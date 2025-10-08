دبي، الإمارات العربية المتحدة – عرضت "فيناسترا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التطبيقات البرمجية الخاصة بالخدمات المالية، إنجازاتها الريادية في تحديث أنظمة المدفوعات، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض "سيبوس" الذي أقيم الأسبوع الماضي في مدينة فرانكفورت الألمانية. وشاركت الشركة في جلستين نقاشيتين تناولتا الحاجة الملحّة لدى البنوك للابتكار والتعاون في ظل المشهد المالي سريع التطور. وتمحور النقاش حول صعود العملات المشفرة المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي الوكيل، وكيف تُشكل علاقات الشراكة في هذا القطاع مستقبل المدفوعات.

وتحدث كريس وولترز، الرئيس التنفيذي لشركة "فيناسترا"، في جلسة بعنوان "مستقبل المدفوعات: كيف يعيد التحديث والذكاء الاصطناعي تشكيل القطاع المالي"، مُشددًا على ضرورة أن تنتهج البنوك سبل التحديث للحفاظ على قدرتها التنافسية، ومسلطًا الضوء على الطرق التي تساعد بها "فيناسترا" العملاء على تسريع مسيرتهم في التحديث والتطوير.

من جانبه، شارك رادا سوفارنا، الرئيس التنفيذي لحلول المدفوعات لدى "فيناسترا"، في حلقة نقاش بعنوان "الابتكار في المدفوعات بين الدول – الشروع في بناء المستقبل"، حيث تناول السبل التي تتيح للمؤسسات المالية التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة، مسلطًا الضوء على وحدة التوجيه الذكي الجديدة من "فيناسترا" وشراكتها مع سيركل في مجال العملات المشفرة المستقرة، باعتبارهما من أهم أدوات التمكين لجوانب الاختيار والكفاءة.

وتضمنت أهم الأفكار والمعلومات التي أسفرت عنها المناقشات ما يلي:

مواكبة التغيير: ينبغي للبنوك الحرص على الابتكار على نطاق واسع لمواكبة المستجدات الآنية في العمل، والاستجابة للوائح التنظيمية والمعايير الجديدة، وتلبية توقعات العملاء، بالرغم من تحديات البنية التحتية القديمة.

تبني التحديث في حلول المدفوعات: تُعدّ الحوسبة السحابية، والخدمات المصغرة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وواجهات برمجة التطبيقات، ضرورية للكفاءة والمرونة والنمو. وينبغي للمؤسسات التحديث بالسرعة والنطاق اللذين يناسبان احتياجات أعمالها.

معرفة الوجهة: يعتمد النجاح على تحديد وجهة واضحة تتمثل في فهم أهداف العمل واحتياجات العملاء. ويُعدّ من المهم إتاحة خيارات متنوعة في نظم المدفوعات، مثل الدفع بالعملات المشفرة المستقرة والاستعانة بمقدمي خدمات عابرة للحدود.

وضع أهداف واضحة للحلول الجديدة: ينبغي للبنوك تحديد ما ستبنيه أو تشتريه أو تقيم علاقات شراكة من أجله. أصبحت المنظومات والتعاون التنافسي من المعايير الأساسية في هذا المجال، ما يزيد من أهمية التعاون.

الاهتمام بنتائج العملاء: يبقى الامتثال واستمرار عمليات التحديث ودمج الذكاء الاصطناعي في الحلول، أمورًا أساسية. ويُمكّن الذكاء الاصطناعي البنوك من استخلاص قيمة أكبر من البرمجيات بموازاة الحرص على إثراء تجربة العملاء.

الابتكار المشترك مع العملاء: تعمل "فيناسترا"، من خلال تقسيم البرمجيات إلى خدمات مصغرة، والاستثمار في الابتكار المشترك، على تقليل المخاطر، وتسريع وتيرة التحديث، وتمكين البنوك من الريادة في الحقبة القادمة في عالم الخدمات المالية.

نبذة عن فيناسترا

"فيناسترا" شركة عالمية رائدة في مجال التطبيقات البرمجية الخاصة بالخدمات المالية، تحظى بثقة أكثر من 8,000 عميل في أكثر من 130 دولة، بينهم 45 من أكبر 50 بنكًا في العالم. وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في مجالات الإقراض، والمدفوعات، والخدمات المصرفية الشاملة، وأسواق الخزينة ورأس المال، وتقدم حلولًا فعالة وموثوقًا بها وقابلة للتطوير، مثل Loan IQ، وLaserPro، وTrade Innovation، وEssence، وGlobal PAYplus، وPayments To Go، وFinancial Messaging. وتتعاون "فيناسترا" مع عملائها، بدعم من شركة "فيزا إكويتي بارتنرز" Vista Equity Partners، لتطوير تقنيات حديثة تساعد المؤسسات المالية على تحقيق النمو.

