رئيسيًا للنمو الصناعي، يوفر للمستثمرين والشركات الصناعية منصة مثالية للانطلاق والتوسع في القطاع الصناعي الإماراتي المتنامي. وبتركيزه القوي على تسريع تنويع الاقتصاد، يفتح الحدث آفاقًا واعدة للتوسع الصناعي والابتكار وتكوين شراكات استراتيجية.

سيُقام "اصنع في الإمارات 2025" في الفترة من 19 إلى 22 مايو في مركز "أدنيك" بأبوظبي.

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