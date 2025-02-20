أبوظبي: أعلن "قسم المسعود للطاقة"، التابع لمجموعة المسعود والرائد في مجال أنظمة الدفع البحري وتوليد الطاقة في دولة الإمارات، عن مشاركته في "معرض دبي الدولي للقوارب 2025"، الذي تجري فعالياته خلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 23 فبراير 2025 في دبي هاربر. ويستعرض القسم أحدث التقنيات وحلول الطاقة المستدامة من شركائه في جناحه بالمعرض.

ويوفر المعرض فرصة للتعرف على مشهد الدفع المستقبلي، مع تسليط الضوء على حلول الطاقة المستدامة، ومن المقرر أن تستعرض المسعود مجموعة كبيرة من منتجاتها الواسعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قدرات الاستخدام المتقدمة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية. ويستعرض القسم، بصفته الموزع المعتمد لمنتجات "إم تي يو" لحلول الطاقة لشركة "رولز رويس" و"فولفو بنتا" في الإمارات العربية المتحدة والبحرين، "حل دفع اليخوت" من "إم تي يو"، الذي يوفر حلاً هجيناً متكاملاً بتقنية التخفيض التحفيزي الانتقائي للانبعاثات (SCR) إمتثالاً لمعايير المنظمة البحرية الدولية من الفئة الثالثة.

كما يستعرض القسم محرك 16V2000 M96L من "إم تي يو"، المشهور بقوته المصنفة ICFN التي تبلغ 2600 حصان عند 2450 دورة في الدقيقة، المثالي للقوارب فائقة السرعة ذات معدلات التشغيل المنخفضة، بما في ذلك اليخوت السريعة وزوارق الدوريات ومراكب مكافحة الحرائق. ويتميز هذا المحرك المبتكر بنسبة القوة إلى الوزن الاستثنائية، ما يوفر مزايا فريدة وقدرات من المستوى الأول.

وتقدم فولفو بنتا، شريك المسعود للطاقة، محرك D6-440A Aquamatic Stern Drive، المصمم على نحو مبتكر لتحمل العزم الكبير وقوة محركات الديزل D4 وD6، والمتميز بعمليات النقل والانزلاق الصامتة عند السرعات المنخفضة، ما يوفر تجربة ملاحة دقيقة وسلسة. تم تصنيع مراوح المحرك من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحقيق التفاعل الأمثل، ما يضمن أعلى مستويات التشغيل الفعال والمريح. كما يمكن للزوار تجربة عصا التحكم Penta Simulator من فولفو والتي ستوفر فرصة فريدة للتحكم السلس والذكي.

وتعليقاً على المشاركة، قال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم "المسعود للطاقة: "يتجه العالم على نحو متزايد لبذل كافة الجهود الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية، ما يشجعنا على تعزيز التزامنا بدمج الاستدامة في عملياتنا عبر وضع استراتيجيات مبتكرة بالتعاون مع شركائنا. ونلتزم بالتعاون مع قادة القطاع مثل "إم تي يو" و"فولفو بنتا" بالعمل على تحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية 2050، وذلك عبر اعتماد حلول الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة التي تستخدم الوقود منخفض الكربون والخالي من الكربون وتقنيات الحد من الانبعاثات. ويوفر لنا معرض دبي الدولي للقوارب منصة عالمية لتقديم خدمات ومبادرات ما بعد البيع الهادفة إلى تعزيز تجربة العملاء ومنحنا الفرصة التفاعل مع الجهات المعنية والضيوف لتلبية متطلبات السوق المتطورة وتحديد الاتجاهات الناشئة."

ويعد معرض دبي الدولي للقوارب، الذي يعود هذا العام بنسخته الحادية والثلاثين، حدثاً عالمياً مرموقاً يجمع أبرز الشخصيات والمهتمين بقطاع التصنيع البحري. ويضم مجموعة رائعة من اليخوت الفاخرة والمنتجات الترفيهية والتقنيات البحرية المتطورة، احتفالاً بالابتكار والفخامة.كما يوفر منصة فريدة لقادة القطاع ورواد الأعمال والعملاء للتواصل وتبادل الأفكار والتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال التميز البحري.

يمكنكم زيارة المسعود للطاقة في الجناح رقم OD-21 في معرض دبي الدولي للقوارب 2025

نبذة عن المسعود للطاقة:

يمثل قسم الطاقة بمجموعة المسعود كل من "إم تي يو" و "فولفو بنتا" و "ليروي سومر"، الشركات الرائدة عالميا في حلول الطاقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ويقوم بتقديم حلول تقنية وخدمات متكاملة بأفضل معايير الجودة بفضل ما يمتلكه من خبرة فريدة في هذا المجال وبما يتمتع به القسم من فريقٍ من الفنيين المؤهلين بالمعرفة والخبرة الفنية المتطورة التي تمكنه من تخطيط وتنفيذ حلول خاصة وفعالة للعملاء في خدمات البيع وما بعد البيع والتدريب.

ولمزيد من المعلومات حول منتجاتنا وخدماتنا، تفضلوا بزيارة www.masaoodpower.com، كما يمكنكم الاطلاع على المجموعة كاملة من:

فولفو بنتا: https://www.volvopentashop.com/almasaoodauh/en-GB

حلول "إم تي يو": https://www.mtu-online.com/mtu/company/?r=yXGSV1lM

لوري سومر:https://acim.nidec.com/generators/leroy-somer/products

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