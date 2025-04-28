مسقط: أعلن بنك عُمان العربي عن رعايته المصرفية الرسمية لمعرض مسقط الدولي للكتاب 2025، والذي يُقام خلال الفترة من 24 أبريل إلى 3 مايو في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. ويُعدّ المعرض من أبرز الفعاليات الثقافية في سلطنة عُمان، حيث يستقطب آلاف الزوار سنويًا، ويُكرّس جهوده للاحتفاء بالأدب والمعرفة والإبداع. وقد أُقيم حفل الافتتاح تحت رعاية معالي الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة الشارقة، كضيف الشرف الرئيسي لهذا الحدث الثقافي المميز.

في إطار رعايته لمعرض مسقط الدولي للكتاب، يوفر بنك عُمان العربي تجربة تسوق رقمية متكاملة من خلال خدمة نقاط الدفع الذكية عبر الهاتف المحمول )أو الـ (SoftPOS حيث سيتم تزويد جميع أجنحة المعرض بتقنية الدفع دون تماس المقدمة من البنك، مما يُمكّن الزوار من إتمام مشترياتهم بسهولة وأمان باستخدام بطاقاتهم المصرفية أو أجهزتهم الذكية مثل الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية.

وتعليقًا على دور البنك في معرض الكتاب هذه السنة، قال الفاضل سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، "تعكس مشاركتنا في معرض مسقط الدولي للكتاب التزام بنك عُمان العربي الراسخ بدعم الحراك الثقافي في السلطنة، إلى جانب إبراز حلولنا المصرفية المبتكرة التي تتمحور حول تجربة العميل. ومن خلال تقديم تجربة دفع رقمية حديثة وسلسة، نواكب الطابع المتجدد والطموح لهذا الحدث المميز. ففخرنا لا يقتصر على كوننا الراعي المصرفي الرسمي، بل يشمل أيضًا حرصنا على تعزيز تفاعل الزوار وإثراء تجربتهم داخل المعرض."

إلى جانب توفير حلول دفع سلسة داخل المعرض، سيقدم بنك عُمان العربي جناحًا تفاعليًا يُتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على مجموعة من منتجاته وخدماته المصرفية المبتكرة. ومن أبرز هذه الحلول "إدخار" – خطة الادخار الشهرية الذكية وسهلة الاستخدام، والتي تم تصميمها خصيصًا لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأجل. وتوفر "إدخار" عوائد مجزية تصل إلى 4.5% سنويًا، مع مرونة عالية في المساهمة والمتابعة.

بالإضافة إلى ذلك، سيستعرض بنك عُمان العربي خلال جناحه حسابات الشباب، التي صُممت خصيصًا لتمكين الجيل اليافع وتعزيز وعيهم المالي واستقلاليتهم منذ سن مبكرة. كما سيوفر الجناح تجربة تفاعلية متكاملة تشمل أنشطة عائلية ممتعة، وهدايا حصرية، إلى جانب عروض فورية مميزة للعملاء الجدد.

تأتي رعاية بنك عُمان العربي لمعرض مسقط الدولي للكتاب 2025 ضمن إطار استراتيجيته الشاملة الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في مختلف أرجاء السلطنة. ومن خلال المزج بين الثقافة والابتكار، يسعى البنك إلى إبراز الدور المحوري للتكنولوجيا في الارتقاء بالتجارب الثرية والملهمة. ويدعو بنك عُمان العربي الزوار إلى استكشاف المعرض والتعرف على حلوله المبتكرة التي تُلبي تطلعات العملاء، وتسهم في خدمة المجتمع.

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