الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلن الصندوق الثقافي عن مشاركته في معرض إكسبو الدولي 2025 ضمن الجناح السعودي، الذي سيُقام في مدينة أوساكا اليابانية لمدة ستة أشهر، خلال الفترة من 13 أبريل الجاري وحتى 13 أكتوبر المقبل. وتأتي هذه المشاركة لتعكس توجه المملكة نحو تعزيز الثقافة كقيمة اقتصادية هائلة، وضمان استدامة نموها، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، ورؤية السعودية 2030، المتمثلة في تنويع الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار دور الصندوق كممكن مالي رئيسي للقطاع الثقافي.

ويشارك الصندوق جنبًا إلى جنب مع المنظومة الثقافية، في مشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على الهوية الثقافية الأصيلة للمملكة، واستعراض مسيرتها المزدهرة في إطار رؤية 2030، إلى جانب جذب الاستثمارات العالمية في القطاع الثقافي السعودي، وتحفيز الإبداع والابتكار في ريادة أعمال المشاريع الثقافية، فضلًا عن تسليط الضوء على جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن مشاركة الصندوق في إكسبو 2025 مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية للقطاع الثقافي بالمملكة، والإمكانات الواعدة التي يحظى بها القطاع. ويركّز الصندوق خلال مشاركته على إبراز دور ريادة الأعمال والمنشآت الثقافية في تعزيز أثر الثقافة الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في سياق عام الحِرف اليدوية 2025، من خلال إتاحة منصة للمشاريع الثقافية المدعومة من الصندوق لإظهار إبداعاتها، والتعريف بقصص نجاحهم للعالم.

ويشارك الصندوق في عدة جلسات نقاشية ولقاءات مهنية تجمع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين؛ لإبراز المقومات المميزة التي يتفرد بها القطاع الثقافي السعودي في كامل قطاعاته الـ16، وتحفيز فرص الاستثمار فيه، وتشجيع الإبداع والابتكار في الثقافة، إلى جانب التعريف بحلول الصندوق المالية والتطويرية التي تدعم نمو المشاريع الثقافية. كما ينظم الصندوق ورش عمل تعريفية تُمكّن المشاركين من استكشاف آفاق الدعم الذي يقدمه، وتعزز الوعي بالإمكانات الاقتصادية للقطاع الثقافي في المملكة.

من جانبه قال ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي: " تعد مشاركة الصندوق الثقافي في إكسبو 2025 امتدادًا لدورنا في تنمية القطاع الثقافي السعودي؛ ليكون قطاعًا مزدهرًا ومستدامًا، مؤثرًا في الاقتصاد وجودة الحياة، وجاذبًا لكبرى الاستثمارات المحلية والعالمية. نفخر في هذه المشاركة بعدد من مستفيدي حلول الصندوق الذين سيشاركون نجاحاتهم مع زوار الجناح السعودي من جميع أنحاء العالم، كنماذج حية على إبداع المشاريع الثقافية. ونواصل عبر هذه المشاركة رؤيتنا نحو ترسيخ ريادة المملكة في مجال الثقافة عالميًا، مؤكدين تناغم جهودنا مع المنظومة الثقافية، ومستكملين رحلتنا نحو أن يصبح الصندوق الثقافي مركزًا للتميز المالي للقطاع الثقافي، ومساهمًا في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030."

الجدير بالإشارة أن معرض إكسبو 2025 يُقام هذا العام تحت شعار "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات" وسيجمع عدد كبير من الدول والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، بهدف إطلاق حوار عالمي حول مفاهيم الابتكار والاستدامة والقدرة على التكيف، مع تشجيع الدول على تبادل الأفكار والمبادرات التي تسهم في معالجة التحديات المشتركة، ورسم مستقبل أفضل للبشرية.

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