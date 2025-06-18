انطلقت اليوم (الثلاثاء) في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025، الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنظمه شركة تكنوبيز حتى 19 يونيو، بمشاركة أكثر من 80 عارضاً من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعة وإنتاج المطاط والإطارات.

وافتتح فعاليات المعرض سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في إكسبو الشارقة، وبيرام براسادا راو، الرئيس التنفيذي لشركة تكنوبيز، إلى جانب شخصيات رسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي، وتجول الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على الأجنحة والمنصات المتنوعة وما تعرضه من منتجات وحلول مبتكرة في مجالات المطاط والإطارات والبوليمرات، إلى جانب أحدث التقنيات في التصنيع والمعدات والخدمات الفنية.

أربع فعاليات متخصصة

وتعتبر نسخة هذا العام من معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 الأكبر منذ انطلاقه، إذ يتزامن تنظيمه مع إطلاق أربع فعاليات متخصصة أخرى هي: معرض الشرق الأوسط لصناعة القوالب الدوارة، ومعرض الشرق الأوسط للبوليمرات والكابلات، ومعرض الشرق الأوسط للتركيب والبثق، وأسبوع البوليمرات في الشرق الأوسط 2025، وتشكل هذه الفعاليات مجتمعة منصة متكاملة لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع على التطورات المتسارعة في سلسلة القيمة الخاصة بصناعة البوليمرات.

إضافة نوعية

وأشار سعادة عبد الله سلطان العويس إلى أن معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 يمثل إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات المتخصصة بالقطاع الصناعي التي يستضيفها مركز إكسبو الشارقة سنوياً، ويشكل منصة مهمة لدعم نمو وتطور صناعة البوليمرات والمطاط التي تشهد نمواً متسارعاً في المنطقة، مؤكداً أن غرفة الشارقة حريصة على دعم الفعاليات التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي وصناعي بارز، ونسعى من خلال هذه الفعاليات إلى توفير منصات فعالة لتبادل المعرفة والخبرات بما يعزز من تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويساهم في بناء الشراكات التجارية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الصناعي.

ثقة عالمية

من جانبه قال سعادة سيف محمد المدفع، نواصل في مركز إكسبو الشارقة ترسيخ مكانتنا كوجهة رائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة التي تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية محلياً وإقليمياً، ويأتي تنظيم معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025، إلى جانب أربعة فعاليات صناعية متخصصة، ليعكس التزام المركز بدعم رؤية إمارة الشارقة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتوفير منصات تفاعلية تجمع أبرز الفاعلين وصنّاع القرار في هذه الصناعات المتنامية، مشيراً إلى أن استضافة إكسبو الشارقة للنسخة الأكبر منذ انطلاقة المعرض، سواء من حيث الفعاليات المتنوعة أو عدد العارضين أو نوعية الشركات المشاركة أو حجم التقنيات والحلول التي يتم استعراضها، يؤكد ثقة الشركات العالمية والمحلية بمكانة إكسبو الشارقة كمنصة مثالية لعقد الصفقات، واستكشاف فرص التعاون، والاطلاع على أحدث الابتكارات التي تشهدها الصناعات التحويلية وقطاعات المطاط والإطارات والبوليمرات."

خبراء عالميون

إلى ذلك قال بيرام براسادا راو: إن هذا الحدث ليس مجرد معرض تجاري، بل هو منصة لتبادل المعرفة وبناء شبكات تعاون، تجمع بين أفضل العقول والتقنيات في صناعة البوليمرات، مضيفاً يُعد أسبوع البوليمرات في الشرق الأوسط مبادرة مهمة، فهو يزود المهنيين بأحدث المعارف، ويتيح لهم التواصل مع خبراء عالميين، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات ضرورية لدفع عجلة النمو المستدام والابتكار في قطاع صناعة المطاط والإطارات.

مشاركة متميزة لجناح سريلانكا

ويشهد المعرض هذا العام حضوراً مميزاً للجناح السريلانكي للمطاط والإطارات، المدعوم من مجلس تنمية الصادرات في سريلانكا، ويضم 12 من أبرز الشركات المصنعة، التي تعرض مجموعة متكاملة من الحلول التقنية الحديثة والخدمات الاستشارية المتخصصة التي تساهم في رفع كفاءة قطاع المطاط والبلاستيك، مما يعزز من مكانة المعرض كمنصة إقليمية رائدة لدعم الابتكار والتطوير الصناعي في المنطقة، ويسهم في توفير فرصة للزوار لبناء علاقات تجارية جديدة مع شركاء من جنوب آسيا، ولا سيما أن قيمة صادرات سريلانكا من منتجات المطاط إلى الإمارات بلغت حوالي 6.92 مليون دولار في عام 2024.

جلسات وورش تدريبية

كما يتضمن الحدث الذي يفتح أبوابه للزوار من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، برنامج "أسبوع البوليمرات في الشرق الأوسط"، الذي يضم جلسات تدريبية تقنية وندوات علمية وعروض تقديمية يقدمها خبراء دوليون، تهدف إلى تعزيز المعرفة المهنية وتطوير المهارات المتخصصة لدى العاملين في هذا القطاع.

ويُعد معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات منصة متخصصة تسلط الضوء على أحدث تقنيات تصنيع المطاط في ظل نمو لافت على المستوى الإقليمي، حيث أظهرت البيانات أن واردات الشرق الأوسط من المطاط الطبيعي بلغت نحو 68 مليون دولار في عام 2024، كما كشفت تقارير اقتصادية أن سوق المطاط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سجل إجمالي إيرادات بقيمة 3.319 مليار دولار عام 2024، ويتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.2% من 2025 إلى 2030.

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