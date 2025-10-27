يهدف الحدث إلى دفع عجلة التعاون بين الاقتصادات الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

يعزز المنتدى من تبادل الرؤى حول قضايا مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا المتقدمة

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: تنطلق فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك 2025) غداً الاثنين الموافق لـ27 أكتوبر الجاري بمدينة جيونجو بالجمهورية الكورية، تحت شعار: " نحو غد مستدام نصنعه معا: التواصل، الابتكار، الازدهار".

وسيستمر المنتدى والفعاليات المصاحبة له حتى 1 نوفمبر 2025، وسيشهد مشاركة قادة الاقتصادات الأعضاء ووفوداً من 21 اقتصاداً عضواً، وكبار الرؤساء التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاعات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس الكوري لي جاي ميونغ النسخة الجديدة من الحدث الدولي الذي يُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، علماً أن منتدى "أبيك 2025" سيركز على قضايا الاقتصاد العالمي المستقبلية، أبرزها: الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، أمن سلاسل التوريد، الطاقة النظيفة والحياد الكربوني، التمويل الأخضر والاقتصاد الدائري، والتقنيات الحيوية والتجارة العابرة للحدود. كما تتناول الجلسات موضوعات متقدمة في مجالات الاقتصاد الحيوي، والتكنولوجيا الصحية، وتنمية القدرات البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.

قيادات اقتصادية وتقنية

ومن المتوقع أن يحظى المنتدى بمشاركة قيادات اقتصادية وتقنية وحضور أبرز القادة والرؤساء التنفيذيين من شركات التكنولوجيا والاقتصاد الكبرى، من بينهم: جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لـ Citigroup، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، وساندر باتشاي، المدير التنفيذي لـ "غوغل"، وبراد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، ومات غارمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون لخدمات الويب". ومن المتوقع مشاركة كل من بيل غيتس وإيلون ماسك في أول زيارة رسمية لهما إلى كوريا.

ومن الجانب الكوري، يشارك قادة أبرز المجموعات الصناعية مثل: تشي تاي وون رئيس مجموعة "إس كيه" ورئيس غرفة التجارة الكورية، ولي جاي يونغ رئيس مجموعات "سامسونغ"، وتشونغ أوي سون رئيس مجموعة "هيونداي موتور"، وكو كوانغ مو رئيس مجموعة "إل جي". وسيركز قادة القطاع الاقتصادي الكوري على الاستدامة والاستثمار في الحياد الكربوني، ومستقبل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع التنقل واقتصاد الهيدروجين، إضافة إلى رؤى التحول الأخضر ومنظومات البطاريات المتقدمة.

اجتماعات ولقاءات رفيعة المستوى

ويأتي المنتدى ضمن فعاليات أسبوع القادة الاقتصاديين التي تمتد من 27 أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر المقبل. وسيشهد الحدث انعقاد اجتماعات ولقاءات رفيعة المستوى حيث سيجتمع كبار المسؤولين يومي 27 و28 أكتوبر الجاري لمناقشة السياسات التحضيرية. وسيعقد على هامش المنتدى كل من قمة الرؤساء التنفيذيين (28-31 أكتوبر) التي تجمع أكثر من 1,700 قائد أعمال عالمي، والاجتماع الوزاري الدبلوماسي والتجاري لمنتدى أبيك (يومي 29 و30 أكتوبر الجاري) لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون التجاري، بينما سيعقد اجتماع قادة الاقتصاد (AELM) يومي 31 أكتوبر الجاري و1 نوفمبر المقبل، والذي سيصدر عنه البيان الختامي الرسمي. وسيشهد المنتدى مشاركة قادة الدول الأعضاء الـ 21 من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافةً إلى ممثلين عن كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأكدت اللجنة التحضيرية الكورية اكتمال التحضيرات اللوجستية بمشاركة أكثر من 180 مندوباً من الاقتصادات الأعضاء خلال الزيارة الميدانية الأخيرة. ومن المتوقع أن يصدر عن القمة بيان ختامي شامل يؤكد التزام القادة بتعزيز الابتكار المسؤول، والنمو الأخضر، ودعم الاقتصاد الرقمي، بما يعزز من مكانة منتدى آبيك كمنصة رئيسية لصياغة مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تسعى من خلال استضافة فعاليات "أبيك 2025" إلى ترسيخ مكانتها كمحور عالمي للابتكار والصناعة المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتكاملاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم.

لمزيد من المعلومات حول المنتدى، يرجى زيارة الموقع الرسمي للحدث عبر الرابط التالي: https://apec2025.kr/

لمحة حول قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC):

قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) هو تجمع حكومي دولي تأسس عام 1989 ويضم 21 اقتصاداً من الدول المطلة على المحيط الهادئ، بهدف تعزيز التجارة الحرة ودعم النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن في المنطقة. يضم المنتدى أكبر الاقتصادات العالمية ويمثل نحو 40% من سكان العالم، ويُعد منصة محورية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين أعضائه. يتخذ المنتدى من سنغافورة مقرًا له، ويعقد اجتماعات سنوية تستضيفها الدول الأعضاء بالتناوب، يحضرها قادة الاقتصادات الأعضاء وممثلون رفيعو المستوى لمناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والابتكار والتنمية الشاملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتضم عضوية منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "أبيك" 21 اقتصاداً وهي: أستراليا، بروناي دار السلام، كندا، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، نيوزيلندا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، الولايات المتحدة، تايبيه الصينية (تايوان)، هونغ كونغ، الصين، المكسيك، بابوا غينيا الجديدة، تشيلي، البيرو، روسيا، وفيتنام.

