الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، معرض الوظائف 2025، بمشاركة 79 شركة من مختلف القطاعات، سجل فيه أكثر من 1500 من الطلبة والخريجين للاستفادة من الفرص التدريبية والوظيفية التي يوفرها المعرض، واستكشاف مسارات مهنية متنوعة عبر التواصل مع نخبة من مسؤولي التوظيف لفهم أعمق لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وكان مكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة قد نظم قبل المعرض أسبوع الإعداد المهني شارك خلاله الطلبة في سلسلة ورشات عمل لتزويدهم بالمهارات الوظيفية التي تساعدهم خلال المعرض، والتي ركزت على تطوير المهارات الأساسية مثل كتابة السيرة الذاتية، وتقنيات إجراء المقابلات، وبناء الهوية المهنية، مما ساهم في إعداد الطلبة لتحقيق أقصى استفادة من معرض الوظائف وترك انطباع إيجابي يعكس كفاءاتهم المهنية.

وأكد الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، على أهمية المعرض في دعم مسيرة الطلبة والخريجين المهنية قائلًا: "نلتزم في الجامعة الأميركية في الشارقة بتزويد طلبتنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للتميز في سوق العمل. يجسد معرض الوظائف شراكات الجامعة القوية مع مختلف القطاعات، ويشكّل منصة مهمة لربط الطلبة والخريجين بفرص حقيقية تسهم في رسم ملامح مستقبلهم المهني".

ويعكس تصنيف الجامعة في تصنيفات "كيو إس" الجامعية العالمية لعام 2025 هذا الالتزام، حيث يعد خريجو الجامعة الأميركية في الشارقة من بين الأكثر جاهزية للتوظيف في دولة الإمارات، والذي يعزز مكانة الجامعة بصفتها مؤسسة تعليمية رائدة تدعم طلبتها في تحقيق النجاح المهني.

وقالت ريم بردان، المدير التنفيذي لمكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة الأميركية في الشارقة : "نحرص في الجامعة الأميركية في الشارقة على استقطاب جهات توظيف رائدة بما يتماشى مع تطلعات طلبتنا وخريجينا، ويوفر فرصًا تعزز قدراتهم وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة في سوق العمل. إن معرض الوظائف هو منصة للتواصل مع مؤسسات تقدّر الابتكار وتبحث عن قادة المستقبل".

وتحدثت الخريجة لاريسا دي سيلفا، الحاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة التصميم عام 2021، عن تجربتها في المعرض قائلة: "شكّل معرض الوظائف فرصة لي للتواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف من كبرى الشركات، والذي ساعدني على توسيع شبكة معارفي المهنية واستكشاف فرص جديدة تدعم مسيرتي المهنية".

وشهد المعرض هذا العام إضافة نوعية من خلال إطلاق جناح التقييم المهني بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير، ضمن مبادرة "مسار الغرير"، وهي منصة توظف الذكاء الاصطناعي لتقديم إرشادات مخصصة حول المهارات المطلوبة والمسارات المهنية وفرص العمل. وهدف الجناح إلى تقييم المهارات التقنية والشخصية للطلبة والخريجين، ما ساعدهم على فهم نقاط قوتهم والجوانب التي يمكن تطويرها قبل الانخراط في سوق العمل.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات التطوير المهني في الجامعة من خلال منتدى التوظيف 2025 الذي يُعقد يومي 24 و25 فبراير في الجامعة تحت شعار "استشراف المستقبل – لمحة عن آفاق المهن". ويتناول المنتدى في كلمته الرئيسية موضوع "الابتكار من أجل مستقبل أذكى"، مع التركيز على تأثير التكنولوجيا في تشكيل مستقبل العمل، إلى جانب جلسات نقاشية حول المهارات المطلوبة في العصر الرقمي ودور الابتكار في تعزيز الاستدامة.

وقد حظي معرض الوظائف بدعم 20 جهة راعية، من بينها "بنك الإمارات دبي الوطني" وشركة "سامسونج" ضمن فئة الرعاة البلاتينيين، و"بنك إتش إس بي سي" رعاة ذهبيين، بالإضافة إلى "أراد"، و"مطارات دبي"، و"بروكتر آند غامبل" ضمن فئة الرعاة الفضيين، إلى جانب شركات مثل "كامينز"، و"ديلويت"، و"غلفتينر"، و"هنكل"، و"لوريال"، و"نستله"، و"سبرينت أويل آند غاز"، و"توتال إنيرجي"، و"ترانسميد"، و"فيوليا"، و"واكر كيميكال" ضمن فئة الرعاة البرونزيين. كما قدمت مجموعة "بيئة" و"شركة نفط الهلال"، و"الهلال للمشاريع" دعمًا بصفتهم شركاء تطوير.

وقال جواو كارلوس فيريرا، رئيس قسم الموارد البشرية في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: "نؤمن في سامسونج الخليج بأن الاستثمار في المواهب الشابة هو ركيزة أساسية لتشكيل مستقبل الابتكار. يوفر معرض الوظائف في الجامعة الأميركية في الشارقة منصة متميزة تتيح للطلبة والخريجين التواصل مع قادة القطاعات، واستكشاف الفرص المهنية في سامسونج، ووضع أسس مستقبلهم المهني. إن تواصلنا مع المواهب الصاعدة في مثل هذه الفعاليات، لا يقتصر على استقطاب قادة المستقبل، بل يساهم أيضًا في دفع عجلة التقدم عبر مختلف القطاعات. نشكر شركاءنا في الجامعة والمجتمع المحلي على دعمهم المستمر".

ومن جانبها، قالت مي المنصوري، رئيسة قسم التوطين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نعتز بأننا راع بلاتيني لمعرض التوظيف في الجامعة الأميركية في الشارقة، والذي يعكس التزامنا بدعم الكفاءات الإماراتية الواعدة. نحن نوفر من خلال برنامجي 'روّاد' و'بداية' للخريجين فرصًا متميزة للانضمام إلى القطاع المصرفي من خلال تزويدنا للشباب الإماراتي بالمهارات والخبرات الأساسية التي تؤهلهم للنجاح والتميز. إلا أن هذه البرامج ليست سوى البداية، فنحن نقدم أيضًا برامج عالمية المستوى لتطوير المسارات المهنية وتعزيز القدرات القيادية، بما يضمن تطورًا مستدامًا منذ اليوم الأول، ويقدم دعمًا متواصلًا لموظفينا في جميع مراحل رحلتهم المهنية".

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