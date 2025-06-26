ممثلو شركة "وي ون" يتسلّمون جائزة "أفضل شركة أمنية للعام" خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط لإدارة المرافق 2025 في دبي

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، واصلت "وي ون"، الشركة الرائدة في مجال الحلول الأمنية المتكاملة من "دي بي ورلد"، ترسيخ مكانتها في القطاع عبر فوزها بلقب "أفضل شركة أمنية للعام" خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط لإدارة المرافق لعام 2025، إحدى أبرز الجوائز الإقليمية التي تحتفي بالأداء الاستثنائي والابتكار في قطاع الخدمات الأمنية.

يعكس هذا التكريم دور "وي ون" في تقديم حلول أمنية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم المواقع الحيوية والفعاليات البارزة للشركات متعددة الجنسيات والهيئات الحكومية والمشاريع التطويرية الكبرى.

تدير "وي ون" أكثر من 400 فعالية على مدار العام، بما في ذلك فعاليات دولية بارزة مثل إكسبو 2020، كما تُشرف على أكثر من 100 موقع محوري تشمل: مترو دبي، ومتحف المستقبل، ومقار شركات متعددة الجنسيات، وتوفّر مجموعة شاملة من الخدمات منها: الحراسة الأمنية، والأمن البحري، والحماية التنفيذية / الحماية الشخصية، وتأمين الفعاليات ونقل الأموال لخدمة الشركات متعدّدة الجنسيات، والبنية التحتية الحيوية في الدولة والهيئات الحكومية.

وقال أيوب الملا، الرئيس التنفيذي للعمليات في "وي ون": "يُسعدنا إهداء هذا التكريم لكلّ فرد من أفراد طاقمنا الأمني في "وي ون". يتمثل مصدر قوتنا الحقيقية في التزام فريق العمل بتحقيق التميز، وفي سَعينا المستمر للابتكار، بالتوازي مع مواصلة جهودنا لتعزيز المعايير الأمنية في الدولة."

وتجدر الإشارة إلى أن عدد العاملين في قطاع الأمن لدى "وي ون" يصل إلى 7,000 موظف، حيث تعتمد الشركة نموذجاً يرتكز على العنصر البشري في المقام الأول، مدعوماً باستثمارات نوعية في الابتكار والتقنيات المتقدّمة، بما في ذلك:

تقنيات متطورة مثل أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والكاميرات القابلة للارتداء، ومنصّة "تراك فورس" لإدارة الحوادث .

مثل أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والكاميرات القابلة للارتداء، ومنصّة "تراك فورس" لإدارة الحوادث أنظمة تشغيل ذكية تشمل تسجيل الدخول الآلي، ومركز عمليات أمنية من أحدث طراز، إلى جانب أسطول من المركبات الكهربائية .

تشمل تسجيل الدخول الآلي، ومركز عمليات أمنية من أحدث طراز، إلى جانب أسطول من المركبات الكهربائية برامج تدريب متكاملة تُقدَّم عبر "أكاديمية وي ون" ونظام إدارة التعلّم، وتشمل التدريب على المهارات الناعمة، ومتطلبات الامتثال، والاستجابة للطوارئ .

ويُجسّد هذا الإنجاز المرموق ضمن جوائز الشرق الأوسط لإدارة المرافق التزام "وي ون" الراسخ بتقديم حلول أمنية موثوقة، ومواكبة التوجّهات المستقبلية، بما يدعم أهداف دولة الإمارات في مجالي السلامة العامة والاستدامة على المدى البعيد.

نبذة عن "وي ون"

بدأت "وي ون" أعمالها في عام 2024 تحت اسم هويتها المؤسسية؛ "ورلد سيكيوريتي"، بهدف التعاون مع الشركات والأعمال، عبر تقديم خبراتها ضمن أربعة قطاعات رئيسية تشمل: الأمن، والتوظيف، والخدمات والحلول. وتتنوّع محفظة أعمال الشركة بدءًا من إدارة المرافق، ووصولاً إلى الأصول الرقمية المخصّصة واستثمار المواهب الاستثنائية. وخلال السنوات الماضية، تطوّرت أعمال "وي ون" لتصبح قوة متكاملة تساعد في تمكين الأعمال والأفراد على حدّ سواء.

واليوم، تُعدّ "وي ون" شريكاً موثوقاً لتعزيز قدرات الأعمال، وذلك من خلال مساعدة الشركات في التغلب على التحدّيات التشغيلية بكفاءة وشفافية. كما تلبي مجموعة "وي ون" الشاملة من الخدمات احتياجات القطاعات المختلفة، مما يتيح أمام الشركات مجالاً للتركيز على كفاءاتها الأساسية. ومن خلال "وي ون" تحظى الشركات بحليف موثوق يُكرّس جهوده باستمرار لفهم تطلّعات الأعمال الفريدة، والارتقاء بها دائماً نحو آفاق جديدة من النجاح والتميز.

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