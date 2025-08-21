الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت تالي سوليوشنز الشركة الرائدة في مجال برمجيات إدارة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن الفائزين بالنسخة الخامسة من جوائز تالي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2025 من المملكة العربية السعودية. وتُعد هذه المبادرة السنوية الرائدة منصة لتكريم رواد الأعمال والشركات الصغيرة التي أظهرت الابتكار والمرونة والتميز في مختلف القطاعات والفئات داخل المملكة. ومع تسارع وتيرة نمو القطاع الخاص والتحول الرقمي في المملكة ضمن رؤية 2030، فإن جوائز تالي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل شهادة على التزام المملكة ببناء منظومة مزدهرة قائمة على الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

شهد الحفل الكبير الذي أُقيم في مدينة الرياض تكريم الفائزين في أربع فئات مختارة بعناية وهي رائد الأعمال المتميز "Business Maestro" والمرأة الملهمة "Wonder Woman" ورمز الجيل الجديد "NewGen Icon" ومحول التكنولوجيا "Tech Transformer". وقد استقبلت نسخة هذا العام أكثر من 400 ترشيح من المملكة وأكثر من 20000 ترشيحًا عالميًا، مما يعكس اتساع نطاق الجائزة وأهميتها المتزايدة في مجتمع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقد ذكر محمد شعيب أختَر نائب المدير العام لشركة تالي سوليوشنز في المملكة العربية السعودية في تعليقه على المناسبة "إن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد السعودي المتنوع المتطور. ومع تقدم المملكة في تنفيذ رؤية 2030، تزداد أهمية الشركات الصغيرة المرنة المعتمدة على التكنولوجيا. ومع الخطوات الحاسمة التي تتخذها الحكومة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال السياسات والمبادرات الرقمية، فإن الوقت الحالي يُعد من أفضل الفترات لرواد الأعمال في المملكة. ومن خلال جوائز تالي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فنحن نسعى لتعزيز هذه الجهود الوطنية بتسليط الضوء على صناع التغيير الذين يقودون عملية التحول في مختلف القطاعات وكذلك الاحتفاء بهم. وبهذا نعرب عن تقديرنا لتأثيرهم ونؤكد التزامنا المستمر بدعم نجاحهم".

وشهد الحدث حضور المهندس أحمد ف. مرسي مدير مركز الشركات الناشئة في وادي مكة في "منشآت". وهو أحد الداعمين الرئيسيين لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة وقد عكس حضوره توافق هذه المبادرة مع جهود المملكة في تسريع وتيرة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الناشئة من خلال منصات استراتيجية مثل جوائز تالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي كلمته قال إن "المملكة العربية السعودية تُعد اليوم واحدة من أسرع البيئات نموًا في العالم في مجال الشركات الناشئة، وتفتخر "منشآت" بقيادتها لهذا الزخم. ومن خلال الحاضنات والمسرّعات وشبكات المستثمرين وبرامج الدعم الخاصة بنا، فإننا نلتزم بتمكين المؤسسين بدءًا من انطلاق الفكرة وحتى مرحلة التوسع. وتُكمل مبادرات مثل جوائز تالي جهودنا من خلال الاحتفاء بروح ريادة الأعمال وتسليط الضوء على صناع التغيير الذين يبنون مستقبل المملكة".

وقد تم تكريم مجموعة متميزة من الشركات من المملكة ضمن الفئات الرئيسية الأربعة. ففي فئة رائد الأعمال المتميز، تم تكريم محمد عبد الكريم جيرو من شركة ماج لتجارة الحاسبات وعثمان راشد العثمان من شركة أورا العقارية تقديرًا لقيادتهما ذات الرؤية المستقبلية وإسهاماتهما في نمو شركاتهما.

وفي فئة المرأة الملهمة التي تحتفي بالشركات المتميزة التي تقودها امرأة، تم تكريم فاطمة الشباط من شركة GECAT المحدودة ووفاء محمد من WM Boutique. أما في فئة رمز الجيل الجديد التي تسلط الضوء على المواهب الصاعدة في مجال ريادة الأعمال، فقد نال التكريم ريتال الخطابي ومنار أسيلان من شركة Pieces وإكرام أحمد خان من منتدى التجارة والأعمال الدولي (IfTab) تقديرًا لمشروعاتهما الجريئة التقدمية.

وفي فئة محول التكنولوجيا، تم تكريم ديباك كومار وشاجو بيثوكات من شركة Zartec Solutions وسيف المفالحي من شركة المرسى البحرية عن استخدامهم المبتكر للتكنولوجيا في دفع التميز المؤسسي على نطاق واسع.

وتواصل جوائز تالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عامًا بعد عام أداء دورها كمنصة لتقدير وإلهام ونمو رواد الأعمال المجتهدين غير المعروفين من خلال تسليط الضوء على قصصهم والاحتفاء بمساهماتهم في الاقتصاد العالمي.

نبذة عن تالي سوفت وير سوليوشنز (شركة منطقة حرة)

تحتل شركة تالي سوفت وير سوليوشنز (شركة منطقة حرة) مكانة رائدة في صناعة برمجيات إدارة الأعمال. وتحظى شركة تالي سوليوشنز باعتماد من الهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وعملت في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقد الماضي وساعدت أكثر من 70,000 شركة في المملكة على تلبية احتياجاتها في مجالات المحاسبة والمخزون والامتثال. ومنذ إنشائها في عام 1986، ساهمت منتجات تالي البسيطة الفعالة في تحديد مفهوم جديد لطريقة إدارة الشركات. وبعد أن استمرت لأكثر من 3 عقود في تقديم حلول تكنولوجية رائدة، أصبحت تالي رمزًا للابتكار والقيادة دون منافس. وبفضل ثقة أكثر من 2.6 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، تقدم تالي خدماتها لأكثر من 7 ملايين مستخدم من مختلف المجالات في أكثر من 100 دولة.

