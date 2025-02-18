دبي، الإمارات العربية المتحدة: يكشف قطاع اليخوت الإيطالي عن نمو مستقر، مما يعزز ريادته العالمية في إنتاج اليخوت الفاخرة وابتكارات الاستدامة. ولا تزال علامة "صُنع في إيطاليا" مزدهرة في دولة الإمارات، حيث تم تصدير منتجات بحرية بقيمة تتجاوز 133 مليون يورو إلى المنطقة بين يناير وأكتوبر 2024. وباعتبارها رائدة عالميًا في إنتاج اليخوت والاستدامة، تستعد رابطة الصناعات البحرية الإيطالية (Confindustria Nautica) لاستعراض إنجازاتها البارزة والتزامها المستمر بالاستدامة خلال معرض دبي الدولي للقوارب 2025، الذي سيُقام بين 19 و23 فبراير في دبي هاربور.

يتمثل جوهر المشاركة الإيطالية في الجناح الإيطالي، الذي تنظمه الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) بالتعاون مع رابطة الصناعات البحرية الإيطالية ووزارة الخارجية الإيطالية. وسيضم الجناح 20 شركة إيطالية رائدة تقدم أحدث التصاميم والميكانيكا المتطورة وحلول الاستدامة المبتكرة، مما يعزز العلاقة التجارية المتميزة بين إيطاليا ودولة الإمارات.

حقق قطاع اليخوت الإيطالي أعلى معدل مبيعات له على الإطلاق، حيث بلغ 8.33 مليار يورو في 2023، مدفوعًا بصادرات تجاوزت 4 مليارات يورو ونسبة تصدير عالمية بلغت 90%. ولا تزال إيطاليا تتصدر العالم في قطاع اليخوت الفاخرة، حيث تمثل أكثر من 50% من الطلبات العالمية، إلى جانب تفوقها في صناعة المعدات والمكونات والوحدات القابلة للنفخ الكبيرة. كما تحتل إيطاليا المرتبة السادسة بين أكبر مصدري القوارب والمعدات البحرية إلى الإمارات، بحصة سوقية تبلغ 5.19%.

شهد عام 2024 تحولًا في ديناميكيات السوق بين اليخوت الفاخرة والقوارب الصغيرة، لكن نمو قطاع اليخوت الكبيرة لا يزال يمثل قوة استقرار رئيسية. ووفقًا لتوقعات القطاع، يتوقع 75% من الشركات تحقيق نتائج إيجابية بنهاية العام، بينما تتوقع 25% استقرارًا في الأداء. وتبرز هذه التطورات الشراكة المتنامية بين إيطاليا والإمارات، حيث يوفر معرض دبي الدولي للقوارب 2025 منصة رئيسية للمصنعين الإيطاليين لتعزيز العلاقات الإقليمية وعرض الحرفية الإيطالية الفاخرة.

أكد قطاع اليخوت الإيطالي التزامه بالاستدامة في 2024، من خلال اتخاذ خطوات استباقية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG). وعلى الرغم من أن القطاع يساهم بنسبة أقل من 0.01% في الانبعاثات العالمية وفقًا للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، فقد استثمرت الصناعة في تقنيات الدفع الهجين والكهربائي واستكشفت استخدام الوقود المتجدد ضمن خطتها للتحول الأخضر.

كما واصلت لجنة الاستدامة في رابطة الصناعات البحرية الإيطالية تطوير معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) عبر القطاع. وقد نال معرض جنوة الدولي للقوارب شهادة ISO 20121 للإدارة المستدامة، مما يؤكد ريادة إيطاليا في الابتكار البيئي الواعي.

وفي هذا السياق، صرح لورنزو فنارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يجسّد الجناح الإيطالي في معرض دبي الدولي للقوارب الشراكة المتنامية بين إيطاليا والإمارات في قطاع الملاحة البحرية. يتصدر أبرز المصنّعين الإيطاليين طليعة تصميم السفن التي تلتزم بمعايير الانبعاثات الحديثة، مما يعكس موجة جديدة من التميز الذي يحمل شعار 'صُنع في إيطاليا'. ومن الابتكار إلى الاستدامة، تواصل إيطاليا وضع معايير عالمية في التميز والتصميم."

وأضاف فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات:"تزدهر علامة "صُنع في إيطاليا" في الإمارات، حيث بلغت صادراتنا البحرية أكثر من 133 مليون يورو بين يناير وأكتوبر 2024. ومع كون إيطاليا سادس أكبر مصدر بحري للإمارات بحصة سوقية تبلغ 5.19%، فإن ريادتنا واضحة. في معرض دبي الدولي للقوارب 2025، ستعرض 20 شركة إيطالية رائدة أحدث التصاميم والابتكارات المستدامة، مما يعزز شراكتنا التجارية القوية مع المنطقة."

و ذكر سافيريو تشيكّي، رئيس رابطة الصناعات البحرية الإيطالية:"على مدار عشرين عامًا، دعمت الرابطة الإيطالية للصناعات البحرية قطاع اليخوت الإيطالي في معرض دبي الدولي للقوارب، حيث نظمت مشاركة الشركات بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتجارة. وتظل الإمارات سوقًا رئيسيًا لصادراتنا، حيث تمثل واحدة من أهم 15 دولة مستوردة لليخوت الإيطالية، التي بلغت نسبة تصديرها 90% في 2023."

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