ستسلط الدورة القادمة من سوق السفر العربي الضوء على الدور الحاسم للاتصال في تشكيل مستقبل الصناعة

سيقام معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيسلط معرض سوق السفر العربي 2025 الضوء على الدور المحوري للاتصال في تشكيل مستقبل السياحة تحت شعار: "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال" عندما يعود للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025.

في ضوء النمو غير المسبوق الذي يشهده قطاع السفر والسياحة العالمي، فمن المقرر أن يلعب معرض سوق السفر العربي 2025 دوراً محورياً في تشكيل مستقبله، حيث يوفر معرض سوق السفر العربي منصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة وفرص العمل من خلال الجمع بين المهنيين وقادة الصناعة من قطاعات الترفيه والمؤتمرات والمعارض والسفر الفاخر والسفر للشركات تحت سقف واحد، مما يسمح للمشاركين باستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات في جميع أنحاء العالم.

ويتيح هذا الحضور الدولي الفرصة للاستماع إلى وجهات نظر متنوعة من قبل نخبة من أبرز الخبراء العالميين، مما يعزز التعاون عبر الحدود وبيئة الابتكار، وفي كل عام يسلط معرض سوق السفر العربي الضوء على جوانب محددة من السفر من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل القطاع، وسوف يستكشف شعار هذا العام كيف يتم تحديد مستقبل السياحة من خلال الاتصال عبر الحدود والصناعات والمجتمعات.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:

"إن الاتصال لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء مجتمعات تعمل كمراكز مهمة للتجارة والسياحة، ومن خلال العمل معًا وتبنّي الابتكار وتحسين الاتصال، يمهد معرض السفر العالمي الطريق لمستقبل السفر، وهذا ما يضمن بدوره بأن تكون السياحة في السنوات القادمة أكثر استدامة وشمولاً وارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي العالمي".

في يوليو 2024، أفاد مكتب دبي للإعلام أن المدينة قد استقبلت عددًا قياسيًا من الزوار الدوليين بلغ 9.31 مليون زائر في النصف الأول من عام 2024. ووفقًا لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

ويعود نمو السياحة في دبي إلى عدة استراتيجيات حكومية رئيسية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المدينة كواحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم ووجهة عالمية للأعمال والترفيه، حيث يتمثل جوهر الأجندة في الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل وخلق بيئة أعمال تنافسية عالميًا من خلال خفض التكاليف وزيادة الاستثمار الأجنبي.

علاوة على ذلك، تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة طليعة تطوير المدن الذكية من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين الحياة الحضرية مع تقليل التأثير البيئي.

ويعود هذا النمو في أعداد الزوار أيضاً إلى استمرار جاذبية دبي كوجهة سياحية عالمية، بفضل معالمها السياحية العالمية، وصناعة الضيافة المشهورة، وسجلها الحافل في بناء الشراكات التعاونية العالمية، حيث يؤكد هذا التدفق من الزوار مكانة دبي كمركز سياحي رائد ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمدينة ومكانتها الدولية.

وعلى المستوى العالمي، يتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي أن يسجل قطاع السفر والسياحة عاماً قياسياً، بمساهمة اقتصادية تبلغ 11.1 تريليون دولار أميركي، ووفقاً للمجلس، فإن هذا سيوفر إتاحة 348 مليون وظيفة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يوظف القطاع 449 مليون شخص على مستوى العالم في العقد المقبل.

وأضافت كورتيس قائلة: "تؤكد هذه الأرقام على التأثير الاقتصادي المتزايد للسفر والسياحة وتدل على التعافي والانتعاش القوي والنمو في الصناعة، ومن المتوقع أن تساهم الاتصالات والتعاون العالمي وزيادة ممارسات السفر المستدامة في تشكيل مستقبل الصناعة في السنوات القادمة، وستكون هذه الموضوعات على رأس جدول أعمال معرض سوق السفر العربي 2025".

استقبل معرض سوق السفر العربي 2024، الذي يعد بوابة النمو العالمي في قطاع السفر والسياحة، أكثر من 47 ألف زائر من أكثر من 161 دولة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.7% على أساس سنوي مقارنة بالدورة السابقة، وخلال المعرض سيقدم خبراء دوليون وإقليميون برنامج مؤتمرات مكثفًا حول المراحل العالمية والمستقبلية للحدث.

سينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

للاطلاع على آخر وأحدث الاخبار الصحفية لمعرض سوق السفر العربي 2024 يرجى زيارة الرابط التالي:

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 10 ولغاية 12 أبريل عام 2024 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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