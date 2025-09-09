ختتمت بنجاح فعاليات الدورة الثانية من ملتقى «كونكت دوت إكسايت 2025» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أقيم في كل من دبي ورأس الخيمة والدوحة خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2025. وانعقدت نسخة هذا العام تحت شعار «الحلم – لمستكشفي الأحلام»، حيث شهد المشاركون أسبوعاً حافلاً بالأنشطة المتنوعة، تضمن لقاءات عمل، وعروض حصرية لوجهات سياحية، وتجارب ثقافية فريدة تعكس عمق التنوع الحضاري في المنطقة.

وأكد الحدث، الذي كان يعرف سابقاً باسم ملتقى «كونكت دوت تشاينا»، مجدداً مكانته الرائدة كأبرز منصة تجمع نخبة المشترين المؤثرين في قطاع السفر الفاخر من الصين وسنغافورة، مع نخبة من وجهات الضيافة الفاخرة وأنماط الحياة الراقية في المنطقة.

وقال شينغ تشانغ، مؤسس ملتقى «كونكت دوت إكسايت»: "لقد تجاوزت دورة هذا العام كافة التوقعات، سواء من حيث جودة العلاقات التي تم بناؤها، أو عمق التجارب الثقافية والفاخرة التي تمت مشاركتها. ’كونكت دوت إكسايت‘ لم يعد مجرد حدث للتواصل، بل أصبح احتفاءً حقيقياً بالشراكة، والإبداع، والفرص اللامحدودة التي تربط آسيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وشهدت فعاليات الملتقى العديد من المحطات البارزة، من أبرزها:

لقاءات أعمال رفيعة المستوى أُقيمت في فندقي «بانيان تري دبي» و«ديلانو دبي»، جمعت 35 من كبار المشترين في قطاع السفر الفاخر من الصين وسنغافورة، مع نخبة من الفنادق والمنتجعات ومزودي خدمات السفر المتخصصة في المنطقة .

عروض تعريفية متميزة بالوجهات السياحية، شملت جولات خاصة في إمارة رأس الخيمة، وتجارب حصرية في العاصمة القطرية الدوحة، تخللتها زيارات إلى متحف قطر الوطني، و«بلاس فاندوم مول»، ومتحف الفن الإسلامي .

فعاليات اجتماعية راقية، أبرزها «تجربة الكوكتيل عند مسبح أورا قبيل غروب الشمس»، وحفل «دريم غالا» المبهر، الذي شكّل احتفالاً بتلاقي الثقافات والتعاون العابر للحدود .

كما سلّط الحدث الضوء على توجّه متنامٍ بين المسافرين من الصين وسنغافورة نحو تجارب شخصية عالية القيمة تتجاوز إطار السياحة التقليدية، ما يعكس تحوّلاً في تفضيلات السفر نحو مفاهيم أعمق وأكثر تفرّداً. وفي ظل مزيجها الفريد من الضيافة الرفيعة، والثراء الثقافي، والتجارب الحصرية، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كوجهة مثالية لتلبية هذا الطلب المتزايد.

ومن المتوقع أن تسهم الشراكات والاتفاقيات التي أُبرمت خلال ملتقى «كونكت دوت إكسايت 2025» في تطوير برامج سفر مخصصة، وتعزيز عروض الضيافة المتميزة، وترسيخ تعاون طويل الأمد يسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل السفر الفاخر بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

-انتهى-

#بياناتشركات