حدث ريادي جديد انسجامًا مع أهداف مبادرة "أكتف أبوظبي" لتعزيز نمط الحياة النشط، ورؤية "بيورهيلث" في بناء مجتمعات أكثر صحة وحيوية في الإمارة.

أبوظبي : تستعد فوربس الشرق الأوسط لإطلاق فعاليات النسخة الأولى من (Active Abu Dhabi Fest 2025)، للصحة واللياقة البدنية، والذي سيقام يوم الأحد 23 فبراير/شباط الجاري من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً في مرسانا بجزيرة الحديريات، في أبو ظبي، بالشراكة مع مجموعة بيورهيلث ومؤسسة الإمارات.

يهدف الحدث إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الرفاهية الصحية عبر ترسيخ مبدأ الشمولية، مما يتيح للأفراد من جميع الأعمار والقدرات البدنية فرصة المشاركة في أنشطة تعزز صحتهم. سواء كانوا خبراء في اللياقة أو من أصحاب الهمم، يضمن الحدث بيئة متكافئة تتيح للجميع الاستفادة من برامج تدعم الحركة والعافية. وتشمل الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة تعكس توجهًا متكاملًا نحو مبادرات أكثر شمولية في أبوظبي.

يؤدي "أكتف أبوظبي" دورًا محوريًا في فعالية (Active Abu Dhabi Fest 2025) من خلال توفير منصة تفاعلية تشجع مختلف فئات المجتمع على تبنّي أنماط حياة صحية ومستدامة. ويسهم الحدث في تحقيق أهداف المبادرة عبر تعزيز الثقافة الصحية في الإمارة، من خلال فعاليات متنوعة تشمل الأنشطة البدنية، واللياقة، والتغذية، والصحة العقلية. كما يحرص "أكتف أبوظبي" على تحفيز الأفراد للمشاركة في تجارب تعزز صحتهم العامة، وتدعم توازنهم البدني والعقلي، بما يسهم في تحقيق رفاهية مجتمعية شاملة.

لا تقتصر الفعالية على كونها حدثًا ليوم واحد، بل تُشكل جزءًا من رؤية أوسع لترسيخ قيم العافية في المجتمع. ومن خلال منصة تفاعلية تجمع رواد القطاع، تسعى إلى استشراف الاتجاهات الناشئة وتعزيز بيئة داعمة للتغيير الإيجابي، مما يسهم في بناء ثقافة صحية مستدامة تمتد آثارها إلى مختلف أنحاء المنطقة.

سيجمع برنامج الفعالية نخبة من القادة ورواد قطاع الصحة واللياقة البدنية، سيشاركون رؤاهم حول مواضيع مثل التغذية واللياقة البدنية وتنمية الذات، كما سيقدمون نصائح عملية يمكن تطبيقها في الحياة اليومية، بينهم لبنى الجواهرجي مدونة لياقة بدنية، وأحمد حفار شريك إداري في(Mindloop Studios) ، ورولا غدار اختصاصية تغذية مختصة في التغذية الحدسية، ويوسف الحمادي مقدم البرامج التلفزيونية، وميرنا الصباغ اختصاصية تغذية، ولبنى أحمد الرفاعي مؤسسة العلامة التجارية (Luby Tea). إلى جانب تقديمه نصائح عملية حول أنماط الحياة الصحية، يهدف الحدث إلى تحفيز الأفراد وإلهامهم لتبني عادات أكثر صحة ونشاطًا، بما يسهم في تحقيق تحسينات مستدامة في صحتهم.

سيُقدِّم Wellness Hub خلال الحدث مجموعة من تحديات اللياقة البدنية وجلسات الاسترخاء، وتمارين الملاكمة، وكرة الطائرة، وتمارين "البوت كامب" المكثفة، بالإضافة إلى جلسات التأمل لتعزيز السلام الداخلي، مما يمنح المشاركين تجربة متكاملة تعزز صحتهم الجسدية والعقلية. تجسيدًا لمبدأ الشمولية، ستتوفر تمارين التمدد البطيئة كخيار ميسر لأصحاب الهمم. ويعكس هذا التنوع في الأنشطة التزام الحدث بجعل اللياقة البدنية حقًا متاحًا للجميع، بصرف النظر عن السن أو القدرة البدنية أو مستوى اللياقة.

للتسجيل ولمعرفة المزيد عن فعالية (Forbes Middle East’s Active Abu Dhabi Fest 2025)، يرجى زيارة موقع فوربس الشرق الأوسط: https://forbesmiddleeast.regfox.com/active-fit-fest

نُبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية باعتبارها إصدارًا خاصًا في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول موضوعات تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتنشر باللغتين الإنجليزية والعربية. وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحافية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

نُبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: basma@forbesmiddleeast.com

نُبذة عن مؤسسة الإمارات:

تأسست مؤسسة الإمارات في عام 2005، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعمل على قيادة التحول الاجتماعي، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام في دولة الإمارات. ويرأس المؤسسة صاحب السمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حيث تُسهم بدور فاعل في تمكين المجتمع، وتعزيز القيم المشتركة، من خلال خلق الفرص التي تدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.

تعمل مؤسسة الإمارات، ضمن الإطار الأوسع لمؤسسة إرث زايد الإنساني، على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والشركات والمنظمات غير الربحية بهدف ترسيخ سلوكيات مجتمعية إيجابية، ودعم القطاع الثالث، وتوجيه الموارد نحو مبادرات مستدامة وذات أثر اجتماعي. تركز المؤسسة على أربعة مجالات رئيسية: الرفاهية البدنية والعقلية، والاستقرار المالي، والاستدامة البيئية، والمساهمات المجتمعية، بما يسهم في تحقيق الصالح العام.

لعبت مؤسسة الإمارات على مدى العقدين الماضيين، دورًا رائدًا في دفع مسيرة التقدم الاجتماعي، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، ودعم المشاريع الاجتماعية، وتحفيز الابتكار لإحداث أثر اجتماعي مستدام. وتشمل برامجها الرئيسية: أكتف أبوظبي، زود، نعمة، تكاتف، ساند، دوامي، وغيرها من البرامج.

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