أبوظبي: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، انطلقت اليوم، بقصر الإمارات في أبوظبي، فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2025، المصاحب لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، وذلك بمشاركة قادة وخبراء وشركات الدفاع والأمن من أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات والفرص في هذا القطاع الإستراتيجي.

افتتح معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع فعاليات المؤتمر الذي أقيم تحت شعار "إعادة بلورة منظومة الدفاع: الابتكار والتكامل والمرونة" والذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن ومشاركة من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.

ويناقش المؤتمر عبر ثلاث جلسات، الاضطرابات العالمية والاستعدادات الدفاعية، ومحاولات تخفيف حدة التهديدات التي تواجه سلاسل التوريد الضرورية، والمعلومات المضللة وعمليات التأثير وطرق استخدام المعلومات سلاحاً في النزاعات المعاصرة، إضافة إلى جلسة حول عالم الفضاء والتهديدات والفرص الناشئة عن ذلك.

ويشارك في المؤتمر عدد من القادة، والوزراء والمسؤولين في قطاع الدفاع من دول العالم المختلفة.

ويشهد مؤتمر الدفاع الدولي مشاركة دولية رفيعة المستوى؛ إذ يستقطب كوكبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا، وكبار القادة العسكريين من الدول المختلفة.

وستعقد في ختام المؤتمر، جلسة مخصصة لتقديم توصيات إستراتيجية ترسم إطار برامج الدفاع المستقبلي.

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