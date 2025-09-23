دبي، الإمارات العربية المتحدة، فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "مبادرة الاستدامة للعام "ضمن جوائز الاستدامة 2025 التي تنظمها مجموعة بزنس إنتليجنس في الولايات المتحدة. وقد حصدت الهيئة هذه الجائزة تقديراً لمبادرة التحول الدائري في تخطيط شبكة توزيع الكهرباء في دبي، والتي أرست نموذجاً عالمياً يحتذى به في تعزيز الاستدامة والابتكار والكفاءة في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية.

وخلال تسلمه الجائزة من فريق قطاع تخطيط الطاقة والمياه بالهيئة الفائز بالجائزة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يعزز فوزنا بجائزة مبادرة الاستدامة للعام 2025 الاعتراف العالمي بالتزام الهيئة بالابتكار والاستدامة والتميز. ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاستدامة والاقتصاد الأخضر. إن مبادرة التحول الدائري في التخطيط تمثل نموذجاً عملياً على كيفية تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة عبر استراتيجيات ذكية ومستدامة، ودفع مسيرة مستقبل أكثر إشراقاً وصديقاً للبيئة."

وأسهمت المبادرة في دعم الاقتصاد الدائري من خلال تخطيط شبكة توزيع الطاقة الكهربائية، حيث هدفت إلى التخطيط الأمثل لتعزيز الشبكة، والتي ساهمت بدورها في تحسين كفاءة موارد شبكة توزيع الطاقة، وتحقيق وفورات مالية تجاوزت 13.9 مليون درهم، واستدامة اعتمادية الشبكة، والمساهمة في تحقيق أقل مدة انقطاع للكهرباء للمتعاملين بمعدل 0.94 دقيقة لكل متعامل سنوياً، وتحقيق سعادة المتعاملين بنسبة 97.01%. كما ساهمت هذه المبادرة في تحقيق مبادئ الاستدامة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بما يزيد عن 14,473 طن من ثاني أكسيد الكربون خلال العام الماضي، بما يدعم تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

يشار إلى أن مؤشر ثقافة الاستدامة بين موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي بلغ 92.67% خلال عام 2024، استناداً إلى استبيان مؤسسي شارك فيه نحو 4,000 موظف. وتُعد جوائز الاستدامة، التي تنظمها مجموعة بزنس إنتليجنس سنوياً، من أبرز الجوائز العالمية التي تحتفي بالمؤسسات والمبادرات التي تُظهر تميزاً وابتكاراً وإنجازات ملموسة في تعزيز الاستدامة. ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل هيئة كهرباء ومياه دبي الحافل بالجوائز العالمية، مؤكداً ريادتها في مجال الاستدامة ودورها المحوري في دعم مستقبل أكثر استدامة لدبي ودولة الإمارات والعالم.

