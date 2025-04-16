يتصدر التصنيف لهذا العام حسين سجواني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية.

تضم القائمة 5 مليارديرات، بإجمالي ثروة يبلغ 19.3 مليار دولار.

دبي: يؤدي قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط، والمصنّفون ضمن قائمة فوربس لعام 2025، دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة المنطقة كأحد أبرز المحركات في سوق العقارات العالمية. وقد سجّل القطاع أداءً قويًا خلال عام 2024، انعكس في نمو ملحوظ، وصفقات استثمارية قياسية، وارتفاع في مستويات ثقة المستثمرين. تضم قائمة هذا العام أبرز 100 مطوّر وصانع قرار، يعملون على إحداث تحولات نوعية في مشهد القطاع العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما صنّف فريق البحوث لدينا هؤلاء القادة في قائمة العام، وفق مجموعة من المعايير، شملت: عدد سنوات الخبرة لكل قائد، وقيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، والوضع المالي للشركة من حيث إجمالي الأصول والإيرادات متى أتيحت، بالإضافة إلى قيمة أو مساحة محفظة الأراضي، وعدد الوحدات العقارية المملوكة.

تهيمن الإمارات على قائمة "قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025" بضمّها 42 قائد شركة، تليها السعودية بـ21 قائدًا، ومصر بـ16 قائدًا.

ويتصدر التصنيف هذا العام حسين سجواني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية. في حين أعلنت داماك في فبراير/ شباط 2025، عن تسعير وتسوية صكوكها غير المضمونة بقيمة 750 مليون دولار لأجل 3.5 سنة، أُصدرت وفق الإطار التنظيمي (Reg S) لتسجل بذلك أكبر إصدار لها حتى الآن. وقد شهدت ثروة سجواني قفزة لافتة، حيث ارتفعت من 5.1 مليار دولار في مارس/ آذار 2024 إلى 10.2 مليار دولار في مارس/ آذار 2025.

ويحتل المركز الثاني في القائمة محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، يليه في المركز الثالث طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية. بينما تعكس هيمنة القادة الـ3 من الإمارات على المراكز الأولى في التصنيف، مكانة الدولة الراسخة كمركز عقاري رائد في المنطقة.

إلى جانب حسين سجواني، يضم تصنيف هذا العام، 4 مليارديرات آخرين، وفق قائمة فوربس للأثرياء الصادرة في مارس/ آذار 2025، هم: محمد العبار بثروة تُقدّر بـ2.3 مليار دولار، وبي إن سي مينون، مؤسس مجموعة شوبا، بثروة تُقدّر بـ3.4 مليار دولار، وكبير مولشنداني، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة (FIVE Holdings) بثروة تُقدّر بـ2.2 مليار دولار، وياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية في بالم هيلز للتعمير، بصافي ثروة تبلغ 1.2 مليار دولار. ويملك المليارديرات الـ5 المدرجون في القائمة مجتمعين، ثروة تُقدّر بـ19.3 مليار دولار.

كما تغطي القائمة مجموعة متنوعة من الشركات، بدءًا من المؤسسات العريقة إلى الشركات الناشئة الطموحة. وتُعد الشركة البحرينية "كانو للعقارات" التي يقودها الرئيس التنفيذي محمد عبد الإله الكوهجي، أقدم شركة تطوير عقاري ضمن القائمة، حيث أسست في عام 1890. وتعد الشركة الأحدث عهدًا في التصنيف، شركة "وان للتطوير العقاري" الإماراتية، التي أسسها رئيس مجلس الإدارة علي الجبيلي عام 2024.

وسعيًا لتعزيز الحوار حول مستقبل القطاع العقاري، ستعقد فوربس الشرق الأوسط قمة "بناء المستقبل" في أبوظبي، يومي 26 و27 مايو/ أيار 2025، قبل إطلاق النسخة الأولى من القمة في طرابلس، يومي 29 و30 من الشهر ذاته.

قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025:

1- حسين سجواني

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

الشركة: داماك العقارية

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2002

2- محمد العبار

المؤسس والعضو المنتدب

الشركة: إعمار العقارية

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 1997

3- طلال الذيابي

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: الدار العقارية

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2005

4- هشام طلعت مصطفى

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الشركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

المقر الرئيسي: مصر

عام التأسيس: 1970

5- خالد المالك

الرئيس التنفيذي

الشركة: دبي القابضة للعقارات

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2002

6- هشام القاسم

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة وصل

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2008

7- عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية

رئيس مجلس الإدارة

الشركة: الديار القطرية للاستثمار العقاري

المقر الرئيسي: قطر

عام التأسيس: 2005

8- محمد بن غاطي

رئيس مجلس الإدارة

الشركة: بن غاطي للتطوير العقاري

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2008

9- بي إن سي مينون

المؤسس

الشركة: مجموعة شوبا

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 1976

10- رضوان ساجان

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

الشركة: دانوب بروبرتيز

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2014

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