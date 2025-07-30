شانغهاي، الصين - عرضت مجموعة علي بابا في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2025 سلسلة من الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث كشفت عن الجيل القادم من قمرات القيادة الذكية للسيارات، وتعاونها الهادف إلى إحداث نقلة نوعية مع شركات عالمية، وأول نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتظهر جميع هذه الابتكارات، المدعومة بنماذج Qwen اللغوية الكبيرة المتقدمة من علي بابا، دور الذكاء الاصطناعي في تجاوز حدود المختبرات ليشمل تطبيقات واقعية في قطاعات السيارات، وإدارة المرافق، وتكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء للمستهلكين.

وقال جينغرين تشو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في علي بابا إنتليجنس: "تؤكد هذه الابتكارات الدور المتنامي لعلي بابا كمجموعة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي التطبيقي، حيث تقدم حلولاً ذكية ليست متقدمة تقنيًا فحسب، بل مدمجة بعمق في التجارب اليومية وسير العمل الصناعي".

علي بابا تطلق تجربة قمرة القيادة بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي

كشفت علي بابا عن أحدث حلولها للنماذج متعددة الوسائط الكبيرة المدعومة بواسطة Qwen، والمصمم خصيصًا لقمرة القيادة الذكية للسيارات. والذي تم تطويره بالتعاون مع كوالكوم، الشركة العالمية الرائدة في مجال أشباه الموصلات، وبانما، مزود حلول قمرة القيادة الذكية. ويعتمد النظام على قدرات الفهم البصري والوسائط المتعددة لنماذج Qwen من علي بابا، كما يعمل على منصة Snapdragon 8397 الأحدث من كوالكوم، مما يوفر تجربة ذكاء اصطناعي طبيعية وبديهية واستباقية بشكل أكبر داخل السيارة.

ويرتكز النظام على Yan AI، المساعد الذكي من بانما، والذي يستفيد من قدرات Qwen المتقدمة في فهم اللغة والمعالجة البصرية والاستدلال السياقي لتمكين التفاعل السلس بين الإنسان والسيارة. ويمكن للسائقين استخدام الأوامر الصوتية الطبيعية لحجز طاولات في المطاعم، وشراء تذاكر السينما، وطلب الملاحة، أو العثور على أسرع طريق. وبالإضافة إلى الاستجابات التفاعلية، يتوقع Yan AI احتياجات المستخدم - فيقترح تعديلات على درجة حرارة المقصورة، ويوصي بقوائم تشغيل موسيقية أثناء الرحلات الطويلة، مما يجعل تجربة التنقل أكثر سلاسة.

الشركات العالمية تسخّر Qwen لتعزيز الكفاءة والابتكار

سلطت علي بابا الضوء أيضًا على كيفية استفادة قادة الصناعة العالميين من Qwen في تحويل عملياتهم، بدءًا من تسريع ابتكار المنتجات وصولًا إلى بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة.

وعلى سبيل المثال، أطلقت Signify، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإضاءة، أول وكيل للذكاء الاصطناعي التوليدي في هذا المجال، مدعومًا بالنموذج اللغوي الكبير Qwen الذي طورته علي بابا ذاتيًا. ومن خلال الاستفادة من قدرة Qwen المتقدمة على التعامل الفعال مع المهام المعقدة، تم دمج وكيل الذكاء الاصطناعي التوليدي في نظام إضاءة الشوارع المتصل Interact City Flex من Signify، والذي يراقب إضاءة الشوارع ويتحكم بها ويديرها، مما يقلل استهلاك الطاقة بشكل أكبر ويعزز كفاءة الصيانة. ويسهم النظام المطور، المدعوم بواسطة Qwen، في تبسيط العمليات من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء ونشر استراتيجيات تعتيم مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال أوامر اللغة الطبيعية. كما يشير إلى أي خلل ويوفر حلولًا لتحسين الكفاءة في إدارة المرافق وصيانتها.

وقال هانز نيكول، رئيس قسم الابتكار المفتوح في Signify: "يعتمد التحول الرقمي في البيئات الحضرية على أنظمة ذكية تجعل إدارة المدن أكثر ذكاءً واستدامة. ومن خلال استخدام نموذج Qwen من علي بابا في وكيل الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بنا، نمكّن المدن من خفض استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل بشكل استباقي. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في إدارة المدن الذكية، ويؤكد التزامنا بالابتكار ورؤيتنا لمدن أكثر خضرةً وإشراقًا."

نظارات Quark AI: دخول علي بابا إلى مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء القائمة على الذكاء الاصطناعي

دخلت علي بابا سوق الأجهزة القابلة للارتداء والقائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق نظارات Quark AI، وهي أولى نظاراتها الذكية ذاتية التطوير. وبفضل دعمها السلس بواسطة نموذج Qwen اللغوي الكبير وقدرات الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط من Quark، تعتبر هذه النظارات بمثابة مساعد ذكي قابل للارتداء طوال اليوم، يجمع بين الأناقة والراحة والوظائف العملية.

وتتميز نظارات Quark AI بخفة وزنها وتصميمها المريح، حيث تدعم المكالمات بدون استخدام اليدين، وبث الموسيقى، والترجمة الفورية للغات، ونسخ الاجتماعات، مما يجعلها مثالية للمحترفين والمسافرين والمستخدمين المهتمين بالتكنولوجيا. وقد صممت هذه النظارات لتوفير تفاعلات سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتميز بعمر بطارية طويل وجودة تصوير عالية لضمان تجربة مستخدم متميزة.

ومن أبرز مزاياها التكامل العميق مع منظومة علي بابا. إذ يمكن للمستخدمين الوصول إلى نظام الملاحة من خلال نظام عرض Amap المبتكر القريب من العين، والمحسّن للمشي وركوب الدراجات. كما يمكنهم استخدام Alipay للمشاهدة والدفع، ومقارنة الأسعار على Taobao أثناء التسوق، وتلقي تنبيهات السفر من Fliggy - كل ذلك من خلال التفاعلات الصوتية.

ومن المقرر إطلاق نظارات Quark AI رسميًا في الصين بحلول نهاية عام 2025، مما يمثل خطوة مهمة في رؤية علي بابا لدمج الذكاء الاصطناعي المحيطي والواعي للسياق في الحياة اليومية.

ومع استمرار تطور سلسلة Qwen، تواصل علي بابا التزامها بالابتكار المفتوح، وتمكين المطورين والشركات والحكومات حول العالم من بناء مستقبل ذكي. وفي ظل أكثر من 400 مليون عملية تنزيل وأكثر من 140 ألف نموذج مشتق، أصبحت سلسلة نماذج Qwen واحدة من أكثر سلاسل الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر انتشارًا على مستوى العالم.

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