دبي: أعلن بنك الفجيرة الوطني عن رعايته للدورة الأولى من قمة أبوظبي للبنية التحتية التي انعقدت يومي 17 و18 يونيو الجاري في مركز أبوظبي للطاقة، وحملت شعار "مدن المستقبل: إعادة تصور البنية التحتية للارتقاء بأنماط الحياة".

ويمثل بنك الفجيرة الوطني مؤسسة مالية رائدة تحظى بخبرات طويلة في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمكين الأعمال، ويعكس دعمه للقمة التزامه بتعزيز أجندة التنمية الاقتصادية الطموحة في دولة الإمارات. وسلطت القمة الضوء على أكثر من 600 مشروع بقيمة إجمالية تفوق 54 مليار دولار أمريكي، مما يدل على تحول أبوظبي إلى نموذج عالمي يُحتذى به في مجال البنية التحتية المستدامة والذكية والمتمحورة حول المجتمع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني:"وفرت قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 منصة فريدة للحوار حول السُبل التي تتيح للمدن والشركات والمجتمعات أن تزدهر في ضوء المشهد سريع التغير. ويسرنا في بنك الفجيرة الوطني أن ندعم هذه المبادرة الرائدة، ونسهم في رسم ملامح مستقبلٍ يمثّل فيه الابتكار والشمولية الأساس الذي يحدد طريقة عيشنا وبناء مجتمعاتنا ونمونا".

وبصفته إحدى الجهات الراعية للقمة، شارك بنك الفجيرة الوطني في الندوات الحوارية وجلسات التواصل رفيعة المستوى إلى جانب صنّاع القرار والمطورين والمستثمرين، وعرض رؤيته الفريدة حول التمويل المهيكل وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التنمية المستدامة. وأكد البنك من خلال مشاركته في فعاليات القمة دوره في تمكين الجيل الجديد من البنية التحتية الكفيلة بتعزيز التنويع الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات وخارجها.

وسلطت قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 الضوء على أساليب تصميم مدن المستقبل بما يتناسب مع أنماط الحياة التي تضع الإنسان أولاً وتركز على أهداف محددة، بما في ذلك التنقل الحضري والمعيشة الفاخرة والبناء الأخضر والبنية التحتية المعززة للعافية؛ وهي مواضيع يفخر بنك الفجيرة الوطني بقيادة النقاش حولها.

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