أحمد بن سعيد: "قطاع الطيران في دبي سيواصل التحليق تماشياً مع نمونا الاقتصادي"

• قادة وخبراء المطارات سيشاركون في مؤتمرات رئيسية

قادة وخبراء المطارات سيشاركون في مؤتمرات رئيسية • المنطقة ستتعامل مع 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040

المنطقة ستتعامل مع 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040 • أكبر منصة أعمال لقطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تستقطب أكثر من 6,000 مشارك من 30 دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تنطلق غداً الثلاثاء الموافق 6 مايو الجاري، النسخة الرابعة والعشرون من معرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، بمشاركة خبراء وأصحاب مصلحة في قطاع الطيران، وصنّاع القرار، ومشغلي المطارات، وجهات فاعلة أخرى في صناعة المطارات إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين.

على مدى ثلاثة أيام، من 6 إلى 8 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، ستستقطب أكبر منصة أعمال لقطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب اسيا، أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 30 دولة، لاستكشاف الابتكارات والتقنيات التي تشكّل مستقبل المطارات، بما في ذلك التطورات في تحسين تجربة المسافرين، وإدارة حركة المرور في المطارات، وتقليل انبعاثات الكربون والاستدامة، والتحول الرقمي، والتنقل الجوي الحضري.

ويشارك في هذه النسخة أكثر من 140 عارضاً من أكثر من 20 دولة، سيلتقون ويتواصلون ويبرمون صفقات مع أكثر من 30 مشترياً مؤهلاً من أكثر من 70 منظمة تمثل 30 دولة يمثلون مطارات وشركات طيران ومزودي خدمات من المملكة العربية السعودية، وأرمينيا، البحرين، كرواتيا، جيبوتي، مصر، غانا، الهند، العراق، إيطاليا، الأردن، كينيا، الكويت، لبنان، مالاوي، ماليزيا، المالديف، المغرب، نيجيريا، عُمان، باكستان، قطر، رواندا، سيشيل، سريلانكا، تنزانيا، تركيا، أوغندا، وأوزبكستان.

احمد بن سعيد: الطيران ركن أساسي في تقدم اقتصاد دبي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "احتفظ مطار دبي الدولي بمكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين للعام الحادي عشر على التوالي، ولا تزال حركة المرور عبر كلا المطارين في ازدياد مستمر. ويُعد قطاع الطيران لدينا، من المطارات وشركات الطيران إلى البنية التحتية الأوسع، ركناً أساسياً في تقدم دبي الاقتصادي ووصولها العالمية."

وأضاف: "لقد قمنا باستثمارات متواصلة لتوسيع وتحديث مطاراتنا، مما عزز من دور دبي كبوابة عالمية. على مدى العقدين الماضيين، وفرت دبي البيئة المثالية لنمو معرض المطارات ليصبح منصة بارزة في هذه الصناعة، وهو انعكاس للدور الأوسع الذي تلعبه المدينة في تشكيل مستقبل الطيران العالمي. ومع خطط التوسع لمطار دبي وورلد سنترال – آل مكتوم الدولي ، فإننا نمهد الآن لحقبة جديدة من المعايير العالمية في تطوير المطارات."

وقال سموه: "منذ عام 2001، يمضي معرض المطارات قدماً بخطى واسعة، متطوراً على مر السنين ليصبح أكبر منصة أعمال لقطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويوفر المعرض فرصة رئيسية لأصحاب المصلحة وصنّاع السياسات ومتخذي القرار التقنيين للتواصل وتبادل المعرفة واكتساب الرؤى، ومناقشة فرص النمو والتحديات التي تواجه صناعة الطيران. وستأخذ النسخة الرابعة والعشرون من معرض المطارات بلا شك مسيرة النمو التعاوني إلى مستويات جديدة."

لنجاوي: ملتزمون بتعزيز مكانة دبي

ومن جانبه قال سعادة محمد عبد الله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: "يسعدنا في هيئة دبي للطيران المدني المشاركة في معرض المطارات 2025، المنصة العالمية التي تجمع قادة وخبراء الطيران من جميع أنحاء العالم. وتعكس مشاركتنا التزامنا بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران من خلال الابتكار، وأفضل الممارسات، والتركيز على السلامة والأمن والاستدامة". وأضاف لنجاوي: "نؤمن بأن التعاون وتبادل المعرفة هما المحركان الرئيسيان للتقدم، ونتطلع إلى التفاعل مع شركائنا واستكشاف الفرص التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي."

خدمة صناعة المطارات

يهدف المعرض إلى خدمة سوق تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والذي تبلغ قيمته تريليون دولار أمريكي. وستتعامل مطارات منطقة الشرق الأوسط مع 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040.

وتركّز القارة الأفريقية على توسيع المرافق الحالية وبناء مطارات جديدة لتصبح مركزًا رئيسيًا للطيران. وبحسب مركز CAPA للطيران، هناك حاليًا 24 مشروع بنية تحتية في مطارات قائمة في أفريقيا، بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي، أي بمتوسط 96 مليون دولار لكل مشروع.

وفي إثيوبيا، يجري بناء مطار جديد بطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2040، ليصبح الأكبر في القارة. أما في السنغال، فإن مطار بليز ديان الدولي يخضع للبناء على مرحلتين، بطاقة نهائية تصل إلى 10 ملايين مسافر سنويًا.

ويُبنى حاليًا مطار كيغالي الجديد في رواندا بتكلفة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي. أما جنوب آسيا فتشهد توسعًا سريعًا وتحديثًا للمطارات، وخاصة في الهند، التي تُعد الدولة الأكثر سكانًا في العالم. وتخطط لبناء أكثر من 220 مطارًا جديدًا بحلول عام 2035. ومن المتوقع أن يجتذب قطاع المطارات في الهند استثمارات تصل إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لتطوير مطارات غرينفيلد جديدة، وتوسعة المرافق القائمة، وترقية البنية التحتية في المطارات الحالية.

مطاران عملاقان

وسيكون هناك تركيز خاص في هذا التجمع العالمي على مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، والذي سيصل إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر عند اكتماله. وتقوم المملكة العربية السعودية، التي تستهدف 300 مليون مسافر بحلول عام 2030، ببناء مطار ضخم بقيمة 50 مليار دولار أمريكي في الرياض. ويمثل هذان المشروعان العملاقان ما يقارب 80 في المئة من الإنفاق على تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مؤتمران عالميان

ستُعقد مؤتمران عالميان على هامش المعرض وهما : المنتدى العالمي لقادة المطارات، ويشمل منتدى أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر المرأة في الطيران في الشرق الأوسط . ويتضمن هذان المؤتمران أكثر من 30 جلسة و70+ من قادة وخبراء الطيران.

وتم تصميم النسخة الثانية عشرة من منتدى قادة المطارات العالمي (GALF) لتعزيز أجندة تطوير المعرفة في قطاع الطيران، من خلال كلمات رئيسية يلقيها كل من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعبد الله الشامسي، مدير الهندسة في مشاريع دبي للهندسة الجوية.

وسيكون المعرض وجهة رئيسية لتجربة وشراء أحدث الابتكارات والتقنيات الرائدة، بالإضافة إلى توقيع صفقات تمكّن المطارات من تحقيق نمو نموذجي.

وسيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 50 من صناع القرار في الطيران، وقادة الأعمال في المطارات، وخبراء التكنولوجيا لتعزيز التفاعل المثمر وتبادل المعرفة حول التحديات الحيوية وفرص النمو في عالم تقوده التكنولوجيا.

ويُنظم معرض المطارات من قبل شركة ( آر أكس ) ، وهي شركة عالمية تنظم نحو 350 فعالية حول العالم، بهدف تزويد المشاركين برؤى قيمة حول القضايا والتقنيات التي تشكل مستقبل المطارات في بيئة الأعمال العالمية التنافسية المتطورة باستمرار.

ومن جانبها دعت مي إسماعيل، مديرة الفعاليات في آر أكس الشرق الأوسط، المتخصصين والجمهور المهتم في قطاع المطارات إلى زيارة المعرض للاستفادة من المؤتمرات المصاحبة له، بما في ذلك منتدى قادة المطارات العالمي بهدف التعرف على أحدث التقنيات وابرز التحديات ومستقبل قطاع المطارات في العالم خلال السنوات المقبلة.

وسيتمكن المشاركون من لقاء عدد من اللاعبين الرئيسيين في القطاع، من بينهم ممثلون عن شركات Honeywell، emaratech، Smiths Detection، ADB SAFEGATE، NAFFCO، Schneider Electric، Siemens، دار الهندسة، وشركة Artelia لتقنيات معلومات الطيران.

وستوفر منصة المعرض الفريدة للتواصل وتبادل المعرفة، العديد من الفرص لتعزيز التعاون والنمو المهني. وسيقدم المعرض الموجه للأعمال بين الشركات لأصحاب المصلحة في صناعة المطارات رؤى حول أحدث اتجاهات التكنولوجيا، وفرصاً لبناء علاقات تجارية قوية، بالإضافة إلى كونه نافذة لعرض وترويج المنتجات والخدمات.

ومن المقرر أن يقدم معرض المطارات 2025 تجربة محسّنة من خلال إطلاق مزايا جديدة ومثيرة، بما في ذلك منطقة معدات الخدمات الأرضية (GSE Zone)، وجناح تكنولوجيا المطارات (Airport Tech Pavilion)، ومركز تصميم المطارات (Airport Design Hub). ويستمر الحدث هذا العام في الاستفادة من الدعم القوي من الهيئات والمنظمات الرئيسية في قطاع الطيران، وبدعم من هيئة دبي للطيران المدني، مطارات دبي، مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، طيران الإمارات والمجموعة، خدمات الملاحة الجوية في دبي (dans) ودناتا.

كما انضم كبار اللاعبين في الصناعة إلى الحدث كشركاء ورعاة. تتصدر "أماديوس" كشريك استراتيجي للمعرض، فيما انضمت "شنايدر إلكتريك" كشريك تقني. وانضمت "Waisl" كراعٍ ذهبي ، إلى جانب ذلك رعاية كل من خدمات الملاحة الجوية في دبي (dans)، "سميثس ديتيكشن" و"ADB SAFEGATE".

ويحظى منتدى مراقبة الحركة الجوية (ATC Forum) بدعم من كل من خدمات دبي للملاحة الجوية (dans) وخدمات الملاحة الجوية العالمية (GANS)، بينما يحظى منتدى أمن المطارات بدعم من شرطة دبي.

وتتعاون دورة عام 2025 من معرض المطارات مع عدد من الجمعيات الرائدة، بما في ذلك فرع الشرق الأوسط من منظمة المرأة في الطيران، وجمعية المقاولين، ومجموعة سلسلة التوريد واللوجستيات (SCLG)، ولجنة مشغلي شركات الطيران في دبي (DAOC).

بحلول عام 2050، من المتوقع أن يسافر حوالي 66.7 مليون شخص من جيل الشباب عبر الجو في منطقة الشرق الأوسط. وستحتاج مطارات الشرق الأوسط إلى استثمارات تُقدر بنحو 151 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040 لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين. وقد سجلت شركات الطيران في المنطقة نمواً بنسبة 9.4% في حركة النقل الجوي خلال عام 2024، مع زيادة في السعة بنسبة 8.4% وارتفاع معامل الحمولة إلى 80.8%.

حول ار كس

تعتبر ار اكس شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تعمل على الاستفادة من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. وهي تستضيف ما يقرب من 350 معرض سنوي من خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاع صناعي.

وتلتزم ار اكس بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفيها، كما تعمل على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية والرؤى المرتكزة على البيانات. وتعتبر ار كس جزءاً من شركة ريلكس، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات ولأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rxglobal.com

حول ريلكس

تعتبر ريلكس شركة عالمية تقدم التحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال، وهي تعمل على تقديم خدماتها للعملاء في أكثر من 180 دولة وعبر مكاتب في حوالي 40 دولة. وتوظف الشركة أكثر من 36,000 شخص، أكثر من 40% منهم في أمريكا الشمالية، في حين يتم تداول أسهم الشركة الأم ريلكس بي ال سي في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: لندن: ار أي ال - أمستردام: رين - نيويورك: ريلكس.

*ملاحظة: يمكن معرفة القيمة السوقية الحالية عبر الرابط:http://www.relx.com/investors

-انتهى-

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