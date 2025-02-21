المركبات المدرعة من الجيل الجديد، والذخائر الذكية، وأنظمة الحرب الإلكترونية تعيد تعريف الكفاءة التشغيلية والأمن

أبوظبي/ أكد معرضا آيدكس ونافدكس 2025 مجددًا مكانتهما كأبرز المنصات العالمية للكشف عن مستقبل الدفاع، إذ يستعرضان ابتكارات تُعيد تعريف مفاهيم الأمن الحديث والعمليات العسكرية. ويُسلط الحدث هذا العام الضوء على السعي المستمر لتحقيق التفوق التكنولوجي، من خلال أنظمة الاتصالات المتقدمة في ساحات المعارك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة المراقبة الحديثة، إلى جانب منصات القتال عالية الحركة والأسلحة المتطورة من الجيل القادم.

ويُقام هذا الحدث تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظة الله"، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن. وتُعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ معرضي آيدكس ونافدكس منذ انطلاقهما في عام 1993.

ومن بين أبرز الابتكارات في المعرض، كشفت شركة إليكترك أوبتك عن نظام الأسلحة عن بُعد من الجيل الجديد، الذي صُمم خصيصاً للمركبات المدرعة والمنصات التكتيكية، إذ يدمج إمكانيات الاستهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات مكافحة الطائرات المسيرة ذات الارتفاع العالي، إضافة إلى التّكيف مع أسلحة متعددة. ويتميز النظام بسعة تخزين عالية للذخيرة، إلى جانب سهولة تلقيمه للصواريخ والقذائف، مما يعزز القوة النارية وقدرات البقاء في بيئات القتال المعقدة.

وفي إطار مواصلة توسعها في قطاع الدفاع، كشفت مجموعة إيدج عن 46 نظاماً جديداً تغطي مجالات الدفاع البري والجوي والبحري والحرب الإلكترونية. إذ عززت المجموعة في مجال القدرات الجوية، من ريادتها في قطاع الطيران عن طريق إطلاق الطائرة الثقيلة المسيرة ومحرك الطيران المكبسي. أما على صعيد الدفاع البري، فقد قدمت المجموعة مركبة قتال روبوتية وإصدار مدرع متطور، مما أدخل مفاهيم جديدة للتنقل والحماية في ساحات المعارك، كما ظهرت لأول مرة السفينة الدورية الساحلية "FA-400"، المصنوعة في الإمارات، ضمن القطاع البحري.

وعززت حلول الاتصالات الآمنة وأنظمة الحرب الإلكترونية المتطورة، وأنظمة مراقبة حديثة، من مكانة المجموعة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، كما وسعت المجموعة قدراتها لتشمل الفضاء من خلال إطلاق نظام حديث من القيادة والسيطرة والاستخبارات والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقنيات جديدة في أنظمة الرادار والبصريات الكهربائية.

وفي مجال الذخائر غير المنفجرة ومكافحة الطائرات المسيّرة، قدمت شركة "يوغو إمبروت" نظاماً حديثاً، وجهاز تشويش مضاد للطائرات المسيرة، ويتميز النظام الحديث بقدرته على تنفيذ ضربات دقيقة بمدى يصل إلى 50 كيلومتراً، مع نظام تتبع متقدم قادر على تحييد المركبات المدرعة ومراكز القيادة والطائرات المسيرة.

وفي المقابل يوفر جهاز التشويش المضاد للطائرات حماية حيوية من الطائرات غير المصرح بها، عبر تعطيل إشارات التحكم ونظام الملاحة "جي إن أس أس ضمن نطاقات تردد متعددة، لضمان سلامة الأصول العسكرية والبنية التحتية الحيوية.

كما كشفت شركة "ميلكور جنوب أفريقيا"، عن المنصة البحرية "ميلكور آي بي سي"، وهي منصة بحرية عالية السرعة وطويلة المدى، صُممت لتوفر الكفاءة والمرونة، وتتميز بهيكل مزدوج مزود بجناح هيدرو ديناميكي، مما يمنحها سرعة فائقة وكفاءة في استهلاك الوقود وثباتاً في الأداء، وتبلغ سرعتها 50 عقدة بحرية بمدى يصل إلى 300 ميل بحري، مع إمكانيات تحميل متعددة ومرافق متكاملة لدعم المهام الطويلة، وهو ما يعزز ملاءمتها لمجموعة واسعة من العمليات البحرية.

وفي السياق ذاته، قدمت شركة "تي أي جي دينامك" ثلاثة حلول مبتكرة لدعم العمليات القتالية، من أبرزها نظام هيندت 32، وهي شبكة لاسلكية تعزز الاتصالات الآمنة، لضمان الاتصال الحيوي في ظل ظروف الحرب الإلكترونية، كما كشفت عن مركبة ذات حماية فائقة، توفر حماية للطاقم مع مقصورة واسعة تتسع لـ 10 أفراد، وبرج دوار يتحرك بزاوية 360 درجة، مع إمكانيات متعددة المهام في البيئات عالية الخطورة.

كما كشفت الشركة عن برج الحراسة الذكي "آجنتك"، الذي يدمج تقنيات اكتشاف التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع قدرات محطة الأسلحة عن بُعد، مما يتيح تتبع الأهداف بدقة واستهدافها في الوقت الفعلي حتى مسافة 2.5 كيلومتر.

أما شركة أسيلسان فقد عززت مكانتها الرائدة في حلول الحرب الحديثة، عن طريق أنظمة الأسلحة البرية المتقدمة، مثل أنظمة الهاون المتنوعة، التي توفر دقة غير مسبوقة في دعم النيران. كما عرضت الشركة عدداً مختلفاً من الذخائر الذكية والتي تضمن دقة الضربات في ظروف القتال الحيوية.

وفي إطار تعزيز قدرات الحرب المدرعة، كشفت شركة "كي إن دي إس" عن قذيفة خارقة للدروع والمصممة لاختراق دبابات القتال الحديثة مع تقليل تآكل سبطانة المدفع، لضمان تفوق الوحدات المدرعة في سيناريوهات القتال عالية الكثافة.

وبينما تتواصل فعاليات آيدكس ونافدكس 2025، تُبرز هذه الابتكارات الدور المحوري للمعرضين في رسم ملامح مستقبل الدفاع العالمي إذ تواصل عرض أحدث الابتكارات في مجالات القوة النارية والتنقل والمراقبة والحرب الإلكترونية ووضع معايير جديدة للأمن والكفاءة العسكرية.

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