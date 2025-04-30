أكدت الجلسة على أهمية توطين البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وتوسيع مناطق تصنيع السيارات، ومواءمة المعايير لجذب الاستثمارات العالمية إلى قطاع التنقل في المنطقة.

يشهد معرض أوتوميكانيكا الرياض في دورته السابعة مشاركة أكثر من 450 عارضًا من أكثر من 30 دولة، وحضور 19000 متخصص في هذا القطاع.

الرياض، المملكة العربية السعودية: في ظل النمو والتغير السريع الذي يشهده سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط، اجتمع نخبة من أبرز الخبراء في معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025، المعرض التجاري الإقليمي الرائد في المملكة العربية السعودية لسوق خدمات المركبات، لوضع استراتيجية لترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي لقطاع المركبات.

تبرز المملكة العربية السعودية بسرعة كلاعب رئيسي في قطاع تصنيع المركبات العالمي بدعم من رؤية 2030، حيث تهدف مشاريع كبرى مثل: مصنع لوسيد موتورز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) وإطلاق شركة سير، إلى توطين 40% من سلسلة القيمة في قطاع المركبات. بالإضافة إلى ذلك، تساهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع في هذا التحول، حيث ينتج المغرب أكثر من 700,000 مركبة سنويًا للتصدير، وتسعى المغرب إلى رفع طموحاتها لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى مليون سيارة بحلول عام 2025، كما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً حيوياً لخدمات ما بعد البيع وإعادة التصدير.

وخلال كلمته الرئيسية في مؤتمر أكاديمية أوتوميكانيكا، سلّط الدكتور فيصل القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة القاضي للتجارة والصناعة، الضوء على الشراكات كمحرك رئيسي لنجاح الأعمال في المملكة: "في المملكة العربية السعودية، يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من نسيج الصناعة،حيث تتمتع البلاد بصناعة محلية نابضة بالحياة، وتضم شركات متميزة نشطة للغاية في جميع مراحل الصناعة، وأعتقد أن الشراكات المحلية والدولية هي الطريق للمضي قدمًا"

تبع ذلك جلسة نقاشية بعنوان "بناء مركز صناعة المركبات في الشرق الأوسط"، شارك فيها نخبة من خبراء القطاع والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياسات. ناقش المشاركون في الحلقة النقاشية تحوّل سوق خدمات المركبات، مع التركيز على مواضيع مثل نظم الجرد الذكية، وتوطين شواحن السيارات الكهربائية، والحاجة إلى عمليات اعتماد موحدة، حيث تُعد هذه المواضيع حيوية لتعزيز الثقة والقدرة التنافسية في قطع غيار السيارات المصنعة محليًا والمُعاد تصنيعها.

وبهذه المناسبة قال بن ستيوارت، مدير سلسلة التوريد في لوسيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من الأمور التي نحتاج إلى القيام بها هي تهيئة البيئة المناسبة للموردين، نحن نعمل بجد مع الهيئات الحكومية والشركات الخاصة ومصنعي المعدات الأصلية والقطاعات الأخرى لإنشاء سلسلة توريد مستدامة".

كما أكدت التوجهات الرئيسية التي نوقشت خلال الجلسة على ضرورة وجود أطر اعتماد موحدة لتسهيل نمو سوق خدمات المركبات الإقليمي، وضمان التوافق التقني مع المعايير العالمية، مع الحفاظ على القدرة على التكيف لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أفتاب أحمد، كبير المستشارين في المركز الوطني للتنمية الصناعية: "نأمل في تحقيق توطين حقيقي وعميق، هذا هو هدفنا، ونحظى بدعم من السياسات الحكومية التي تدعم التوطين في المنبع والمصب".

هذا وتشكل أكاديمية أوتوميكانيكا مركزًا لتبادل المعرفة في المعرض، حيث تجمع أبرز الخبراء الإقليميين والعالميين لمناقشة مستقبل سوق خدمات المركبات.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية (الشركة المنظمة للمعرض):

"وفرت أكاديمية أوتوميكانيكا مجددًا حوارات ثرية تتناول تحديات واقعية، وتغطي هذه النقاشات مواضيع متنوعة، من توطين القطاعات إلى الابتكار الرقمي، وتعكس التزامنا بتزويد قطاع خدمات المركبات بالأدوات اللازمة للتميز في سوق عالمية مترابطة ومتنافسة بشكل متزايد".

يشهد معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 حضور أكثر من 450 عارضًا من أكثر من 34 دولة، وحضور 19,000 زائر، كما ستضم الدورة السابعة من المعرض 39 عارضًا من المملكة العربية السعودية، يمثلون ما يقرب من 10% من إجمالي العارضين، مما يُبرز نمو السوق في المملكة.

من جهته علق علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة للمعرض) قائلاً:

"تعكس المشاركة المتزايدة للشركات السعودية الدور المتنامي للمملكة في سلسلة توريد السيارات الإقليمية، ولتلبية هذا الطلب، قمنا بتوسيع المعرض بنسبة 70% مقارنةً بدورة العام الماضي، بإضافة قاعتين جديدتين، وتوفير منصة أقوى للشركات المحلية والدولية للتواصل والتعاون والنمو".

وتضمنت دورة هذا العام من معرض أوتوميكانيكا الرياض سبعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

ويتم تنظيم المعرض من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا الرياض:

معرض أوتوميكانيكا الرياض، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، سينطلق في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ستكون هذه الدورة السابعة من معرض أوتوميكانيكا في المملكة العربية السعودية، ويعد المعرض الرائد المتخصص في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في المملكة. وهو النسخة الرابعة عشر من علامة أوتوميكانيكا - أكثر العلامات التجارية نجاحاً وأكبر معرض لخدمات المركبات في العالم.

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عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

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