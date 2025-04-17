تستعد دبي لاستضافة أبرز الخبراء والمواهب في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية ضمن النسخة الأولى من "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، الذي يسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل عالمنا والاستعداد لمتطلبات المستقبل.

ويستقطب الحدث، من 21 إلى 25 أبريل 2025، أكثر من 10 آلاف مشارك من الخبراء والمتخصّصين وصناع القرار من 100 دولة، لاستكشاف الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي وتأثيره في مجالات حيوية كالأعمال والمجتمعات والحوكمة.

يتضمّن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من الأحداث، بما في ذلك بطولات عالمية، ومؤتمرات متخصّصة وهاكاثون، فضلاً عن المعارض، التي تمهّد الطريق عالمياً لاستشراف مستقبل الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وانطلاقاً من تركيز "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" على التعاون باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نجاح القطاع عالمياً، يجمع الحدث جهات حكومية رئيسة ورواد الصناعة وشركات تكنولوجيا عالمية منها "ميتا"، و"آي بي إم"، و"جوجل"، و"مايكروسوفت"، و"غارتنر"، و"أوبن إيه آي"، و"سويفت"، و"إنفيديا"، و"بالانتير"، و"كوهير" و"إلفن لابز".

ويُفتتح الأسبوع يوم 21 أبريل بـ"خلوة الذكاء الاصطناعي"، التي تجمع نخبة من قادة الذكاء الاصطناعي العالميين ومصمّمي السياسات وخبراء الصناعات المرتبطة به، وتركز على صياغة استراتيجياته وأطر حوكمته.

أما "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي تجري فعالياته من 21 إلى 24 أبريل، فيستقطب مصممي السياسات العالميين والمدراء التنفيذيين والأكاديميين لمناقشة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.

وضمن أبرز أحداث "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، ينعقد "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"، الذي يشارك فيه بعض ألمع مهندسي الأوامر البرمجية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي يومي 22 و23 أبريل للفوز بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 272 ألف دولار أمريكي. وسيتنافس المتأهلون للنهائيات بخبراتهم ومهاراتهم على إنتاج محتوى مبتكر قائم على الذكاء الاصطناعي ضمن أربع فئات رئيسة هي: الصور الفنية، والفيديوهات القصيرة، والألعاب الإلكترونية، والبرمجة.

كذلك، وفي إطار تطوير السياسات وأطر الحوكمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ستجمع قمة "الآلات يمكنها أن ترى"، التي تُعقد يومي 23 و24 أبريل، أكثر من ألف مشارك و20 متحدثاً في مناقشات يديرها خبراء تحت شعار: "الذكاء الاصطناعي المسؤول لمستقبل أكثر أماناً". ستشكّل القمة واحدة من أكثر الفعاليات تأثيراً في سياسات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته في المنطقة.

كما ستُقام فعاليات "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي" يومي 23 و24 أبريل 2025 بمشاركة 5 آلاف خبير ومتخصص في الذكاء الاصطناعي و500 مستثمر و100 عارض تحت شعار "تمكين الاقتصادات الرقمية". ويشكّل المهرجان منصة تربط بين قادة الذكاء الاصطناعي والمستثمرين ومصممي السياسات لمساندة جهود التحوّل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتعزيز التعاون والاستثمار، والكشف عن مشاريع رائدة للذكاء الاصطناعي تعزز منظومة الاقتصاد الرقمي.

وإلى جانب المناقشات المتخصصة والمسابقات النوعية، سيركز "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" على تعزيز الوعي بمفاهيمه لدى الطلاب والمعلّمين عبر برنامج شامل على مدار الأسبوع (من 21 إلى 25 أبريل). وتهدف المبادرة، التي تنفّذ في مدارس دبي، إلى تزويد أجيال المستقبل بالمهارات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

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