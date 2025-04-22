دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: تفخر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كونها شريكاً رسمياً لفعاليات مؤتمر "الآلات يمكنها أن ترى 2025"، والذي سيُقام يومي 23 و24 أبريل ضمن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي. سيجمع الحدث، المنعقد في متحف المستقبل وأبراج الإمارات، أكثر من 2,000 خبير ومبتكر يركزون على بناء عالم أكثر أماناً واستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة قال البروفيسور إيفان لابتيف، أستاذ الرؤية الحاسوبية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والمؤسس المشارك لـمؤتمر ’ الآلات يمكنها أن ترى‘: " تفخر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بصفتها شريكاً رسمياً لـمؤتمر (الآلات يمكنها أن ترى 2025)، بالمساهمة في بناء منظومة ذكاء اصطناعي تتماشى مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الريادة العالمية في العلوم والتكنولوجيا".

وأضاف: "تشجع أبحاثنا وابتكاراتنا في جميع تخصصات الذكاء الاصطناعي الطلاب والباحثين على تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات هذه التكنولوجيا. ونتطلع إلى التواصل مع المجتمع الأوسع ومشاركة ما نعمل عليه في مجالي الروبوتات والرؤية الحاسوبية، وإبراز مدى التقدم الذي أحرزته الجامعة في بناء نظم ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي".

مشاركة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في المؤتمر، تضم أصواتاً رائدة من مجتمعها البحثي:

سيلقي البروفيسور هاو لي، أستاذ الرؤية الحاسوبية، كلمتي الافتتاح والختام في 23 أبريل؛

فيما سيتحدث البروفيسور سامي حدادين، نائب رئيس الجامعة للأبحاث وأستاذ الروبوتات، في ندوة بعنوان "الروبوتات: هل نحن مستعدون؟"، وذلك بتاريخ 24 أبريل في تمام الساعة 9:50 صباحا؛

وسيشارك البروفيسور إيان ريد، أستاذ ورئيس قسم الرؤية الحاسوبية، في حلقة نقاشية بعنوان "الرؤية الحاسوبية: 2025" بتاريخ 24 أبريل في تمام الساعة 5:30 مساءً؛

أما وفاء الغلابي، طالبة الدكتوراه والمؤسسة المشاركة لشركتي "نوتريجينكس" ( Nutrigenics ) و"لوا.إيه آي" Lawa . ai) )، فستسجل مشاركتها الفعلية في ندوة "الذكاء الاصطناعي للجميع: ضمان المساواة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي" يوم 24 أبريل في تمام الساعة 4:50 مساءً .

وسيضم جناح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أربعة عروض تفاعلية تستعرض بحوثا رائدة بما فيها:

الدماغ الهولوغرافي

تُقسّم هذه المنصة المتطورة الدماغ إلى 32 بنية، وتُحلل أكثر من 100 سمة إشعاعية لكل منطقة للكشف عن أي تشوهات طفيفة. كما تدعم الأداة، بواسطة دمج التصوير والاتصال والبيانات الجينية، تقييم المخاطر بشكل دقيق وتحسن دقة التشخيص للحالات العصبية والنفسية.

الدكتور الافتراضي المتحدث بالعربية

تم تطوير هذا التطبيق باستخدام نموذج “باي ميديكس 2”، وهو دكتور افتراضي متعدد الوسائط قادر على الإجابة عن الاستفسارات الطبية باللغتين العربية والإنجليزية، وقراءة الصور الطبية، ومساعدة المستخدمين غير القادرين على القراءة والكتابة من خلال التفاعل الكلامي. ويحاول هذا المشروع سد النقص الحاصل في إمكانيات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. يشار إلى أن هذا المشروع قد فاز بجائزة "ميتا" للابتكار في مجال التأثير الإيجابي.

فودو إكس بي

طور مركز الميتافيرس التابع للجامعة برنامج "فودو إكس بي"، وهو أداة لإعادة بناء الوجوه من لقطة واحدة، تُنشئ صوراً رمزية ثلاثية الأبعاد من صورة شخصية واحدة. متوفر عبر الكاميرا أو نظارة الواقع الافتراضي. يتيح العرض التوضيحي لهذا البرنامج تجربة تفاعلية كاملة مع إمكانية التواصل عن بعد من خلال الصور ثلاثية الأبعاد الرمزية الواقعية - مما يجعل الأشخاص أقرب إلى بعضهم البعض في البيئات الافتراضية.

لايكا

لايكا هي كلبة روبوت تظهر قدراتها الآلية في الحركة والإدراك والتفكير. تجمع لايكا أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، ويمكنها الاستجابة للأوامر الصوتية، والتنقل بين المواقع ونقل ما تراه وتلاحظه. تعتبر لايكا نموذجاً أولياً لروبوت مستكشف أو مفتش ذاتي يمكنه مساعدة الأشخاص في المهام الصعبة أو الخطيرة في مجالات السلامة والرعاية الصحية والبناء والزراعة وغيرها من المجالات.

نبذة عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هي جامعة بحثية تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وهي أوّل جامعة تكرّس كامل إمكاناتها لدفع عجلة التقدّم العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتهدف الجامعة إلى تمكين الجيل المقبل من رواد الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار واستحداث تطبيقات فعّالة للذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والإنسانية، وذلك من خلال توفير التعليم عالمي المستوى والبحث متعدد التخصّصات. وفي عام 2025، أطلقت الجامعة برنامجها الأول في مرحلة البكالوريوس، وهو برنامج في مجال الذكاء الاصطناعي يتألف من مسارين متميّزين، هما مسار الأعمال ومسار الهندسة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي www.mbzuai.ac.ae.

يمكن زيارة الموقع mbzuai.ac.ae أو التواصل عبر admission@mbzuai.ac.ae للتقدم بطلبات الالتحاق بالجامعة. للاستعلامات الصحفية، يرجى التواصل مع:

آية سكوري

رئيسة قسم العلاقات العامة وقسم التواصل الاستراتيجي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

أيمي روجرز

خبيرة أولى في أنظمة التواصل المتكاملة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

media@mbzuai.ac.ae

-انتهى-

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