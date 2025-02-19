أبوظبي: اختتم اليوم الثاني من معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس)، المقامين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فعاليته بمشاركة آلاف الزوار في هذه المنصة العالمية الاستراتيجية.

وكان من أبرز أحداث اليوم إعلان مجلس التوازن عن خمس صفقات كبرى مع شركات دفاعية رائدة محلية ودولية، بقيمة 5.8 مليار درهم إماراتي. وتُعزّز هذه الاتفاقيات مكانة دولة الإمارات كمركز للابتكار الدفاعي والتعاون الدولي، وتدعم الرؤية الاستراتيجية للدولة للأمن والتطور التكنولوجي.

رؤى استراتيجية في "حوارات آيدكس" و"نافدكس":

قدمت جلسات "حوارات آيدكس" رؤى عميقة حول القضايا الحاسمة التي تُشكّل مستقبل الدفاع، واستكشفت إحدى أكثر المناقشات إثارة للتفكير، "التحدي العالمي وخطر أسلحة الدمار الشامل"، المخاطر المتطورة التي تُشكّلها التهديدات النووية والبيولوجية.

وأشار الخبراء إلى أن المخاطر النووية مُحتواة إلى حد كبير من خلال المعاهدات الدولية والأُطر التنظيمية، أما الأسلحة البيولوجية لا تزال غير مُنظّمة، مما يُثير مخاوف أمنية عالمية كبيرة. وأكدت الجلسة على الحاجة المُلحة لاتفاقيات دولية أقوى لمعالجة هذه التهديدات الناشئة.

أما في "حوارات نافدكس"، فقد تناولت جلسة "تكنولوجيا التوأم الرقمي" كيف تُحوّلت الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي؛ إلى بناء السفن البحرية وإدارة دورة حياتها. وناقش قادة الصناعة كيف تُعزّز تكنولوجيا التوأم الرقمي جاهزية المهام، وتُبسّط صيانة الأساطيل، وتُحسّن الكفاءة الشاملة للعمليات البحرية. كما استعرضت الجلسة الدور المتزايد لتقنيات التخفي والصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن بقاء القوات البحرية الحديثة قادرة على التكيف والاستجابة للتحديات المتطورة.

آيدكس نكست جين: الشركات الناشئة تُعيد تعريف الابتكار الدفاعي:

واصلت منصة " آيدكس نكست جين" تألقها كمركز رئيسي للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع الناشئة، إذ عرض رواد الأعمال والمبتكرون حلولاً رائدة تهدف إلى تعزيز المراقبة والفضاء والصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقدمت شركة "آريال أي كيو الهندية" التقنيات المتطورة في تكنولوجيا المراقبة، بينما عرضت شركة "كريسنت ايروسبيس لتجارة قطع غيار ومكونات الطائرات" حلولاً متطورة لمتانة وكفاءة مكونات الفضاء، فيما عرضت شركة "أنظمة هاريس غير المأهولة" تقنيات الطائرات المسيرة من الجيل التالي، كما عرضت شركة "هايدن للتكنولوجيا" نظام صيانة تنبؤية مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين الكفاءة التشغيلية.

وجلبت كل من هذه الشركات الناشئة منظوراً جديداً للابتكار الدفاعي، واضعة نفسها كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل الأمن والفضاء وحلول الدفاع المُمكنة بالذكاء الاصطناعي، وقدم هذا العرض فرصة حاسمة لهذه الشركات الناشئة لاكتساب رؤية بين قادة الدفاع العالميين والمستثمرين وأصحاب المصلحة في الصناعة.

عروض نافدكس: السرعة والدقة والتميز في الاستجابة للطوارئ:

جذبت عروض نافدكس الحضور بعروض مُثيرة للإعجاب، وبالقدرات البحرية والاستجابة السريعة والمناورات التكتيكية المتقدمة. ونفذت السفن البحرية عالية السرعة عمليات اعتراض دقيقة وحركات مُتزامنة، وأظهرت مستوى الخبرة المطلوبة للعمليات البحرية الحديثة. وأكدت العروض على الأهمية الحاسمة للسرعة والمهارة والتكنولوجيا المتطورة في ضمان الأمن البحري.

وسلّط هذا العرض الضوء على كيفية تطور تقنيات الاستجابة للطوارئ الحديثة لمُعالجة الحرائق بإمدادات مياه غير مُنقطعة، حتى في البيئات الصعبة. ومن عمليات الانتشار التكتيكي السريعة إلى عمليات الاعتراض البحري الأشد سرعة، وعزز كل عرض بحري التزام الصناعة الراسخ بدفع حدود الكفاءة والسلامة والابتكار.

مسار الابتكار في آيدكس: التقنيات المُغيّرة لقواعد اللعبة

وقدم "مسار الابتكار" في معرض آيدكس؛ المنصة المرموقة لتقنيات الدفاع المتطورة، عشرة ابتكارات متميزة، مما جعلها من أبرز أحداث آيدكس ونافدكس 2025. وتم تكريم شركة بلاك سكاي، الراعي الداعم لحوارات آيدكس، في مسار الابتكار لمنصة بلاك سكاي سبكترا.

وكان أحد أبرز التطورات المعروضة هو "محاكاة الغرف الزرقاء"، الذي يُعيد تعريف التدريب الطبي العسكري عن طريق الواقع الافتراضي، إذ تُجهّز هذه التكنولوجيا الأفراد العسكريين لسيناريوهات ساحة المعركة والطوارئ عالية الضغط، مما يُحسّن بشكل كبير فعالية التدريب.

وجاء ابتكار رائد آخر من شركة "ون بريف"، التي قدمت منصة تخطيط تشغيلي في الوقت الفعلي؛ مُصمّمة لتمكين الفرق العسكرية بقدرات اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة في بيئات تشغيلية مُعقدة، إذ تُعزّز هذه التقنية الوعي الظرفي وتُحسّن التنسيق في سيناريوهات عالية المخاطر.

إضافة إلى قائمة الابتكارات المُغيّرة لقواعد اللعبة، فقد أظهرت شركة المجموعة العالمية الذهبية نظام دفاع تنفسي من الجيل المقبل، يضمن حماية فائقة للخطوط الأمامية في الظروف الخطرة. وصُمّمت هذه الكمامة للأفراد العسكريين العاملين في البيئات القاسية، وتوفر سلامة مُعزّزة ومرونة ضد التهديدات المحمولة جواً.

ويواصل معرضا آيدكس ونافدكس 2025 تحديد معايير جديدة في الدفاع والأمن العالميين، إذ عزز اليوم الثاني التزام دولة الإمارات بالابتكار والتعاون والتميز التشغيلي في هذه الصناعة، وتلعب المعارض دوراً حاسماً في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وعرض التقنيات الناشئة ودفع مُستقبل الدفاع العالمي.

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