عجمان: عقدت دائرة المالية في عجمان اجتماع مجلس قياداتها الدوري الثالث لعام 2025 برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس الدائرة، وحضور سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، وعدد من مدراء الإدارات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الأداء المالي وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة في الإمارة.

مناقشة المشاريع والأداء المالي

وتضمن جدول الأعمال مناقشة توصيات الاجتماع السابق، ومتابعة تطورات المشاريع حتى الربع الثاني، واستعراض التوجُّهات الاستراتيجية وخطط التطوير للمرحلة المقبلة بما يدعم تحقيق رؤية الإمارة في بناء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة تعزز تنافسية عجمان محلياً وعالمياً. كما تناول الاجتماع آخر المستجدات في مجال المخاطر وتطبيق خطة التدقيق الداخلي للعام الجاري، فضلاً عن استعراض الأداء المالي لموازنة النفقات للربع الثاني 2025 والاطار الاستراتيجي المعتمد للدائرة.

واستعرض الاجتماع إنجازات الدائرة، حيث تسلّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عدداً من دروع الجوائز العالمية، تقديراً لدعمه المستمر لمسيرة الميُّز المؤسسي والابتكار الحكومي على مستوى الإمارة.

جوائز عالمية لمشاريع مبتكرة

وكانت الدائرة قد حققت خلال الفترة الماضية إنجازات نوعية بحصولها على جائزة أفضل فريق عمل مشروع ضمن جوائز أفضل الأعمال البريطانية عن مشروع "نظام موارد – السحابي"، الذي يُعد منصة متكاملة لدعم الجهات الحكومية في المجالات المالية والموارد البشرية والمشتريات.

كما حازت الجائزة الذهبية لأفضل موقع إلكتروني من جوائز التميز العالمي عن مشروع "منصة توريد" المخصّصة لتسجيل وتأهيل الموردين، بما يعزز كفاءة وشفافية عمليات الشراء الحكومية.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن اعتزازه بهذه الإنجازات، مؤكداً أهمية الاستمرار في جهود الارتقاء بالعمل المؤسسي وفق أفضل المعايير العالمية. وقال: "نفخر بما تحققه دائرة المالية من إنجازات تعكس التزامها الراسخ بالتميز والابتكار، ونحن حريصون على مواصلة دعم هذه الجهود لضمان تحقيق أفضل الممارسات المالية والإدارية، وتعزيز مكانة عجمان كمركز رائد في الأداء المالي الحكومي المستدام".

من جانبه، قال سعادة مروان آل علي: " يعدّ اجتماع مجلس القيادات محطة محورية لمتابعة المشاريع، وتقييم الأداء المالي، وتعزيز الحوكمة ، وهو يترجم حرصنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة"، مشيراً إلى التزام الدائرة برؤية القيادة الرشيدة في تبنّي أحدث الحلول الرقمية الداعمة للتحول الذكي من أجل بناء حكومة رشيقة ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة في عجمان.

ونوّه سعادته إلى أن الإنجازات التي حققتها الدائرة تعكس جهود فرق العمل المبدعة في الدائرة وتفانيهم في العمل بروح الفريق الواحد والتعاون؛ لتحقيق تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر تميُّزاً وابتكاراً.

وتواصل دائرة المالية في عجمان تبنّي أفضل الممارسات المعتمدة في المجال المالي كجزء من سعيها الدائم لتوفير خدمات استباقية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، ما يرسخ مكانة الإمارة الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.

-انتهى-

#بياناتحكومية