نظام "منتجي بلس" لتنظيم المنتجات الغذائية يتضمن قاعدة بيانات لأكثر من 1.7 مليون منتج مسجل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُشارك بلدية دبي في النسخة الثلاثين من معرض الخليج للأغذية "جلفود" (Gulfood) 2025، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 17 و21 فبراير الجاري، حيث ستستعرض أحدث خدماتها الرقمية المُبتكرة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسهيل تجارة الأغذية في المنطقة، وضمان أعلى معايير سلامة الغذاء في إمارة دبي.

وتضم قائمة مبادرات وخدمات بلدية دبي في معرض الخليج للأغذية عدة مشاريع، منها؛ نظام التصاريح الموحد "UPS"، والذي جرى تطويره ليوائم متطلبات المتعاملين، بالتكامل مع نظام التفتيش الغذائي، وبما يعزز الامتثال لمتطلبات السلامة الغذائية، ويوفر الوقت اللازم لإنجاز التصاريح بجميع أنواعها. ويتضمن النظام نافذة رقمية موحدة متكاملة لجميع خدمات بلدية دبي الرئيسة بحيث تكون الموافقات التلقائية للتصاريح ميسرة وسلسة وتوفر الوقت والموارد.

وساهم النظام في تطوير نوعي لثلاث خدمات رئيسة من خلال تقليل مدة تقديم الخدمة بنسبة 75% وذلك من 40 دقيقة إلى 10 دقائق، وسرعة إنجاز الطلبات بنسبة 65 % من 30 دقيقة إلى 10 دقائق.

إلى جانب ذلك، ستعرض بلدية دبي نظام "منتجي بلس"، الذي يُعد نظاماً متكاملاً لتنظيم تداول المنتجات تحت مظلة الغذاء والصحة والسلامة، يتضمن قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 1.7 مليون منتج مسجل مما يسهم في تعزيز عمليات استيراد وتصدير المنتجات بكفاءة عالية.

ويَعرُض النظام جميع الخدمات كرحلة متكاملة للمتعامل وليس كخدمات مستقلة، تضم ثلاث مراحل، هي: التسجيل، والاستيراد، والتصدير، كما جرى إنشاء مخطط النظام وتصميمه بعد إجراء مقارنات معيارية مع أكثر من 12 جهة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يتميز النظام بمرونة عالية في التحسين المستمر بناءً على التغذية الراجعة وملاحظات المستخدمين.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: "يوفر معرض الخليج للأغذية فرصة هامة لعرض جهود بلدية دبي أمام مجتمع الأغذية والمشروبات العالمي. كما يُعد نقطة التقاء تجمع الباحثين والخبراء لتعزيز التعاون البناء، وتبادل الخبرات العالمية، وطرح وتبني الأفكار المُبتكرة، وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير قطاع الغذاء على المستوى الإقليمي والعالمي. ومن خلال مشاركتنا في المعرض، سنسلّط الضوء على مبادرات بلدية دبي الرامية إلى تعزيز استدامة وسلامة المنظومة الغذائية مع ضمان توفير سلاسل إمداد غذائية مرنة، إضافةً إلى استعراض خدماتها الرقمية التي نقدمها لشرائح واسعة من المتعاملين لتسهيل أعمالهم بأقل الخطوات وأسرع الأدوات".

وأنجزت بلدية دبي خلال العام 2024، تفتيش 461,875 حاوية غذائية تحتوي على حوالي مليوني منتج غذائي، وذلك ضمن خططها وجهودها المتواصلة للرقابة على قطاع تداول الأغذية بما يضمن توفير منتجات غذائية سليمة وذات جَودة عالية.

ويحتفل معرض الخليج للأغذية في نسخته الثلاثين، بمشاركة أكثر من 5,500 عارض من 129 دولة، وسيوفر منصة عالمية للابتكار والحوارات البناءة، مع أكثر من 150 ساعة من الجلسات التعليمية حول أحدث التوجهات في قطاع الأغذية.

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