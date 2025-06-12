عبد الله بوسناد: نرسخ موقع دبي الرائد على خارطة التجارة العالمية

دبي : في إنجاز يعكس التزامها بالتميز والريادة والابتكار، ودعم الرؤية الوطنية الطموحة، حصدت جمارك دبي جائزة "دائرة الجمارك للعام 2025" على مستوى الشرق الأوسط ضمن جوائز النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط (TLME) ، وذلك بعد أن حصدت أعلى الأصوات من قبل المختصين و الخبراء في القطاع الجمركي واللوجستي عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وتعد جمارك دبي اليوم نموذجاً يحتذى به عالمياً في تطبيق أحدث أنظمة التحول الرقمي، حيث تنجز نحو 99.7 % من معاملاتها الجمركية عبر الأنظمة الرقمية، ما ساهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وتقليص زمن التخليص الجمركي، وتسهيل حركة التجارة بكل انسيابية وشفافية، ما يواكب رؤية إمارة دبي وتنافسيتها كمحور استراتيجي في التجارة العالمية، إلى جانب ذلك طورت الدائرة منظومة أمنية متقدمة قادرة على كشف ومنع محاولات التهريب والتلاعب الجمركي، لتعزيز حماية أفراد المجتمع والاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الدائرة الحافل حيث حصدت الدائرة مؤخراً جائزة أفضل مبادرة رائدة عن مبادرة التجارة الالكترونية عبر الحدود، ضمن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، و تواصل الدائرة وضمن خطتها ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً عالمياً للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وقيادة التحولات المستقبلية في قطاع التجارة العالمي، من خلال ابتكار وتطوير خدمات جمركية تعتمد التكنولوجيا المتقدمة و تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً أن جمارك دبي مستمرة في التحسين والتطوير وتوفير كل العناصر والمقومات التي من شأنها زيادة معدلات تجارة دبي الخارجية وتقديم تجربة استثنائية للشركات وقطاعات الأعمال بزيادة العائد على أنشطتهم التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه قال المهندس عادل السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية في جمارك دبي الذي تسلم الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز: "حققت الدائرة خطوات ملموسة في أتمتة الإجراءات الجمركية و تقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، وتطوير خدمات تعد الأولى من نوعها عالمياً ، ويعد مشروع "التفتيش المتكامل" الذي أطلقته الدائرة نقلة نوعية في طبيعة العمل الجمركي، وذلك بنقل إجراءات الفحص والتفتيش الجمركي ضمن منظومة متكاملة إلى مقر مستودعات الشركات ، ما أسهم بتقليص زمن رحلة التفتيش بأكثر من 50% ".

و تأسست جوائز TLME برؤية تهدف إلى تطوير النموذج التقليدي لجوائز قطاع الأعمال ، وما يميز جوائز TLME هو الالتزام بالشفافية والمصداقية والتقدير الحقيقي من داخل القطاع، حيث كانت من أوائل الجهات الذين استخدموا نظام التصويت الإلكتروني العام في هذا المجال.

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