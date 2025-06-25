شنغهاي، الصين: أكدت هواوي، خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال شنغهاي 2025، على الإمكانات التحويلية للجمع بين شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) والذكاء الاصطناعي في إعادة رسم ملامح القطاعات، وتحسين تجارب المستخدمين، وفتح آفاق جديدة لنمو شركات الاتصالات. جاء ذلك خلال سلسلة من الخطابات الرئيسية وعروض المنتجات وإعلانات الشراكات الاستراتيجية التي جمعت فيها الشركة نخبة من قادة قطاع الاتصالات ومبتكري الذكاء الاصطناعي وأصحاب المصلحة في القطاع لرسم مسار واضح نحو مستقبل ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي.

تسريع الوصول إلى العالم الذكي مع شبكات الجيل الخامس المتقدمة 5G-A والذكاء الاصطناعي

تحت شعار "تسريع الوصول إلى العالم الذكي"، استعرضت هواوي أحدث ابتكاراتها لتحقيق الفائدة التجارية من شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين والشركات والمنازل الذكية (AI-to-X)، بالإضافة إلى عمليات الشبكات الذكية. وعرضت الشركة نماذج واقعية لتعاونها في مجال الذكاء الاصطناعي مع كبريات شركات الاتصالات الصينية، ويشمل ذلك الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وشبكات النطاق العريض فائقة السرعة (AI UBB)، وخدمات النطاق العريض للمنازل الذكية.

وألقى إريك شو، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي، كلمة رئيسية تناول فيها أربعة مسارات نمو استراتيجية لشركات الاتصالات وتضمنت: مواكبة الاحتياجات المتطورة للمستخدمين، وتوسيع أنظمة الفيديو عالية الدقة، وتمكين المركبات المتصلة الذكية، وتمكين الشركات الصغيرة عبر توفير حلول تقنية ألياف الفايبر حتى الغرفة (FTTR) والذكاء الاصطناعي.

وقال شو في كلمته: "لكل شركة اتصالات خصائصها الفريدة، ونحن في هواوي مستعدون دائماً لمساعدة تلك الشركات في استكشاف الفرص المناسبة ورسم المسارات الصحيحة التي تضمن لهم تحقيق نمو مستدام طويل الأمد".

عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة: نموذج جديد للاتصال

خلال قمة المنتدى العالمي للشبكات المتنقلة واسعة النطاق التي انعقدت ضمن إطار فعاليات المؤتمر العالمي للجوال شنغهاي 2025، استعرض ديفيد وانغ، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في هواوي، كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة صياغة أدوار الأجهزة والشبكات. وقال وانغ بهذا الخصوص: "يكتسب قطاع الاتصالات المحمولة اليوم حيوية جديدة مع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ فالقدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتقاربه مع حلول إنترنت الأشياء، وكذلك الشبكات المُدعمة بالذكاء الاصطناعي؛ جميعها عوامل تبشر بإحداث تحول جذري في أساليب حياتنا وعملنا".

وبالتعاون مع شركائها في القطاع، حدّدت هواوي خمسة محركات رئيسية لحفز نمو شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) تشمل: توسيع عرض النطاق الترددي للوصلة الصاعدة، ومنظومات الأجهزة الغنية، والخدمات الذكية متعددة الوسائط، وإمكانات إنترنت الأشياء الشاملة لجميع السيناريوهات، ونماذج الأعمال المتنوعة. وقد بدأت تلك الابتكارات تحقق بالفعل نتائج ملموسة في مجالات التصنيع، والخدمات اللوجستية، وتطبيقات المنازل الذكية.

تصدّر مشهد العمليات والشبكات الذكية

بالشراكة مع "تشاينا يونيكوم بكين"، أطلقت هواوي أول شبكة اتصالات ذكية في العالم بتقنية الجيل الخامس المتقدمة، مما يوفر تجارب سلسة للذكاء الاصطناعي في جميع التطبيقات. وكشفت الشركتان كذلك عن إصدار "شبكة التشغيل الذكية 2.0"، التي تهدف إلى أتمتة عمليات الشبكة بالكامل بحلول عام 2026 في خطوة تشكل تحولاً جذرياً من استخدام شبكات الاتصال القائمة على نموذج "قنوات الربط" التقليدية إلى تبني منصات ذكية ذاتية التشغيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومع تسارع تبني شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) في الصين والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، جددت هواوي التزامها بمساعدة شركات الاتصالات على التحول من مزوّدين تقليديين لخدمات البيانات إلى ممكّنين لتجارب رقمية عالية التقنية. وفي هذا الإطار، قال لي بينغ، النائب الأول لشركة هواوي: "إن شبكات الجيل الخامس المتقدمة والذكاء الاصطناعي ليسا مجرد تقنيات، وإنما يشكلان الركيزة الأساسية لعصر الاتصال الذكي، حيث توفر الشبكات تجارب موثوقة للمستخدمين والمنازل والقطاعات كافة".

أقيم المؤتمر العالمي للجوال شنغهاي 2025 خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض، واستعرضت هواوي خلاله أحدث منتجاتها وحلولها المبتكرة في الجناح رقم N1.

ومع تسارع تبنّي شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) على المستوى التجاري خلال عام 2025، تتعاون هواوي مع شركات الاتصالات العالمية وخبراء القطاع وقادة الفكر لاستكشاف سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة خدمات الاتصالات وبنيتها التحتية وعملياتها التشغيلية بما يوفر مصادر جديدة للإيرادات ويساهم في تسريع التحوّل نحو عالم ذكي.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 208,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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