دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "أستر دي إم" للرعاية الصحية (Aster DM Healthcare)، إحدى أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، عن لجنة التحكيم الكبرى المتميزة لجائزة "أستر جارديانز" العالمية للتمريض 2025 (Aster Guardians Global Nursing Award)، المقرر إقامتها في دبي في 26 مايو 2025. وتضم هذه اللجنة المرموقة خمسة خبراء بارزين في مجال الرعاية الصحية والتمريض هم: البروفيسورة شيلا تلو، الرئيسة المشاركة للتحالف العالمي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، بوتسوانا، والسفيرة الخاصة لتحالف القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا، ووزيرة الصحة السابقة في بوتسوانا؛ والبروفيسور جيمس بوكان، الأستاذ المساعد في مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية، جامعة التكنولوجيا، سيدني، والمحرر الفخري لمجلة الموارد البشرية للصحة؛ والدكتور بيتر كارتر، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية ومستشار الرعاية الصحية المستقل، والرئيس التنفيذي السابق لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في وسط وشمال غرب لندن، والرئيس التنفيذي السابق للكلية الملكية للتمريض، المملكة المتحدة؛ والدكتورة نيتي بال، الرئيسة المنتخبة للاتحاد الدولي للسكري، والمستشارة الأولى في شركة "أكسا إسينشال" (AXA EssentiAll)، فرنسا، ورئيسة مجلس إدارة "هاربر" (Harbr) والمديرة الإدارية لشركة هيلث فور أول الاستشارية، المملكة المتحدة، والسيد فيشال بالي، الرئيس التنفيذي لشركة "آسيا هيلث كير هولدينغز" (Asia Healthcare Holdings) والمستشار الأول في شركة "تي بي جي جروث" (TPG Growth) ، وعضو المجلس العام لمؤسسة حديثي الولادة في الهند.

وقد عيّنت أستر شركة إرنست ويونغ (EY) لتقييم الطلبات، والإشراف على عملية اختيار المرشحين النهائيين من خلال لجنة مستقلة، وتقديم المرشحين النهائيين إلى لجنة التحكيم الكبرى.

وفي معرض حديثه عن المشاركات هذا العام، قال الدكتور آزاد موبن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "أستر دي إم" للرعاية الصحية: "لقد كان من الملهم ملاحظة تطور المنصة وتأثيرها على مجتمع التمريض العالمي. ويؤكد الإقبال اللافت على النسخة الرابعة، مع أكثر من 100,000 تسجيل من 199 دولة، على الأهمية العالمية لهذه المبادرة. ونتطلع بشغف إلى لقاء أفضل 10 متسابقين نهائيين، وهم ممرضون متميزون من جميع أنحاء العالم، يتنافسون على هذه التكريم المرموق وجائزة قدرها 250,000 دولار أمريكي."

في النسخة السابقة، فازت الممرضة ماريا فيكتوريا خوان، المقيمة في الفلبين، لمساهماتها الاستثنائية في القيادة وتعليم التمريض وخدمة المجتمع.

حول "أستر دي إم" للرعاية الصحية

تأسست أستر دي إم للرعاية الصحية عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبن، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، تتمتع بحضور قوي في سبع دول. تلتزم أستر برؤيتها المتمثلة في توفير رعاية صحية عالية الجودة وسهلة المنال، من الخدمات الأولية إلى الخدمات الثانوية، مع وعدها "سنقدم لكم رعاية جيدة".

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