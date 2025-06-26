[القاهرة، مصر ] اختتمت هواوي بنجاح فعاليات "قمة الشركاء 2025"، والتي أقيمت تحت شعار "معاً نحو عصر جديد"، لتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك وتؤكد التزام الشركة بدفع عجلة التحول الرقمي من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة وشراكات استراتيجية ناجحة.

أُقيمت القمة في فندق ماريوت مينا هاوس التاريخي، حيث جرى تبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الأعمال وحلول تكنولوجيا المعلومات. وقد استقطبت القمة أكثر من 450 مشاركًا من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، بما في ذلك أكثر من 90 شريكًا حاليًا و45 شريكًا مستقبليًا، مما يعكس النمو المتسارع لمنظومة شركاء هواوي في السوق المصرية."

سلطت القمة الضوء على أبرز التقنيات ونماذج الأعمال المتطورة التي تساهم في تشكيل مستقبل مصر الرقمي، مع التركيز على الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحويل الصناعات المختلفة داخل مصر. كما تم تسليط الضوء على التطبيقات العملية التي تُسرّع من وتيرة التحول الرقمي لمختلف القطاعات وتعزيز الكفاءة. أُتيحت للمشاركين أيضًا الفرصة لاكتشاف فرص جديدة ضمن أعمال هواوي التجارية المصممة خصيصًا لدعم شركاء الأعمال المحليين وتحقيق النمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت هواوي حلولها السحابية العامة التي تتميز بالأمان والمرونة، والتي صُممت لتلبية احتياجات السوق المصرية، كما تم عرض هواوي "أي كيت" Huawei eKit التي تهدف لتوفير منتجات وحلول متعددة الاستخدامات للشركات الصغيرة والمتوسطة وسياسات وإرشادات الشركاء.

شهدت القمة تكريمًا احتفالياً بإنجازات الشركاء من مختلف أنحاء مصر، حيث تم تكريم كبار المسؤولين من شركات رائدة مثل Metra - SEE - Giza Systems - Click ITS - TeleTech - Mantrac - EGIT - AIS - Redington، وذلك تقديرًا لأدائهم المتميز، ونهجهم الابتكاري، والتزامهم بتحقيق النجاح المشترك.

وقال السيد/ بينجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "على مدار 25 عامًا، تماشت استراتيجيتنا في مصر مع رؤية 2030، من خلال بناء شبكة موثوقة من الشركاء، والاستثمار في تنمية المواهب، وتقديم أحدث التقنيات بدءًا من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وحتى حلول الاتصال. نهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الرقمية الكاملة لمصر وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار."

وأضاف: "لم يكن توسعنا في السوق المصرية ليتحقق لولا الثقة المتبادلة مع شركائنا وتعاونهم المستمر. فهم ركيزة أعمالنا، وبفضلهم نستطيع تقديم حلول عالمية متقدمة تُحدث فرقًا حقيقيًا. معًا، نؤسس منظومة رقمية قوية، مرنة وشاملة، تضع أسس الازدهار لمستقبل مصر لسنوات طويلة قادمة."

ومن جانبه، أكد السيد/ إريك صن، مدير تطوير الشركاء في هواوي مصر، على فلسفة الشركة القائمة على "الشريك أولًا"، قائلًا: "الثقة هي الأساس الذي تُبنى عليه كل شراكة ناجحة، وهي ما يقود رؤيتنا طويلة المدى لتنمية منظومة الشركاء. في هواوي، نواصل باستمرار تطوير برامج الشركاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد التقنية، لنوفر لكل شريك البيئة المناسبة للنمو بثقة واغتنام الفرص الجديدة في الاقتصاد الرقمي المتغير في مصر. فنحن لا نطور حلولًا فقط، بل نبني المستقبل معًا."

كما قدم السيد/ رانجيت راجان، نائب الرئيس ورئيس قسم الأبحاث في IDC لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا عرضًا شاملاً حول المرحلة المقبلة من التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مسلطًا الضوء على أولويات الاستثمار في التقنيات الرقمية لعام 2025، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشبكات والاتصال، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، باعتبارهم ركائز رئيسية لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.

أما السيد/ تشيان ييبو، مهندس حلول الصناعات لشركة هواوي العالمية، فقد عبّر عن سعادته بالحضور المميز لشركاء هواوي مصر في القمة، مشيدًا بالتفاعل القوي والمشاركة الواسعة. وتحدث عن وحدة أعمال التصنيع والمؤسسات الكبرى، التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الشركات لتحقيق نمو فعّال ومستدام من خلال التحول الرقمي، عبر دمج أحدث التقنيات المتقدمة، والاستفادة من خبرات هواوي العميقة، وبناء منظومة شراكات متكاملة وقوية.

وخلال القمة، أكدت هواوي أنها لا تكتفي بدورها كمزود للتكنولوجيا، بل تعتبر نفسها شريكًا حقيقيًا في مسيرة التقدم والنجاح. من خلال الابتكار وتبادل المعرفة مع الشركات المحلية، تسعى هواوي إلى خلق بيئة تعاونية تفتح المجال أمام الشركات، بمختلف أحجامها، الازدهار في اقتصاد ذكي متسارع النمو.

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