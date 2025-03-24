دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت جلف كرافت، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت الفاخرة، عن مشاركتها في معرض بالم بيتش الدولي للقوارب 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 24 مارس 2025. وتستعرض الشركة قدراتها على مستوى الابتكار والحرفية والخبرة في مجال الترفيه البحري في المنطقة، مسلطة الضوء على المكانة الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي كقوة عالمية في قطاع بناء اليخوت.

وتعزز جلف كرافت بصفتها الشركة الوحيدة لبناء اليخوت في الشرق الأوسط، والرائدة عالمياً في قطاع اليخوت الفاخرة، رؤيتها التوسعية الاستراتيجية في الأسواق العالمية عبر استعراض مجموعتها الرائدة من علامة "ماجستي" في أمريكا الشمالية.

ويأتي معرض بالم بيتش الدولي للقوارب بعد مشاركة جلف كرافت البارزة في معرض دبي الدولي للقوارب، حيث كشفت الستار عن ثمانية طرازات جديدة، مستعرضة أكبر عدد من يخوتها وقواربها حتى الآن. وتواصل الشركة الارتقاء بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي كجهات مساهمة في نهضة قطاع الترفيه البحري العالمي. ومع نمو الطلب العالمي على اليخوت المصنوعة في الشرق الأوسط، تحافظ جلف كرافت على ريادتها، حيث تدعم التوجه للاعتماد على المواد المركبة في بناء اليخوت، مع تعزيز الابتكار المستدام والتركيز على تطوير التصاميم الفاخرة من المستوى العالمي.

وصرح محمد حسين الشعالي عن مشاركة جلف كرافت في معرض بالم بيتش الدولي للقوارب قائلاً: "تقوم جلف كرافت ببناء اليخوت في إطار رؤيتها لاستشراف مستقبل قطاع الترفيه البحري وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لليخوت. وتعد مشاركتنا في المعارض الدولية مثل "بالم بيتش الدولي للقوارب" أمر حيوي لتسليط الضوء على مظاهر القوة والابتكار والحرفية التي تميز جلف كرافت والمنطقة، بينما يتطلع العالم للتواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف الحصول على أحدث الابتكارات في مجال بناء اليخوت".

وتستعرض جلف كرافت في معرض بالم بيتش الدولي للقوارب 2025 اثنين من أكثر اليخوت الفاخرة تميزاً، ماجستي 120 وماجستي 140، مسلطة الضوء على خبرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تصنيع اليخوت المتميزة باستدامتها وأدائها الفائق.

يعد ماجستي 120، بمثابة تحفة فنية بطول 37.5 متراً (123 قدماً)، مجسداً التزام جلف كرافت بمعايير الهندسة الدقيقة والاستدامة. وهو مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة خفيفة الوزن وعالية المتانة مع قدرة عالية على التحمل، ما يوفر كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود ونطاق إبحار يصل حتى 1,500 ميل بحري. ويشتمل تصميمه الحائز على جوائز على ناد شاطئي، ومساحات داخلية وخارجية رحبة، ومقصورات فاخرة تتسع لما يصل حتى 12 ضيف، ما يضع معياراً جديداً في عالم اليخوت المعاصرة. وتم تقدير ميزات الاستدامة التي يتميز بها اليخت عالمياً، إذ حصل ماجستي 120 على جوائز مرموقة مثل "اليخت الصديق للبيئة" و"أفضل هندسة بحرية لليخوت بمحركات نصف إزاحة" خلال حفل توزيع جوائز بوت إنترناشيونال للتصميم والابتكار في القوارب لعام 2023.

على صعيد آخر، يقدم ماجستي 140، الأحدث في محفظة علامة "ماجستي" من جلف كرافت، هيكل بتصميم نصف إزاحة، ويعد الأول من نوعه مع مستويات محسنة من الأداء والراحة والاستدامة. يتميز اليخت بطوله البالغ 43.55 متراً (142 قدماً)، موفراً تجربة إبحار سلسة وعالية السرعة مع اعتماد التقنيات المستدامة مثل نظام استعادة الحرارة وتقنية إخماد الحرائق Water Mist (Ultra Fog). ويعد ماجستي 140 شهادة على دور جلف كرافت في استشراف مستقبل بناء اليخوت المستدامة، متوافقاً مع معايير الاستدامة البحرية الدولية.

ومع استمرار جلف كرافت في توسيع حضورها العالمي، يعد نجاحها في تأسيس حوض بناء اليخوت المتطور بمثابة قدوة في هذا القطاع الناشئ في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يثبت أن شركات المنطقة باتت تتنافس مع أفضل الشركات الرائدة على مستوى القطاع، معيدة تشكيل مشهد اليخوت العالمي. وتحافظ الشركة على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة رائدة في قطاع الترفيه البحري الدولي، عبر الجمع بين التصميم المتطور والاستدامة والحرفية الاستثنائية، واضعة معايير جديدة للجيل التالي من اليخوت الفاخرة.

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