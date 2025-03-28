أعلنت قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية عن عودة فعالية "ملتقى الشركات الناشئة" ضمن برنامج دورتها لعام 2025، لتوفّر مساحة متخصصة تحتضن روّاد الأعمال في قطاع الضيافة، وتمكّنهم من الاستفادة من فرص الإرشاد المهني، والتعريف الإعلامي، والتمويل المحتمل، فضلاً عن جوائز تشمل خدمات الاحتضان والدعم المؤسسي.

ويعد "ملتقى الشركات الناشئة" اليوم من أبرز الفعاليات السنوية المنتظرة ضمن أجندة قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية والقمة العالمية لمستقبل الضيافة، إذ تتيح لروّاد الأعمال والمبتكرين في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة فرصة استثنائية لعرض نماذج أعمالهم أمام لجنة رفيعة المستوى تضم نخبة من المستثمرين والخبراء.

وبإمكان الراغبين التقدّم للمشاركة في "ملتقى الشركات الناشئة" ضمن قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم اختيار عشرة متأهلين نهائيين، يحصل كل منهم على تذكرة دخول مجانية لحضور القمة، إلى جانب فرصة استثنائية لعرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء، من بينهم فهد العبيلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بان القابضة؛ وخالد الساطي، كبير المتخصصين في منظمة الأمم المتحدة للسياحة؛ وسونديب باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة ازدهر للتمويل؛ وأحمد عرب، الشريك المؤسس لشركة هورواث إتش تي إل السعودية.

وقال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش" العالمية المنظمة لفعاليات قمة مستقبل الضيافة: "ترتكز قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية على محاور الابتكار، والرؤى المستقبلية، والاستدامة، مع التركيز على التحديات والفرص الراهنة التي تسهم في بلورة ملامح قطاع الضيافة في المرحلة المقبلة. ومع التقدّم اللافت الذي يشهده التحوّل السياحي في المملكة في إطار رؤية 2030، واقتراب استضافة أحداث دولية كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، تبرز ريادة الأعمال كأحد الدعائم الجوهرية لديمومة نمو وتطوّر قطاعي الضيافة والسياحة. ومن هذا المنطلق، نحرص على إتاحة هذه الفرصة النوعية للشركات الناشئة التي تمتلك حلولًا ومنتجات مبتكرة من شأنها دعم هذا القطاع الحيوي، وربما إعادة تشكيله بآفاق جديدة."

وستمنح كل من الشركات المتأهلة خمس دقائق لتقديم فكرتها ونموذج عملها والبيانات الداعمة أمام لجنة التحكيم، تليها دقيقتان مخصصتان للإجابة عن أسئلة اللجنة. وسيتم الإعلان عن الفائز خلال فعاليات قمة مستقبل الضيافة.

كما توفّر القمة للشركات الناشئة منصةً داعمة من خلال جناح مخصّص ضمن المعرض، يُتاح بسعر تفضيلي، بما يُسهم في تعزيز حضورها واستعراض حلولها المبتكرة أمام نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في القطاع.

وتتاح المشاركة في "ملتقى الشركات الناشئة" أمام الشركات الناشئة العاملة في قطاع الضيافة، شرط أن تكون قد طوّرت منتجًا أو خدمة قابلة للتطبيق. ويُشترط ألا يتجاوز عمر الشركة ثلاث سنوات، وأن تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليون دولار أمريكي، وأن يتراوح عدد موظفيها بين شخصين و30 موظفًا، إلى جانب حصولها على تمويل تأسيسي أو تمويل في مراحله المبكرة يتراوح بين 450 ألف و500 ألف دولار أمريكي. وبالرغم من تركيز المبادرة على الشركات السعودية، إلا أن المشاركة متاحة أيضًا للشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

وكان سام بايروفي، مؤسّس "آركهاوس"، أول نادٍ اجتماعي عائم من نوعه، قد حصد جائزة "ملتقى الشركات الناشئة" خلال دورة عام 2024 من قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية.

ويمكن للاطلاع على مزيد من التفاصيل، وتقديم طلب المشاركة، والتعرّف على الفائزين في الدورات السابقة عبر "ملتقى الشركات الناشئة" ضمن قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية.

وتُقام فعاليات قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2025، في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض، وسط توقّعات بمشاركة أكثر من 1400 مختص وخبير في القطاع. للاطلاع على التفاصيل الكاملة وللتسجيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.futurehospitality.com/sa.

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ملاحظات للمحررين:

نبذة عن شركة "ذا بينش" العالمية للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا مميزًا في تعزيز فرص النمو والتطوير في قطاعي الضيافة والسفر، حيث صممت منتديات ومؤتمرات مبتكرة تهدف إلى تمكين هذه الصناعات من تحقيق التواصل المثمر، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة الازدهار. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بتأسيس منصات لا تقتصر على المعاملات التقليدية بل تُلهم التعاون وتحفّز التغيير المؤثر.

تجمع فعاليات "ذا بينش" نخبة من قادة الحكومات ووزارات السياحة وجمعيات السفر العالمية والعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الفنادق وشركات الطيران ومطوري الوجهات، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين في القطاع. وتشمل أبرز الأحداث التي نظمتها الشركة القمة العالمية لمستقبل الضيافة (المعروفة سابقًا بالمنتدى العربي للاستثمار الفندقي) وقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار في الضيافة في أفريقيا ومنتدى AviaDev. كل من هذه الفعاليات يمثل نقطة التقاء تُشعل الأفكار، وتُعمّق العلاقات، وتُطلق الاستثمارات، مما يجعل "ذا بينش" شريكًا استراتيجيًا في قيادة التحولات النوعية في هذا القطاع.

تتميز الفعاليات التي تنظمها شركة "ذا بينش" بقدرتها على تعزيز الحوارات التفاعلية والرؤى المستقبلية، وتوحيد جهود رواد الصناعة للتصدي للتحديات واستثمار الفرص، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع. تم تصميم كل فعالية لتكون أكثر من مجرد منصة للتواصل، حيث تركز على تحويل الأفكار إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: thebench.com

قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية

التاريخ: 11 – 13 مايو 2025

المكان: فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض

الرعاة: فندق ماندارين أورينتال الفيصلية الرياض وشركة الخزامى للاستثمار كرعاة مضيفين؛ ووزارة السياحة كداعم استراتيجي؛ وطيبة للاستثمارات كشريك مؤسس؛ إلى جانب بنك الراجحي، وأمسا للضيافة، ومجموعة إيلاف، ونيوم، ومجموعة البحر الأحمر، ورؤى المدينة، والشركة السعودية آيكون، وشركة ذا أسكوت، وصندوق التنمية السياحية كشركاء استراتيجيين. كما تضم قائمة الرعاة الرئيسيين أكور، ومجموعة فنادق BWH، وكلوب ميد، وماريوت إنترناشيونال، ومجموعة فنادق راديسون، وروتانا، وسومت إديوكيشن؛ فيما تشمل قائمة الرعاة الداعمين ألف للضيافة، وأيه آر سي-آي دي سي، وأرك بيبول سوليوشنز، وأتكينز ريليس، وسي بي آر إي، وكومباس بروجيكت كونسلتنج، ودومس مانجد هاوسينغ، وELE|NA، وH World International، وهوروات إتش تي إل، وIHCL، وJLL، وJT+P، ونايت فرانك، ومجموعة فنادق اللوفر، وفنادق ماينور، وكو، وSTORY Hospitality، وSTR، وThe First Group، ويونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت، وفنادق ومنتجعات ويندهام.

أما قائمة العارضين فتضم دوسِت إنترناشيونال، وهوسبيتاليتي تشين كو، وهوسبيتاليتي مانجمنت هولدينغ، وفنادق ميليا إنترناشيونال، وشركة الحلول الرقمية المالية العالمية (Neoleap)، وروف للفنادق، وفنادق شذا، وسوفوس للفنادق، وتايم هوتيلز، وTV5Monde، وفالور هوسبيتاليتي بارتنرز، ووايت ووتر.

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