في الثاني عشر من يونيو 2025، سيعقد صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك) منتداه الرابع للتنمية يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، في مدينة فيينا بالنمسا، تحت شعار "تحول يعزز مستقبلنا". سيجمع المنتدى قادة عالميين، وصناع سياسات، ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، للتركيز على قضايا النمو الشامل، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتسليط الضوء على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة.

سيفتتح المنتدى رئيس صندوق الأوبك، عبد الحميد الخليفة، بمشاركة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الغزواني، ووزير المالية في المملكة العربية السعودية، محمد الجدعان. كما سيشارك عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب رؤساء مؤسسات دولية متعددة الأطراف، للعمل بشكل مشترك على ابتكار حلول فعالة لأكثر التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس عبد الحميد الخليفة قائلاً: "إن الأزمات المتشابكة التي نعيشها اليوم، من تغير المناخ إلى التقلبات الاقتصادية، تتطلب مؤسسات تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة والعزيمة. إن صندوق الأوبك يقف بثبات إلى جانب شركائنا وبلدان الجنوب. فمنتدى التنمية لا يمثل فقط منصة للحوار، بل هو محفز للعمل الجماعي وأداة لإحداث تأثير تحويلي. وبالعمل معاً، يمكننا تحويل التحديات إلى فرص حقيقية."

سيناقش منتدى 2025 أربعة محاور رئيسية ذات تأثير عالٍ، وهي: تمويل التنمية، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، والإدماج الرقمي، والتحولات المستدامة للاقتصادات الضعيفة. وتركز جلسات المنتدى على طرح أفكار قابلة للتنفيذ وبناء شراكات من شأنها تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما ستُوقّع سلسلة من اتفاقيات التعاون بهدف تعزيز شراكات الجنوب-الجنوب.

ومن بين المتحدثين الذين تم تأكيد مشاركتهم في المنتدى: نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية ندابا نكوسيناثي غاولاثي، ورئيس وزراء ساو تومي وبرينسيب أمريكو دي أوليفيرا دوس راموس، ورئيس وزراء جزر سليمان جيريمياه مانيل، ووزير المالية في نيجيريا أديبايو أولاوالي إدون، ووزير الاقتصاد في أذربيجان ميكاييل جباروف، ووزير التخطيط والتعاون الدولي في غينيا إسماعيل نابي، ووزير المالية في نيبال غانشام أوبادهيايا، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي في رواندا يوسف مورانغوا.

ومن بين قادة المؤسسات المشاركين في المنتدى: الرئيس المنتخب لبنك التنمية الإفريقي والرئيس الحالي للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا سيدي ولد التاه والرئيسة التنفيذية لبنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي جيزيلا سانشيز، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سيرجيو دياز-غرانادوس، ورئيس بنك التنمية الكاريبي دانيال إم. بيست، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. محمد سليمان الجاسر.

وفي يوم 16 يونيو، أي قبل انطلاق منتدى التنمية بيوم واحد، سيستضيف صندوق الأوبك الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، يعقبه مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول موريتانيا، بحضور الرئيس ولد الغزواني، من أجل حشد الدعم المنسق لأولويات موريتانيا الوطنية، لا سيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية.

وستختتم فعاليات الأسبوع في 18 يونيو بانعقاد اجتماعات مجلس وزراء صندوق الأوبك ومجلس الإدارة، حيث سيتم اعتماد عدد من المشاريع الجديدة الداعمة للتنمية المستدامة.

للاطلاع على جدول الأعمال الكامل وقائمة المتحدثين في منتدى التنمية 2025، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.opecfund.org

نبذة قصيرة عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية:

يُعد صندوق الأوبك للتنمية الدولية المؤسسة التنموية الوحيدة في العالم التي تُمول من الدول الأعضاء وتقدم التمويل حصرياً للدول غير الأعضاء. يعمل الصندوق بالتعاون مع شركائه من الدول النامية والمجتمع الدولي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم. وقد تأسس الصندوق في عام 1976 بهدف واضح يتمثل في دفع عجلة التنمية، وتعزيز المجتمعات، وتمكين الأفراد. ويركز عمل الصندوق على الإنسان، من خلال تمويل مشاريع تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والطاقة، والبنية التحتية، وفرص العمل (خصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم. وحتى اليوم، التزم صندوق الأوبك بأكثر من 29 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية في أكثر من 125 دولة، بقيمة إجمالية تقديرية تتجاوز 200 مليار دولار أمريكي. ويحمل الصندوق تصنيف ائتماني AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي فيتش وS&P للتصنيفات الائتمانية. رؤيتنا هي عالم تتحقق فيه التنمية المستدامة للجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات