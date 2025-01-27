انطلقت اليوم فعاليات مشاركة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الذي يُقام في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتُنظم المؤسسة من خلال برنامج المشاركة مجموعة كبيرة من الجلسات الحوارية وورش العمل وحفلات إطلاق الكتب والإصدارات الجديدة التي تسعى من خلالها للتعريف بمشروعاتها ومبادراتها المعرفية والأدبية المختلفة.

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "نحرص في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على مواكبة الفعاليات المعرفية على المستويين الإقليمي والدولي، وتسعدنا المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام، والذي يُعد منصة مثالية للمشاركة في إثراء الحراك الفكري العالمي، ومحفلاً رائداً يجمع صُناع النشر ورواد المعرفة والمبدعين متيحاً لهم الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف آفاق التعاون".

وتتضمن مشاركة المؤسَّسة لقاءات وندوات تدور في فلك الأدب والفن والعلم والمعرفة تُنظمها مشروعات المؤسسة، حيث استهل برنامج دبي الدولي للكتابة الفعاليات بلقاء تعريفي حول البرنامج، فيما سينظم على مدار المعرض مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية الغنية، تتضمن جلسة "بناء العوالم: الخيال العلمي من الفكرة إلى القصة" مع الأستاذ إسلام أبوشكير، وجلسة "التأثير العميق لورشة الترجمة العلمية في حياة المترجم" مع مروان عطا، وجلسة "من ورشة دبي المستقبل إلى آفاق التميز والإبداع" مع الكاتبة والمهندسة مرام بشير صدقي.

وينظِّم البرنامج أيضاً جلسة مع مدير معهد الأهرام سامح عبدالله، ليتابع مع جلسة بعنوان "رحلة إلى عالم الطفل: الورش التدريبية لكتابة قصص الأطفال"، وورشة عمل بعنوان "الترجمة العلمية والأدبية: بين الدقة التقنية والإبداع اللغوي، وجلسة بعنوان "التجربة العلمية: تجارب المنتسبات بين التعلم والإنجاز" مع إسراء مصطفى ومريم محمود.

وتحمل استراحة معرفة في جعبتها كذلك عدداً من الجلسات الحوارية التي تستضيف كوكبةً من رواد الأدب والفكر، حيث أطلقت اليوم جلسة بعنوان "ورش الكتابة الإبداعية وجيل من الكتاب المحترفين"، وستتابع مع جلسة حوارية بعنوان "المعرفة وفضاءات القراءة" مع سعادة جمال بن حويرب، ، وجلسة بعنوان "أن تقرأ في القاهرة"، وأخرى بعنوان "الرواية بين الحكاية والتأريخ".

وتتضمن فعاليات الاستراحة جلسات تحمل عناوين: "الذكاء الاصطناعي بالعربي أسهل"، و"الكاتب ... المؤرخ المعاصر"، و "المكتبات الإلكترونية والقارئ العربي"، و"ساعة من الشعر"، و"تقاطع الحكايات ما بين استلهام الذاكرة والواقع"، و"التحولات الإبداعية والتجارب الحياتية"، و"الفن كتوثيق للمجتمع"، وجلسة عن "الرواية العربية وتأويلات العصر"، وأخرى بعنوان "ماذا يقرأ جيل كرة القدم".

كما تُناقش ضمن جلساتها محاور مهمة مثل: "النشر: التكنولوجيا والقارئ العربي"، و"البودكاست المجلة المسموعة"، و"الكتابة الغيرية – المكان والشخوص"، وجلسة عن "الصحافة الأدبية والحداثة". و"الترجمة كحلقة وصل"، و"السرد بين الكتابة والشاشة"، وجلسة عنوانها "الكتابة التخصصية والقارئ العربي"، وجلسة "الكتاب كحقيبة سفر".

وعلى صعيد آخر، ينظِّم مركز المعرفة الرقمي مجموعة من ورش العمل حول المعرفة الرقمية وصناعة المحتوى، أبرزها ورشة "مركز المعرفة الرقمي: المنصة والمحتوى والحلول"، و"المنصات الرقمية العربية وصناعة المحتوى". إضافة إلى ورشة "إدارة المعرفة: الآليات والأدوات – مركز المعرفة نموذجاً"، وورشة "كيفية بناء الأنظمة الرقمية: مركز المعرفة الرقمي نموذجاً".

كما يستضيف المركز جلسة حوارية بعنوان "مستقبل المعرفة الرقمية"، وحواراً مفتوحاً حول مستقبل المعرفة الرقمية. ويقدم كذلك عرضاً لمركز المعرفة الرقمي بهدف نشر الوعي الرقمي وتعريف الناس بالمركز.

وعلى هامش المعرض، تعقد المؤسَّسة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع شخصيات بارزة في قطاعات الأدب والفكر والثقافة، مثل معالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة والشباب في جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي. والدكتور هشام عزمي، رئيس هيئة الملكية الفكرية، والدكتورة كارمة سامي، رئيس المجلس القومي للترجمة، وأحمد الصايغ، رئيس اتحاد الناشرين المغربيين، والدكتور محمد المعالج، رئيس اتحاد الناشرين التونسيين، وسعدون سالم بطيخ، رئيس اتحاد الناشرين الليبيين، وغيرهم.

كما تُنظم لقاءات مع الجامعات ومسؤولي مركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، وتلتقي مجموعة من ممثلي دور النشر المرموقة مثل دار عصير الكتب، ودار بريق، ودار نهضة مصر، ودار ذات السلاسل، ودار الحرم، ودار كيان.

-انتهى-

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