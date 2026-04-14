مسقط – تُوج بنك ظفار بجائزة أفضل بنك في التمويل التجاري بسلطنة عمان ضمن جوائز الخدمات المصرفية والمالية العالمية لعام 2025، في تقدير يُعزز مكانته كأحد أكثر المؤسسات المالية جاهزة للمستقبل في سلطنة عمان. وتضع هذه الجائزة، المقدمة من مجلة Global Banking & Finance Review بنك ظفار ضمن نخبة من البنوك الإقليمية والدولية التي جرى تكريمها هذا العام مقابل أدائها المتميز وابتكاراتها وأثرها في القطاع المالي.

ويأتي هذا التكريم في الوقت الذي يُواصل فيه بنك ظفار توسيع خدماته في مجال تمويل الشركات وخاصة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والصناعة، واللوجستيات، و الصناعية بمختلف أحجامها. كما تُسهم العلاقات الكبيرة للبنك في تمكين الشركات العُمانية من العمل بثقة في الأسواق العالمية، مدعومًا بمنظومة امتثال قوية، والتزام راسخ بالمعايير الموحدة للاعتمادات المستندية التي وضعتها غرفة التجارة الدولية.

كما لعبت التحولات الرقمية الأخيرة لبنك ظفار دورًا محوريًا في تعزيز خدماته المصرفية وتمويل الشركات. وكان البنك قد أطلق منصات متقدمة تُعيد تشكيل تجربة الخدمات المصرفية للأعمال في سلطنة عمان، إذ تُعد بوابة الإنترنت المصرفية للشركات من الجيل الجديد (Neo CIB) الواجهة الرقمية الأساسية للشركات الكبرى، حيث توفر رؤية فورية وتدفقات عمل أكثر سلاسة. أما منصة إيزي بيز (EasyBiz) المصممة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، فتوفر وصولًا مبسطًا للمدفوعات وإدارة النقد والخدمات التجارية. كما تعمل منصة إيزي مانديت (EasyMandate) على رقمنة عمليات التفويض والتوقيع المعتمدة للشركات، مما يُقلل الأعمال الورقية ويُحسن الحوكمة للمؤسسات ذات الاعتمادات والتواقيع المختلفة.

وقد عززت هذه المبادرات مكانة بنك ظفار ليصبح أبرز البنوك الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبح البنك معروفًا بتقديم منصات تضاهي المعايير الإقليمية والدولية. إضافة إلى التحسينات الرقمية المستمرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ذلك الشراكة مع بنك التنمية العماني التي تتيح لهذه المؤسسات الوصول إلى أدوات تمويل التجارة التي كانت سابقًا متاحة للشركات الكبيرة فقط. وتتماشى هذه المبادرة بشكل وثيق مع أهداف رؤية عُمان 2040، وخاصة المحاور المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص.

وفي تعليق له على الجائزة، قال ك. مالليكارجونا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في بنك ظفار: يعكس هذا التكريم التزامنا بتقديم حلول عالمية في تمويل التجارة والخدمات المصرفية الرقمية للأعمال في سلطنة عُمان. وخلال السنوات الماضية قدمنا منصات جديدة مثل (Neo CIB) و(EasyBiz) و(EasyMandate)، وهي جميعها مُصممة لمنح الشركات مزيدًا من التحكم والشفافية والكفاءة. ومع مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي إحراز تقدم سريع في الابتكار المصرفي الرقمي، نفخر بأن بنك ظفار يظل في طليعة البنوك الرقمية في المنطقة ويواصل وضع معايير جديدة للتميز في الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة."

وتضاف هذه الجائزة إلى قائمة متنامية من التكريمات الدولية التي حصل عليها بنك ظفار ضمن خدماته في تمويل الشركات. ومع خارطته الرقمية القوية، وعروضه التي تركز على الزبائن، وحضوره الإقليمي المتوسع، يواصل بنك ظفار لعب دور محوري في دعم بيئة الأعمال المتغيرة في سلطنة عمان وتعزيز مشاركتها في التجارة العالمية.

