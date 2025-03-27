تحت رعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، يُقام مؤتمر الرياض ميش كور للابتكار في الرعاية الصحية (MESH Core Riyadh 2025) يومي 14 و15 أبريل المقبل، بفندق إنتركونتيننتال الرياض، الذي يجمع نخبة من العقول المؤثرة من المملكة والعالم لتنمية مهارات الابتكار في القطاع الصحي، ضمن برنامج تدريبي ومؤتمر تقدمه مجموعة "ماس جنرال بريغهام" (Mass General Brigham) الأمريكية، بهدف دعم قدرات الممارسين والمهتمين على ابتكار حلول فعالة لمستقبل الرعاية الصحية.

وقد تأسست حاضنة الابتكار "ميش" (MESH™️) عام 2016 كمسرّع داخلي لريادة الأعمال ضمن مجموعة ماس جنرال بريغهام، وبالتكامل مع كلية الطب بجامعة هارفارد، لتكون أول حاضنة من نوعها مدمجة داخل نظام مستشفى مع مساحة فعلية مخصصة لتحفيز الابتكار، حيث دعمت منذ إنشائها أكثر من 2500 طبيب وباحث عبر مشاريع تطوير وبراءات اختراع وتأسيس شركات ناشئة وبرامج تعليمية متخصصة في الابتكار، كما تتولى MESH مسؤولية تنظيم مؤتمر "ميش كور"، وهو مؤتمر سنوي وبرنامج تدريبي معتمد يُقام حاليًا في مواقع متعددة حول العالم.

ويأتي تنظيم هذا الحدث بالشراكة بين نيوم، وجامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ضمن تجربة مكثفة تمتد ليومين، تجمع بين التدريب العملي، والنقاشات التي يقودها خبراء، وفرص التواصل الحصرية. كما يقدم المؤتمر للمشاركين معارف أساسية في مجالات الابتكار الرئيسية، إلى جانب رؤى واقعية من رواد الرعاية الصحية العالميين والإقليميين، ويُتوقع أن يُسهم في تحفيز التطورات الرائدة في القطاع الصحي.

وقد صُمم مؤتمر الرياض ميش كور 2025 ليستهدف الأطباء والباحثين والمستثمرين والشركات الناشئة والمديرين التنفيذيين والطلاب، حيث يتيح للمشاركين وصولاً غير مسبوق إلى أحدث التطورات في مجالات الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي في الطب، والتكنولوجيا الحيوية، وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، مع فرص متعددة للمشاركة في جلسات لعرض أفكار الشركات الناشئة، ونقاشات استراتيجية تتناول مستقبل الاستثمار والتحول التقني في القطاع.

ويوجّه المنظمون الدعوة للمختصين والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والطلاب والمهتمين بالقطاع الصحي للمشاركة في الحدث، حيث يمكن للراغبين في الحضور التسجيل المبكر عبر الرابط: https://meshcoreriyadh2025.eventy.sa

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