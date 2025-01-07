معرض سوق السفر العربي 2025 يرحب بصناعة الطيران العالمية لمناقشة أحدث الاتجاهات المؤثرة على القطاع، بما يتماشى مع شعار المعرض لهذا العام: "السفر العالمي: تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال"

مناقشة التكنولوجيا الجديدة والطيران المستدام والسفر المؤسسي و"البوابة المفتوحة" بالتفصيل

سيستكشف مجتمع السفر الدولي مجموعة واسعة من الفرص المتعلقة بالصناعة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يشارك العديد من قادة قطاع الطيران الدولي في النسخة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025، لمناقشة بعض الموضوعات الأكثر إلحاحًا في الصناعة.

ومن المقرر عقد العديد من الجلسات طوال الحدث الذي يستمر لأربعة أيام، والتي تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات الشائعة، بدءًا من الطيران المستدام والتكنولوجيا الجديدة إلى عودة السفر المؤسسي وصعود الترفيه في المطارات، تحت شعار المعرض: "السفر العالمي: تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال".

وسوف يسلط معرض هذا العام الضوء على الزيادة المتوقعة في وقود الطيران المستدام، والذي شهد وفقًا لأحدث النتائج الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، مضاعفة إنتاج وقود الطيران المستدام في عام 2024 إلى مليون طن، مع توقع أن يتجاوز الإنتاج 2.1 مليون طن في عام 2025.

وعلى المستوى الإقليمي، نجحت طيران الإمارات والاتحاد في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير باستخدام الوقود المستدام على مسارات تشمل مطار شانغي في سنغافورة وأمستردام ولندن هيثرو وباريس وليون وأوسلو واليابان.

وسوف يتم أيضًا تناول التكنولوجيا الجديدة نظرًا لدورها المتزايد في دعم المطارات وشركات الطيران لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وعلى سبيل المثال، يدعم الذكاء الاصطناعي المتخصصين في صناعة الطيران بطرق مختلفة، من تبسيط رحلة العميل إلى تتبع الطقس وتحسين المسارات وحتى إجراء الصيانة التنبؤية، وقد أصبح أداة متكاملة لصناعة الطيران، حيث يقوم بتحليل السيناريوهات لتحديد الاضطرابات المحتملة وتوفير قرارات قائمة على البيانات تقلل من المخاطر.

وتشمل الأمثلة الرائدة نظام مراقبة الحركة الجوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي في مطار هيثرو بلندن، ونظام إدارة الأمتعة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لشركة الخطوط الجوية اليابانية، وتكنولوجيا المدرجات الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي في مطار جاتويك، والتي تم تطويرها لتعزيز كيفية إدارة عمليات دوران الطائرات.

وفي هذا الإطار قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط

"نحن ندرك الأهمية الحاسمة لتناول أحدث الاتجاهات والابتكارات خلال معرض سوق السفر العربي والتي من شأنها رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران، إن التكنولوجيا الجديدة والاستخدام المتزايد للوقود المستدام من شأنهما أن يشكلا عامل تغيير كبير في هذا القطاع، مع فوائد بعيدة المدى لسنوات قادمة".

ومن المتوقع أن يثير نمو القطاع نقاشًا واسع النطاق على أرض المعرض، ففي عام 2025، ستتجاوز إيرادات الصناعة تريليون دولار أمريكي لأول مرة، وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 5.2 مليار مسافر، بزيادة 6.7% مقارنة بعام 2024، متجاوزًا حاجز الخمسة مليارات لأول مرة، ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات إلى 40 مليون رحلة.

ومن المقرر أن تزداد رحلات العمل في عام 2025، حيث تخطط 40% من الشركات لزيادة السفر من يوليو إلى يونيو، ومن المتوقع أن تنفق 42% من الشركات أكثر من عام 2024.

وهناك اتجاه آخر لعام 2025، والذي أصبح بارزًا بالفعل في العديد من المطارات في الشرق الأوسط، وهو " gate escape". بالنسبة للمسافرين المعاصرين، وخاصة الجيل زد وجيل الألفية، بحيث يتحول المطار إلى مركز للترفيه والرفاهية والاسترخاء.

وفقًا لبحث توقعات السفر السنوي الذي أجراه موقع Booking.com، فإن 43% من الجيل زد والألفية يفكرون في الوجهات بناءً على مطارهم، ويختارون تجارب ممتعة، بما في ذلك كبسولات النوم (37% من الجيل Z، و35% من جيل الألفية) والمنتجعات الصحية (31% من الجيل زد، و29% من جيل الألفية) إلى المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان (22% من الجيل Z، و24% من جيل الألفية).

سيستقبل معرض سوق السفر العربي هذا العام العديد من العارضين الجدد والعائدين من قطاع الطيران، بما في ذلك طيران الإمارات، وفلاي دبي، وطيران ناس، وطيران أديل، وإير تشارتر سيرفيس، ومايفير جست، حيث كان 4.5% من العارضين من قطاع الطيران في نسخة عام 2024، ويشغلون 10% من مساحة المعرض، ومن المتوقع نمو كبير في نسخة عام 2025.

وتشمل الجلسات التي تم تأكيدها بالفعل جلسة بعنوان: "ربط مستقبل السفر: الطيران والرحلات البحرية والسكك الحديدية" على المسرح العالمي لسوق السفر العربي، وهي الخطوات التالية لتعزيز العروض السياحية، حيث ستتناول لجنة من أبرز الخبراء من خلالها كيف تعمل التطورات في مجال الطيران والرحلات البحرية والسكك الحديدية على تعزيز الاتصال إقليميًا ودوليًا من خلال مناقشة التطورات المستدامة والمشاريع التحويلية ومستقبل الشبكات المتكاملة.

وأضاف كورتس قائلة: "من خلال الجلسات المخصصة، نعمل على جمع قادة الفكر والمبتكرين وأصحاب المصلحة في القطاع تحت سقف واحد لاستكشاف كيف يمكن للتقنيات المتطورة والممارسات المستدامة إعادة تعريف السفر الجوي، ومن خلال تعزيز الحوار والتعاون يوفر معرض سوق السفر العربي منصة مثالية لتعزيز مستقبل الطيران والاتصال العالمي".

سينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

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