أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أحدث إصداراتها المميزة من الكتب خلال مشاركتها في الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

وتأتي هذه الإصدارات في إطار جهود المؤسَّسة الرامية إلى إثراء المحتوى المعرفي العربي في مجالات النحو واللغة والنقد الأدبي وأدب الأطفال والعلوم، والتي تسهم في تحفيز الجيل القادم من الكتّاب والأدباء، وإثراء الفكر العربي وتوسيع نطاق تأثيره في المجتمع العالمي.

وتضمَّنت الإصدارات كتاب "الأشباه والنظائر في النحو" للإمام جلال الدين السيوطي، الذي يعد مرجعاً موسوعياً متميزاً في النحو والصرف، حيث قدَّم السيوطي في كتابه دراسة مقارنة عميقة للمسائل اللغوية بمنهج فريد في جمع القواعد النحوية وتصنيفها إلى سبعة فنون. وجاءت هذه الطبعة لعام 2025 بتحقيق نخبة من علماء اللغة العربية البارزين وهم: الدكتور عبد الإله نبهان، والدكتور غازي مختار طليمات، والدكتور إبراهيم محمد عبدالله، والدكتور أحمد مختار الشريف.

وشملت الكتب "معجم الغني الزاهر"، الذي يعد إنجازاً علمياً فريداً تهديه المؤسَّسة للمكتبة العربية، تتويجاً لجهدها الطويل في البحث والتقصي، وموجِّهاً إلى فئة الشباب ومخاطباً لها بما يناسبها في كافة المجالات، حيث يمتاز المعجم بتركيزه على الشواهد الاستعمالية، متضمناً ما يزيد على عشرة آلاف شاهد حي، منها أكثر من ألفي آية من القرآن الكريم، إضافة إلى نحو ستة وستين ألف مدخل لغوي، غطت جميع مجالات الحياة.

كما شملت الإصدارات سلسلة ثرية بالمعلومات والإحصاءات التفصيلية تحت عنوان "الاحتباس الحراري"، وتمتاز السلسلة بتوظيفها لغة سهلة وخالية من التعقيد، من شأنها أن تحفّز التفكير المنطقي لدى القارئ. كما تضم صفحات حقائق ورسوماً توضيحية وصوراً مذهلة وأسئلة قصيرة الإجابات، ما يجعلها مجموعة متكاملة لا تستغني عنها مكتبة أي طفل.

وتميَّزت الإصدرات أيضاً بكتاب "دبي.. أماكن وأسماء"، الذي يعد واحداً من الكتب التي تبحث بشكل علمي في جغرافية دبي من حيث أسماء مناطقها ومعانيها، وأسباب تسمياتها. كما يسلِّط الكتاب الضوء على الكتب التي تغوص في تاريخ المكان وجغرافيته، راصدة رحلة التطور والحداثة، ويتضمن خرائط وصوراً لمعالم المدينة.

وفي مجال النقد الأدبي، تضمَّنت الإصدارات كتاب "جماليات الإطار.. قراءة في النصوص الموازية.. مجموعة الشاعر أحمد الملا "يا له من يوم هائل" نموذجاً"، للكاتبة عهود منصور حجازي تناقش فيه تأثير الإطارات في جمال الصور وتبيين تفاصيلها، مقدمة مقاربة مختلفة لتحليل الإطارات التي تؤثر في جمال الصور وإبراز تفاصيلها ضمن السياق الذي توجد فيه.

إضافة إلى كتاب "هسيس الخور.. دراسة في حياة وأدب إبراهيم بوملحة" لكاتبه عبيد إبراهيم، ويتناول بتركيز أدب بوملحة الذي تنوع بين سرد وشعر. كما يسلط الضوء على المناصب الرفيعة التي تقلدها وخدم من خلالها وطنه وأهله، إضافة إلى أعماله ومبادراته الثقافية والإنسانية والخيرية.

أيضاً تضمنت قائمة إصدارات المؤسَّسة كُتب: "تحولات التجربة الشعرية.. دراسة في شعر حسن علي النجار" للكاتب الدكتور منتظر حسن الحسني، وهي دراسة نقدية تتقصى تحوُّلات التجربة الوجدانية والفنية للشاعر حسن علي النجَّار، عبر رحلة في قصائده ورؤاه وأفكاره التي وظفها في موضوعات شعرية. وكتاب "تمثيلات الجسد الانضباطي في المتخيل الروائي" للمؤلفة أميرة بنت حميد أحمد الغامدي، وهو قراءة فريدة لرواية الكاتب البريطاني جورج أورويل الشهيرة 1984 المنشورة في عام 1949، والتي تميزت بما يمكن اعتباره استشرافاً للمستقبل، إلى جانب كتاب "سيميوطيقا السرد القصصي حكايات أُمنا الشجرة أنموذجاً" للكاتبة سمية علي رهيف، وهو قراءة نقدية لبنيان القصة القصيرة في مجموعة "حكايات أمنا الشجرة" تقوم على توظيف التفاصيل النفسية والاجتماعية في مظاهر الحياة العادية الجارية.

كما شملت الإصدارات كتاب "علوم المعرفة" للدكتور خالد عبدالفتاح، الذي يقدم إطاراً شاملاً لعلوم المعرفة ومكوناتها وآليات اكتسابها وقياس أثرها العلمي، ويهدف إلى تزويد الدارسين والباحثين بفهم متكامل لهذه العلوم المهمة في تطوير المجتمعات والنهوض بها.

كما شملت الإصدارات عشر قصص للأطفال ثمرة برنامج دبي الدولي للكتابة، وهي: قصة "عازف المجازف" التي كتبتها جهان علي، وقصة "البالونة ذات العيون" وكتبتها بلقيس حيدر، وقصة "بيّوض" من كتابة فجر صباح، وقصة "دفدوفة تقفز فرحاً" بقلم نورة ضيدان، وقصة "خارج الفرو داخل العالم" وكتبتها ندي منير، وقصة "حال كرستال" وكتبتها أبرار ضو النور، وقصة "الرسم بالناي" وكتبتها بسمة بن كيران ورسمتها هالة علاء صالح، إلى جانب قصة "وسادة نوح"، وكتبتها دلال سعد ورسمتها عائشة المراشدة، وقصة "اختفاء يوم العطلة" وكتبتها نسمة شريف ورسمها أحمد فرج، وقصة "عزوز النورس العجوز" بقلم سهام أبعير ابريشة الرسامة بشاير عصام.

-انتهى-

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