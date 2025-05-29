تعيين أسباير كجهة تنفيذية لدورة ألعاب المستقبل: أبوظبي 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت منظمة Phygital International (فيجيتال إنترناشيونال)، الجهة العالمية المشرفة على Games of the Future (العاب المستقبل) ، رسمياً عن اختيار مدينة أبوظبي لاستضافة نسخة عام 2025 من هذه الألعاب، والتي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر القادم، مما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة جديدة لPhygital Sports (الرياضات الهجينة) على مستوى العالم.

ويُجسّد الحدث تداخلاً غير مسبوق بين الرياضة البدنية والتجربة الرقمية الغامرة، إذ تتحوّل أبوظبي إلى ساحة عالمية لGames of the Future، تستعرض أنماطاً جديدة من المنافسات الPhygital Sport التي تمزج بين عالم الواقع والساحة الافتراضية. وتشمل هذه الفعالية المتعدّدة مجموعةً متنوعةً من الرياضات الهجينة الرائدة، مثل Phygital Football و Phygital Shooter، بالإضافة إلى الرياضات التقنية والإلكترونية.

وتشهد كل مسابقة هجينة في Games of the Future منافسة بين الرياضيين في نسخة رقمية من رياضتهم أولاً، ثم يتنافسون على أرض الواقع في الرياضة نفسها. ويتم احتساب النتائج النهائية بناءً على الأداء في المرحلتين معاً، مما يضفي على الفعالية طابعاً تنافسياً فريداً يجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي في إطار واحد.

وفي هذا السياق، تم تعيين أسباير- الذراع التنفيذي للتحدّيات الكبرى والفعاليات العالمية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، لتكون الجهة التنفيذية للحدث على مستوى دولة الإمارات. وستقود أسباير جهود التنسيق وتوحيد الرؤى بين مختلف الجهات المعنية، مع الإشراف على أجندة الابتكار وتأمين أطر التمويل بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والداعمين.

كما ستتولى شركة إثارة، الرائدة إقليمياً في تنظيم الفعاليات الحية، مسؤولية شريك تنفيذ الفعالية، حيث تقود التنفيذ الشامل، بما في ذلك عمليات الموقع، والخدمات اللوجستية، وتجربة المشجعين. بالإضافة إلى ذلك، ستقود إثارة أنشطة الترويج للفعالية، وستلعب دوراً تجارياً رئيسياً من خلال تأمين الرعاية والشراكات اللازمة لدعم نجاحها. وقد تم اختيار مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) موقعاً رسمياً للبطولة، ليكون المنصّة التي تحتضن كافة منافسات الPhygital Sports وأنشطة التفاعل مع الجمهور.

وفي هذا الصدد، قال نيس هات، الرئيس التنفيذي لمنظمة Phygital International: "نحن متحمسون لاستضافة أبوظبي آلاف الرياضيين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم خلال دورة Games of the Future 2025. ونثق بأن دولة الإمارات، هي الموقع المثالي لهذا الحدث الفريد، بفضل رؤيتها الطموحة في الرياضة والتكنولوجيا. كما نفخر بالتطور الذي وصلت إليه الPhygital Sports منذ انطلاقتها الأولى، لتصبح حركة عالمية واسعة، ونتوقع أن تقدّم نسخة هذا العام تجربة غير مسبوقة تتفوّق على جميع النسخ السابقة."

ومن جانبه، قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير: بصفتنا الجهة التنفيذية Games of the Future 2025 في أبوظبي، تفخر أسباير بالمساهمة في إنشاء منصّة عالمية يلتقي فيها الإبداع الرياضي مع التقنيات المستقبلية الطموحة؛ حيث تؤكد أبوظبي مرة أخرى أنها مركز رائد للابتكار والتأثير الحقيقي، بدءاً من التنقّل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى تجارب الجمهور الغامرة. نحن على موعد مع حدث سيعيد رسم مستقبل الرياضة والتكنولوجيا."

وإلى جانب مسابقات النخبة، سيتضمن الحدث مناطق تفاعلية غامرة بتقنية الواقع الافتراضي وحملات ثقافية وعروضاً تقنية مبتكرة. وجدير بالذكر أن النسخة الافتتاحية من Games of the Future شهدت مشاركة أكثر من 2,000 رياضي من 100 دولة، وتمّ بثّها لجمهور عالمي، واجتذبت أكثر من 300,000 متفرج ومشجع حول العالم.

وتُمثل دورة Games of the Future أبوظبي 2025 محطة جديدة في مسيرة هذا الحراك العالمي، حيث تُقدَّم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي باتت تُعرف بطموحاتها الكبيرة في المجال التقني وشغفها بالابتكار. ومع ما تحمله أبوظبي من مزيج فريد يجمع بين الحيوية الثقافية والرؤية المستقبلية، باتت الساحة الآن على أتمّ الاستعداد لاحتضان تجربة عالمية لا مثيل لها.

نبذة عن فيجيتال إنترناشيونال

تُعد Phygital International الجهة العالمية الرائدة في تطوير ونشر الرياضات الفيجيـتالية، التي تمزج بين الرياضة البدنية وألعاب الفيديو التفاعلية ضمن منافسات متكاملة. وبصفتها المشرف الرسمي والمنظم السنوي لفعالية Games of the Future، تُعيد " Phygital International" تعريف تجربة الرياضة بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي. ومن خلال تنظيم البطولات والإشراف على ملفات استضافة الدول، تجمع بين الرياضيين، واللاعبين، والمجتمعات في بيئة هجينة فريدة، تتحدى الحدود التقليدية للرياضة والألعاب حول العالم.

نبذة عن ألعاب المستقبل

Games of the Future هي فعالية سنوية دولية تُجسّد اندماج العالمين الواقعي والرقمي في أرقى صور الرياضة الهجينة. ويجمع هذا الحدث نخبة من أبطال الرياضة الجدد من مختلف دول العالم للتنافس ضمن مجموعة واسعة من التحديات الفيجيـتالية. وستُقام النسختان المقبلتان من ألعاب المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة (2025) وكازاخستان (2026).

نبذة عن أسباير

تُعد أسباير الذراع المعنية بتسريع الابتكار لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وتعمل على دفع عجلة تطوير التقنيات المستقبلية التحويلية. ويُشرف المجلس على وضع استراتيجية البحث والتطوير للإمارة وتوجيه الاستثمارات بكفاءة ووضع السياسات والتشريعات الداعمة للابتكار.

وتعمل أسباير بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية والصناعية والبحثية لتحديد التحديات ذات الأولوية، وإطلاق برامج التحديات الكبرى والمسابقات العالمية الهادفة إلى إيجاد حلول لبعض من أهم التحديات العالمية. كما تجمع بين أفضل العقول والموارد والأفكار والتقنيات لحل القضايا المعقدة.

نبذة عن إثارة

تُسهم شركة إثارة في رسم ملامح مستقبل الترفيه والرياضة والثقافة وخدمات الفعاليات وإدارة الأصول على المستويين الإقليمي والدولي. تمتلك الشركة مكاتب في كل من دبي والرياض، وتضم أكثر من 300 موظف محترف يتمتعون بخبرة واسعة ومهارات استثنائية في هذا القطاع. وتدير إثارة مجموعة من أبرز الأصول، تشمل حلبة مرسى ياس، وحديقة الاتحاد، وأرينا الاتحاد أرينا ومركز مؤتمرات ياس، ومدينة زايد الرياضية وبيت الاستدامة، كما تتعاون مع شركات رائدة في تنظيم الفعاليات، وأصحاب حقوق الملكية الفكرية، وشركاء الترفيه محليًا ودوليًا لتقديم فعاليات رائدة وتجارب استثنائية على مستوى عالمي، تُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة.

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