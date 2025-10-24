الرياض، المملكة العربية السعودية، يستعد منتدى التجزئة السعودي، المنصة الرائدة للقيادة والابتكار في قطاع التجزئة بالمملكة، لاستضافة نخبة من روّاد القطاع في 27 أكتوبر 2025 في فندق فوكو الرياض. ويُعد هذا الحدث منصةً محورية لتحويل مؤشرات السوق المبكرة إلى استراتيجيات عمل فعلية، في وقتٍ يشهد فيه قطاع التجزئة السعودي تحوّلًا جذريًا غير مسبوق؛ إذ ينتقل من استيراد مفاهيم التجزئة العالمية إلى تصدير مفاهيم محلية الصنع تُعيد رسم ملامح التجارة الإقليمية، في انسجامٍ تام مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد.

يرتكز البرنامج الاستراتيجي للمنتدى على سبع موجات رئيسية تُعيد تشكيل مشهد التجزئة السعودي، تشمل: الموجة المحلية، موجة الشباب، موجة التجارب، موجة النماذج، موجة التكنولوجيا، موجة القيم، وموجة الكفاءات. ومن خلال هذه المحاور، سيقود المنتدى حواراتٍ جوهرية حول مستقبل التحول في قطاع التجزئة، مع التركيز على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التجزئة، تجارب العملاء واستراتيجيات القنوات المتكاملة، الاستدامة والتوطين، وتطور متاجر التجزئة التقليدية. ويهدف المنتدى إلى الإجابة على تساؤل محوري: ما هي الموجة التالية من الابتكار في عالم التجزئة وإلى أي مدى سيمتد تأثيرها عبر الأسواق الإقليمية.

يُعد هذا التحول ثمرةً لقوة عاملة وطنية متنامية، إذ يوظّف القطاع اليوم أكثر من 400 ألف سعودي مقارنةً بـ 130 ألفًا في عام 2011، مع تجاوز نسبة مشاركة المرأة 35%. ومن المتوقع أن يكون المنتدى تجمعًا استثنائيًا لروّاد الصناعة، بمشاركة أكثر من 500 شخصية من الحضور، و300 علامة تجارية رائدة، و100 من قادة الفكر في التجزئة، ضمن أكثر من 10 جلسات تُقدَّم خلالها رؤى استراتيجية وفرص تواصل قيّمة.

ستتضمن الجلسات عروضًا معمّقة حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات والروبوتات من قبل تجّار التجزئة السعوديين لوضع معايير جديدة للقطاع بدلاً من اتباع الاتجاهات السائدة. كما ستُبرز الجلسات التقنية التطبيقات العملية لهذه التقنيات في مجالات التخصيص، وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات، لتوضيح كيف تبني الشركات السعودية حلولًا ذكية مصممة خصيصًا لاحتياجات السوق المحلي.

وفي محور تجربة العملاء، سيسلط المنتدى الضوء على استراتيجيات القنوات المتكاملة التي تمزج بسلاسة بين تجارب التسوق الرقمية والواقعية. كما سيتناول تطور مساحات التجزئة في المملكة من متاجر تقليدية إلى منصات تفاعلية ديناميكية لتعزيز التفاعل مع العملاء، مع جلسات مخصصة لإعادة تصميم المساحات والمهارات لتمكين ميزة التجزئة السعودية.

وتبرز الاستدامة والتوطين كمحاور رئيسية على جدول أعمال المنتدى، مع نقاشات تركز على كيفية تمكين العلامات التجارية من التعبير الأصيل عن القيم السعودية مع الحفاظ على تنافسيتها العالمية. وتأتي جلسة "صُنع في السعودية" لتسلّط الضوء على مؤسسين سعوديين يبنون علامات تجارية بآفاق عالمية، مبرزة كيف يمكن للهوية المحلية والطموح العالمي أن يلتقيا لخلق تميز في عالم التجزئة.

يضم المنتدى نخبة من أبرز قادة ورواد التجزئة في جلسات حوارية رئيسية، منها جلسة "حوارات القيادة | ما هي الموجة التالية؟" التي ستجمع كلاً من نيراج تيكشاندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل؛ شيبو ثاركان، الرئيس التنفيذي لشركة ستايلي – مجموعة لاندمارك؛ علي شريف، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم لايف؛ ومي كانونجي، الرئيسة التجارية لشركة آني وداني.

كما سيتاح للحضور الاطلاع على كلمات رئيسية وجلسات حوارية استراتيجية، من ضمنها نقاش حول موجة الكفاءات والنماذج بين محمد العلوي و حسين شبكشي من سينومي للتجزئة، وكلمة رئيسية من أنيشكا جيهاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ياردستيك ماركتنج مانجمنت.

وتشمل جلسات أخرى متميزة "الموجة المحلية | صُنع في السعودية: ليس محليًا فحسب، بل أسطوريًا" بمشاركة ماجد الطحان من شركة IACO و الدكتور محمد فتيحي من شركة السلع الفاخرة للتجارة، بالإضافة إلى كلمة من محمد الزين من بارنز. كما سيقدم راجِش غارغ من مجموعة لاندمارك كلمة رئيسية ضمن جلسة "موجة الغاية".

ومن بين الجلسات الملهمة الأخرى: "الموجة الشبابية | الجيل زد هو الرئيس التنفيذي" بمشاركة وليد عبد الرحمن بن داود من بن داود القابضة و محمد خوجة من هندامّه، و "موجة القيم | الغاية قبل المنتج" بمشاركة مزون أشقر من MZN بودي كير و مكرم ملّيب من ساكو.

وسيُختتم اليوم بحفل توزيع جوائز IMAGES RetailME السعودية 2025، الذي يحتفي بأفضل الابتكارات في قطاع التجزئة بالمملكة، عبر أكثر من 20 فئة تشمل جائزة أفضل إطلاق تجزئة للعام و أفضل تاجر تجزئة للعام، تكريمًا للعلامات التجارية والقادة لمستقبل الصناعة.

يحظى هذا الحدث بدعم أبرز شركاء القطاع، من بينهم أزاد للعقارات، رد سي مول، بارنز، رابِت، سليمسْتوك، وبريز، الذين يشكّلون معًا ركيزةً أساسية في صياغة مستقبل التجزئة السعودية.

ويدعو المنتدى جميع المهنيين في قطاع التجزئة والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام إلى تأكيد مشاركتهم في هذا الحدث البارز الذي سيُسهم في رسم ملامح مستقبل التجزئة في المملكة.

للتسجيل والاطلاع على قائمة المتحدثين الكاملة وجدول المنتدى التفصيلي، يُرجى زيارة الموقع: https://saudiretailforum.com/conference-lp/