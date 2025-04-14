مسقط: أعلنت اللجنة الرئيسية المنظمة لأسبوع عمان للاستدامة ومؤتمر عمان للبترول والطاقة2025 م، اليوم عن نسخة 2025 من خلال مؤتمر صحفي. حيث ستقام هذه الفعاليات تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن، خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو 2025م، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وستجمع هذه الفعاليات خبراء عالميين وصانعي السياسات وقادة الصناعة لتبادل الخبرات والمناقشات حول تحول الطاقة، والاستدامة، وتنويع الاقتصاد.

تنظم شركة أعمال المعارض العمانية (كونكت) أسبوع عُمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2025، بما يتناغم بشكل استراتيجي مع أهداف الاستدامة والاقتصاد في رؤية عُمان 2040. وكمنصات حيوية للحوار والابتكار، سيعرض كل من الفعاليتين حلولًا مبتكرة تدعم الانتقال العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون. مع التركيز بشكل رئيسي على تحول الطاقة، والاقتصاد الدائري، وأفضل ممارسات الصناعة، تهدف هذه الفعاليات إلى تسريع النمو والتنمية في القطاعات الأساسية.

سيُعقد أسبوع عُمان للاستدامة تحت شعار "التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة"، بينما سيُقام معرض عُمان للبترول والطاقة 2025 بالتوازي مع شعار "توجيه عملية التحول في مجال الطاقة من خلال الابتكار في قطاع البترول والغاز". يعكس هذا التوافق الاستراتيجي نهج عُمان المتكامل نحو الاستدامة، حيث يجمع بين التقدم في قطاع الطاقة والمسؤولية البيئية بشكل متكامل. معًا، يشكل كل من أسبوع عُمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة منصات قوية تدعم رؤية عُمان في تحقيق التنمية المستدامة، وكفاءة الطاقة، والحياد الكربوني.

سوف يستقطب أسبوع عُمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2025 مجموعة مرموقة من العارضين المحليين والدوليين، مما يوفر فرصة استثنائية لعرض تقنيات وحلول رائدة تؤثر في مستقبل الطاقة والاستدامة. وستتيح هذه الفعاليات فرصة للتفاعل وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات المعنية في القطاع.

خلال فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2025، ستُعقد مؤتمرات ومنتديات تجمع كبار المسؤولين من صناع القرار، وقادة القطاعات، وخبراء عالميين لمناقشة أحدث التوجهات والتحديات والفرص في مجالات الطاقة والاستدامة. سيشمل معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة مؤتمرًا مختص تنظمه جمعية مهندسي البترول، يسلط الضوء على الدور الأساسي للابتكار والتقنيات المتطورة في تسريع التحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي. وفي الوقت ذاته، سيشهد الحدث انعقاد مؤتمر الاستدامة والموارد والتكنولوجيا (ISRTC)، الذي تنظمه "The Economist"، ليكون منصة دولية لتبادل المستجدات حول السياسات والخطط التي تدفع بعُمان نحو تحقيق الحياد الكربوني.

انطلاقًا من أهمية تمكين الكفاءات الشابة في مجالي الطاقة والاستدامة، توفر اللجنة الوطينة للمحترفين الشباب (NYP) منصة تفاعلية لاستكشاف فرص النمو المهني والاتجاهات المستقبلية. وستتضمن الفعاليات جلسات حوارية يقودها خبراء، مثل طاولة كبار المسؤلين المستديرة و الجلسات الحوارية في معرض عُمان للبترول والطاقة و حوارات أسبوع عُمان للاستدامة ، التي تغطي موضوعات مثل التحول الرقمي، وتغير المناخ، وتقنيات تقليل الكربون، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة. كما سيُقام عرض "التنقل المستقبلي" ضمن معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة، بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لتسليط الضوء على أحدث حلول النقل المستدام. وستتاح للمشاركين فرصة القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على مشاريع استدامة متميزة في أنحاء السلطنة. وتُختتم الفعالية بتوزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة الرفيعة، التي تكرم الابتكار في التنقل البيئي والتميز في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، دعمًا لرؤية عمان التنموية طويلة الأمد.

وفي تعليقه على أهمية هذه الفعاليات المقبلة، قال الدكتور صالح العنـبوري، المدير العام لاستكشاف النفط والغاز في وزارة الطاقة والمعادن: "سيركّز معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2025على الاستفادة من الابتكارات لبناء مستقبل أكثر استدامة، مع ضمان استمرار النمو والمرونة في قطاع الطاقة. وسنستكشف خلال المؤتمر كيف يمكن لقطاع النفط والغاز أن يكون في طليعة الجهود الرامية إلى تقديم حلول للتحديات الأكثر إلحاحًا، مثل خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الكفاءة، وتسريع تطوير التقنيات منخفضة الكربون. ويُعقد معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة سنويًا، ما يجعله محطة بارزة في أجندة قطاع الطاقة، خاصة في ظل النمو الكبير الذي شهده على مر السنين، ليُصبح واحدًا من أكبر الفعاليات المتخصصة في الطاقة على مستوى المنطقة".

علّق الدكتور علي الراجحي، مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن، ورئيس اللجنة التوجيهية لأسبوع عُمان للاستدامة، قائلًا: "يرتكز أسبوع عُمان للاستدامة على أربعة محاور رئيسية تشمل: مستقبل الطاقة، وإدارة المياه، ومرونة البيئة، والعمل المناخي. ويُعدّ مؤتمر الاستدامة والموارد والتكنولوجيا (ISRTC) إضافة نوعية ومهمة لهذا الحدث، مما يجعله من أبرز الفعاليات في سلطنة عُمان، ويستقطب نخبة من رواد الفكر وصنّاع القرار في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة على الصعيد العالمي."

صرّح المهندس محمد الغريـــــبي، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات في شركة تنمية نفط عمان:

"بينما نحتفل بمرور 88 عامًا على مساهمة شركة تنمية نفط عُمان في قطاع الطاقة بالسلطنة، وبالذكرى المئوية لصناعة النفط والغاز، نفخر باستضافة هذه الفعاليات البارزة. إذ تُعد كل من معرض عُمان للبترول والطاقة (OPES) وأسبوع عُمان للاستدامة (OSW)، إلى جانب مؤتمر جمعية مهندسي البترول، منصات محورية للتعاون والابتكار، تُسهم في دفع مسيرة التحول نحو مستقبل مستدام ومتقدّم لعُمان وقطاع الطاقة على نطاق أوسع. ومع انطلاق هذا الأسبوع الهام، يظل تركيزنا منصبًا على بناء عُمان قوية، مستدامة، ومتطلعة إلى المستقبل".

وبالحديث عن دور شركة "كونكت" في تنظيم الحدثين، قال أشلي روبرتس، المدير العام:

"نحن فخورون بأن هذين الحدثين، اللذين تم حجزهما بالكامل، سيكونان الأضخم في تاريخ سلطنة عمان، حيث سيشهد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض إشغالًا كاملًا. وستشمل الفعاليات عدة مواقع في مسقط ومحافظات أخرى، ضمن برنامج زيارات ميدانية واسع النطاق. وهذا يعكس أهمية الحدثين في جمع كبار قادة الصناعة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لخلق فرص تعاون جديدة واستكشاف مجالات نمو مشتركة".

ستلعب هذه الفعاليات معًا دورًا محوريًا في دفع عجلة تطور الصناعات في سلطنة عُمان وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام. وتشير التوقعات إلى استقطاب أكثر من 30,000 زيارة خلال المعرضين من أكثر من 50 دولة. كما سيشارك أكثر من 350 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 2,400 شخص بالمؤتمر من أكثر من 30 دولة. وستتضمن الفعاليات أيضًا أكثر من 500 متحدث خبير من مختلف أنحاء العالم، مما يُثري النقاشات ويُعزز تبادل المعرفة على نطاق عالمي.

يحظى كل من أسبوع عُمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2025 بدعم واسع من مجموعة من الرعاة البارزين الذين يجسدون روح الابتكار والتعاون في قطاع الطاقة والاستدامة في سلطنة عُمان. ومن بين أبرز هؤلاء الداعمين: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تنمية نفط عُمان، مؤسسة البترول الكويتية، مجموعة أوكيو، OQEP، bp عُمان، شل عُمان، طاقة الخليج، اوكسي عُمان، الحديثة للطاقة، ميدكو انيرجي ، عُمان للغاز الطبيعي المسال، PTTEP، بتروناس، دليل للبترول، أبراج، خدمات الحقول الخاصة، المركز الوطني للطاقة، شركة بيئة، هايدروم، شبكة الغاز العمانية، OQ8، أفيردا، فيوليا، ميتسوبيشي، صحار ألمنيوم، ترانسكونتيننتال، أكوا باور، سي سي انيرجي ، شلمبرجير، فولتامب، ومجموعة نماء. إن دعمهم يعكس التزامًا جماعيًا بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في السلطنة.

مع استمرار سلطنة عمان في ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيلعب كل من أسبوع عُمان للاستدامة و معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2025 دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار، وتسهيل الشراكات الصناعية، وترسيخ التزام السلطنة بمستقبل أكثر خضرة ومرونة.

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