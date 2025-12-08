الرياض، المملكة العربية السعودية: يفتتح معرض الرياض للسيارات، الحدث الأبرز ضمن فعاليات موسم الرياض، أبوابه من 9 إلى 13 ديسمبر 2025 في المملكة أرينا. وعلى مدى خمسة أيام، سيستضيف المعرض نخبة من علامات السيارات العالمية التي ستعرض أحدث ما توصلت إليه في التصميم والتقنية.

يقدم المعرض هذا العام للزوار فرصة فريدة للاطلاع على مستقبل القيادة، مع التركيز على السيارات الكهربائي والتقنيات الحديثة وحلول النقل المستدام. كما يضم الحدث مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة، والموديلات الكلاسيكية والسيارات المعدلة، مما يجعله وجهة أساسية لعشاق السيارات والعائلات على حد سواء.

أبرز فعاليات المعرض:

الكشف الأول عن موديلات جديدة من علامات تجارية عالمية رائدة.

يفتح معرض الرياض للسيارات أبوابه مجاناً للجميع، وذلك يومياً من الساعة 4:30 مساءً حتى 10:30 مساءً

للحجز ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: Webook على الرابط: https://tinyurl.com/yh3yaad

حول معرض الرياض للسيارات: يعد معرض الرياض للسيارات حدثاً رئيسياً ضمن فعاليات موسم الرياض أحد أكبر المهرجانات الترفيهية في العالم. ويمثل المعرض منصة استراتيجية لقطاع السيارات العالمي للتواصل مع السوق السعودي.

