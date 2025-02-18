القاهرة، تعلن شركة بيتي، إحدى شركات المراعي، عن مشاركتها في النسخة الـ30 من معرض الخليج للأغذية "جلفود 2025" بمركز دبي التجاري العالمي، ضمن جناح شركة المراعي في القاعة 8، بموقع D8-31، وذلك كواحدة من العلامات التجارية الكبرى Power Brands Hall مما يعكس مكانتها المتميزة في السوق الدولي.

وتأتي مشاركة شركة بيتي في المعرض تأكيدًا على استراتيجيتها الطموحة لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، ما نتج عنه نموًا ملحوظًا في صادراتها خلال السنوات الأخيرة. حيث وصلت صادرات بيتي إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، تشمل أسواقًا رئيسية مثل فرنسا،المانيا , كندا، الصين، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 21 دولة أفريقية.

يعكس هذا الانتشار الدولي جودة المنتجات وتنوعها، علاوةً على مطابقتها للمواصفات العالمية مثل FSSC 22000 V6, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,

ISO 17025 ، مما جعلها قادرة على المنافسة مع المنتجات العالمية وتلبية احتياجات المستهلكين من خلفيات وأسواق متنوعة.

وفي هذا الصدد، صرح السيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي – إحدى شركات المراعي، قائلًا: "من خلال مشاركتنا السنوية في أكبر المعارض الدولية عالميًا كجلفود، وغيرها كأنوجا وسيال، وفوود أفريقيا، تؤكد شركة بيتي التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة مع الحفاظ على شعارنا الدائم "جودة تستحق الثقة" بما يلبي تطلعات المستهلكين في مختلف الأسواق، علاوةً على تعزيز حضور العلامة التجارية المصرية على الساحة العالمية، مما يرسخ مكانتها كإحدى القوى الرائدة في صناعة الأغذية والمشروبات. كما يوفر هذا الحدث البارز منصة مثالية لنا للتواصل مع شركائنا العالميين واستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص في قطاع الأغذية والمشروبات، مما يدعم استراتيجيتنا للأبتكار و للنمو المستدام."

كما أضاف: "نحن ملتزمون بتوسيع نطاق تواجدنا الدولي وتعزيز صادراتنا من مصر، حيث نسعى إلى مضاعفة صادراتنا في العامين القادمين، مع التوسع في أسواق جديدة كأسيا و أفريقيا الوسطى."

يعد معرض "جلفود 2025"، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025، أكبر معرض متخصص في صناعة الغذاء، حيث يضم أكثر من 5,500 علامة تجارية من 190 دولة، ويعرض أكثر من مليون منتج. كما يوفر المعرض فرصة استثنائية للمتخصصين في القطاع للتواصل، واستكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات في صناعة الأغذية.

نبذة عن شركة بيتي:

تم تأسيس شركة بيتي – إحدى شركات المراعي ، عام 1998 كشركة متخصصة في تصنيع المواد الغذائية، وتعد شركة بيتي من الشركات الرائدة في قطاع المواد الغذائية في السوق المصري فهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة للألبان والعصائر والزبادي في مصر التي توفر منتجاتها الرائدة من ألبان المراعي، وزبادي المراعي، والمراعي تريتس Almarai Treats، والمراعي يوجوAlmarai Yogo ، وعصير المراعي، وكريمة المراعي، وجبنة المراعي بالإضافة إلى ألبان وعصائر بيتي.

-انتهى-

#بياناتشركات